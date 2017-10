EN CAS DE VICTOIRE DU CANDIDAT BLEU À BELLE-ROSE/QUATRE-BORNES : Motion de censure du PMSD contre le gouvernement après la partielle

Le PMSD a donné mercredi dernier le coup d’envoi de sa campagne dans le cadre de la partielle dans la circonscription No 18 Belle-Rose/Quatre-Bornes. L’occasion pour le leader des Bleus qui n’a pas tenu sa conférence de presse hebdomadaire habituelle cette semaine, de réitérer son intention de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Il a également profité de cette sortie publique des Bleus à la municipalité de Quatre-Bornes, pour faire la leçon au MMM, demandant au parti « de se ressaisir » et de ne pas « être des béquilles ». Les autres politiciens, dont Arvin Boolell, le candidat PTr, en ont aussi pris pour leur grade. Selon le PMSD, seuls les Bleus représentent l’avenir du pays et un vote pour le PMSD constituera une reconnaissance de l’électorat et justifiera la présentation d’une motion de blâme contre le gouvernement après la tenue des partielles, le 17 décembre.

Pour Xavier Duval, en élisant le candidat Dhanesh Maraye, le 17 décembre, l’électorat mauricien démontrera sa reconnaissance au parti pour s’être départi de l’Alliance Lepep en 2016. C’est également un vote de confiance en l’opposition PMSD qui joue pleinement son rôle au sein de l’hémicycle, dit-il. Et, à ce propos, le leader du PMSD est d’avis que ce n’est pas demain la veille que l’opposition marchera main dans la main. Citant le MMM en exemple, Xavier Duval déplore la « double face » de Paul Bérenger et fait ressortir : « Alors que Raouf Gulbul et Pravind Jugnauth doivent tous deux être entendus par la commission d’enquête sur la drogue, dans le cas de Gulbul, Bérenger a dit qu’il faut qu’il démissionne. Mais dans le cas de Pravind Jugnauth, il déclare que la commission doit faire son enquête. » Une situation des plus étranges et surtout inquiétante. Selon lui, en dépit de la longue liste de scandales qui touchent le gouvernement actuellement, et qui mettent en lumière les agissements de différents députés, ministres et PPS, dont Soodhun et Tarolah, le MMM a présenté une motion de blâme contre Kalyan Tarolah seulement. « Pouvons-nous avoir confiance en Paul Bérenger,”se demande-t-il, profitant de l’occasion pour lancer un message au MMM. “Reprend zot. Pa vinn enn békille… » dit-il, insistant que sans bonne opposition, il ne peut y avoir de bon gouvernement. Pour lui, lorsque l’opposition joue au lèche-bottes, « gouvernman dominer ».

« Dernier lagar pour Arvin Boolell »

Le leader du PMSD a aussi tiré à boulets rouges contre le candidat PTr, Arvin Boolell. Selon lui, du fait que l’ex-député du No 11, qui vit toujours dans l’ombre de Navin Ramgoolam se présente comme voulant jouer un rôle national, « il s’agit du dernier lagar d’Arvin Boolell » au sein du PTr. « Eski ou croire ki Ramgoolam pou laisse li. Domaz, kan li ti kapav fer kiksoz li pa finn fer li », dit-il, soutenant qu’il n’y aura aucun portefeuille ministériel pour Arvin Boolell sous un gouvernement travailliste. Sans s’attarder trop longuement sur le candidat du Reform Parti, le leader des Bleus a décrié que Roshi Bhadain, comme Soodhun est « ene dé plis grand menteur dans politique ».

Xavier Duval tient par ailleurs à ce que cette campagne électorale, qui a déjà connu quelques incidents, se déroule dans les meilleures conditions possibles. « Quatre-Bornes pa oule bann désord, pa lé gagn disan lor lari », insiste-t-il, se disant disposé à « signer un protocole d’accord avec la commission électorale afin que la campagne se déroule dans le respect des Quatre-bornais ». Outre le respect de l’adversaire durant cette partielle, le PMSD qui prévoit des élections générales anticipées, milite contre l’abstention le jour du scrutin.

Campagne propre

Le candidat du PMSD à la partielle au No 18, a également pris la parole lors de ce qui apparaît comme un congrès nocturne, où bon nombre d’enfants ont été remarqués. Dhanesh Maraye a pour sa part fait ressortir que « le PMSD, le parti des vraies valeurs, dont la compassion, l’unité, le progrès, la démocratie, la transparence, l’égalité des chances et des droits, la méritocratie et l’intégrité… est le seul espoir de demain. Avec le PMSD au pouvoir, ce sera une politique de rassemblement avant tout. » Pour lui, il faut changer la façon dont le pays est en train d’être dirigé. « La réputation de Maurice prend un mauvais coup », dit-il, estimant que « la vraie réussite, c’est quand on est solidaire ». Outre le porte-porte, le PMSD axe également sa campagne, placée sous la responsabilité d’Aurore Perraud sur les réseaux sociaux.