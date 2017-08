EN APPEL : Un constable trouvé coupable de corruption

Un policier de Moka avait été acquitté en 2013 en Cour intermédiaire des charges de “bribery by public official”. Il était poursuivi pour avoir réclamé un pot-de-vin de Rs 5 000. Le DPP avait fait appel, arguant que « le magistrat s'est trompé ». Les juges en appel ont renversé l'acquittement. Le procès a de nouveau été référé à la Cour intermédiaire pour la sentence.

Dharmanand Jottee, un constable de Moka, était poursuivi pour avoir réclamé un pot-de-vin de Rs 5 000 à Serge Bhoobun, suspect dans cette affaire. Ce dernier avait soutenu que le policier lui avait réclamé de l’argent contre sa libération sous caution. Le samedi 13 octobre 2007, il s’était rendu au poste de police de Bambous car les policiers interrogeaient un de ses employés et avaient saisi une partie de ses équipements. Sa déposition avait été enregistrée par deux officiers, dont Dharmanand Jottee. Serge Bhoobun a indiqué qu’il s’était retrouvé seul avec le policier pendant un certain moment après la déposition. Dharmanand Jottee en avait profité pour lui réclamer un pot-de-vin de Rs 5 000.

En Cour intermédiaire, le constable avait plaidé non coupable, avançant ne s'être jamais retrouvé seul avec Serge Bhoobun. Le magistrat de première instance avait notamment conclu que la poursuite n’avait pu prouver que le constable avait le pouvoir de faire libérer le suspect sous caution. Le magistrat avait également relevé que « the prosecution has proved beyond reasonable doubt that the accused asked Mr Boobhun for the sum of Rs 5 000 to share with his colleagues to have Mr Boobhun released ». Cependant, ledit magistrat devait chercher à savoir si cette situation s'appliquait à la section 4 (1) (b) et (2) de la PoCA, laquelle se lit comme suit : « (…) whilst being a public official, willfully, unlawfully and criminally solicit from another person a gratification for doing an act which is facilitated by his duties for another person. » Au final, le magistrat de première instance avait conclu que deux éléments n'avaient pu être établis, soit celui de « an act which was facilitated by his duties » de même que « for another person ». Dharmanand Jottee avait donc été acquitté.

Mais le DPP avait décidé de faire appel du jugement d'acquittement, arguant que « le magistrat s'est trompé ». En appel, le bureau du DPP était représenté par Mes Kesri Soochit et Karen Parson. Ils avaient mis en avant que, lors du procès, les éléments de la charge de “bribery by public official” sous l’article 4 (1) (b) (2) de la PoCA avaient été établis, et ce « beyond reasonable doubt », comme l'avait relevé le magistrat de première instance.

Les juges Ah Foon Chui Yew Cheong et Bobby Madhub ont abondé dans le même sens. « It is clear from the evidence that the solicitation was proved beyond reasonable doubt by the prosecution, and the money solicited was to be shared amongst the respondent and his colleagues », ont souligné les juges en renversant l'acquittement. Ils ont statué que la poursuite avait déjà établi que l'accusé avait sollicité un pot-de-vin. Dès lors, il n'est nullement nécessaire d'établir à qui l'argent était destiné. « We do not consider that it was the duty of the prosecution to go further and prove which proportion should go to whom, given the purport of the provision at subsection 4(2). » Prouver à qui l'argent était destiné revient à « put an extra burden on the prosecution, which we consider has no “raison d’être” », affirment les juges. Dharmanand Jottee devra paraître à nouveau en Cour intermédiaire pour prendre connaissance de sa sentence.