EN CONCERT LE 27 MAI AU SVICC : Cassiya, un retour tant espéré

Cassiya, le groupe mythique des années 1990 à 2003, la formation mauricienne qui est restée la plus populaire de l’océan Indien, sera à nouveau sur scène. Pour le plus grand plaisir de ceux qui ont vu ce groupe naître à Cassis pour ensuite évoluer avant de conquérir le Zénith à Paris, l’équipe originale composée de Gérard Louis, Désiré François, Alain Ramanisum et Alain Lafleur, sera au SVICC à Pailles, le 27 prochain, le temps d’un concert qui réveillera Marlène et tant d’autres succès. Nous ne pouvons que revenir sur le parcours de ce groupe qui, à sa manière, a révolutionné la musique locale.

Qui remportera la finale de Star Show 93 ? La question intéresse plus d’un téléspectateur qui s’apprête à regarder le télé-crochet d’alors en direct sur la chaîne locale ce soir du vendredi 13 août de cette année-là. Le candidat Désiré François, un jeune ferrailleur de 29 ans originaire de Cassis a ses chances. Il a franchi toutes les étapes du concours et sa chanson Separasion zenfan perdi sime est plutôt pas mal, mais pas aussi entraînante que Bwar de Clency Jerôme. Fin de suspense, c’est ce dernier qui séduit le jury. Mais, contrairement à ce qui se passe habituellement, le grand gagnant de ce télé-crochet ne connaîtra la lumière de la célébrité qu’un bref instant. Car pendant les prestations du chanteur, un peu timide, de Cassis, un producteur voyait en lui un potentiel commercial à exploiter.

L’idée de faire un album, à l’époque une cassette, émerge alors, et Désiré François et sa bande d’amis acceptent d’enregistrer Separasion zenfan perdi sime, ainsi que d’autres compositions. C’est une aubaine que Désiré François, Alain Lafleur, Gérard Louis, Alain Ramanisum, Sylvio Ravina, Eddie Armel… tous de grands passionnés de musique pratiquant un métier en parallèle, mais un peu fauchés, ne peuvent refuser. L’annonce d’une cassette par ce groupe d’amis qui se connaissent depuis toujours fait le tour des salles de rédaction. Dès lors les projecteurs sont braqués sur ces jeunes musiciens et ce chanteur, unique en son genre, qui vont sans le savoir, révolutionner le paysage musical chez nous et conquérir l’océan Indien. Cassiya prend alors naissance pour connaître une ascension qui, depuis, n’a jamais été égalée !

2003, une autre page

Dix ans plus tard. En 2003, le groupe connaît un autre tournant dans sa carrière. En dix ans, il s’est passé bien des choses. Le succès, lui, a toujours été au rendez-vous. Mais c’est paradoxalement là l’origine d’une érosion qui aura changé le profil de la formation. Cassiya n’aura pas échappé au destin que connaissent les groupes mythiques. “Prendre du recul”, nous disait alors Gérard Louis, l’âme, l’architecte, la tête pensante de Cassiya. Après avoir mené la barque loin, très loin, vers d’autres larges, il décide de céder le gouvernail à d’autres capitaines. Le groupe traversait un moment où la gloire pouvait être aussi destructrice que bénéfique. Pour éviter le naufrage et empêcher que Cassiya ne devienne une épave, Gérard Louis, aussi arrangeur musical, propose une longue pause. La proposition ne fait pas l’unanimité. Il persiste. Mais ses pairs résistent et ils s’inclinent avant de se retirer. Sylvio Ravina, l’harmoniciste le suivra peu de temps après. Sylvio, le fidèle, l’ami… le comprend. Avec son harmonica, Sylvio Ravina, le tailleur, apportera un son particulier à la musique de Cassiya. En 2005, ce musicien hors pair décède à l’âge de 43 ans. Avec le départ de Gérard Louis, de Sylvio Ravina, plus tard d’Alain Ramanisum, et auparavant des musiciens comme Damien Elisa, Cassiya tourne une nouvelle page et poursuit sa route en écrivant d’autres histoires.

Désiré François prend alors la décision de mener le navire Cassiya pour nanye pa efase.

En solo, Damien Elisa cartonne avec un style qui se rapproche de la world music et Alain Ramanisum connaît un succès qui fait de lui le nouveau prince du séga, voire une “bebet sega” comme il le dit. Récemment, c’est un Disque d’Or qui a honoré l’énorme succès qu’a connu Li tourner en France. De son côté, l’ex-leader de Cassiya est devenu un incontournable de l’industrie musicale. Producteur, organisateur de concert, musicien, chanteur… Gérard Louis a diversifié ses activités pour garder la tête hors de l’eau. Même s’il avait décidé de ne pas laisser mourir la flamme Cassiya, Désiré François a, au fil du temps, forgé son nom et son identité. L’interprète de Marlène n’est pas resté dans l’ombre de Cassiya.

De la Citadelle au Zénith

Si Cassiya n’avait pas connu la fracture de 2003, la formation serait aujourd’hui plus qu’un groupe. “Nous serions une institution”, nous dit Gérard Louis. Cassiya serait une référence dans l’industrie artistique et musicale. Pour l’instant, le présent de Cassiya se conjugue avec émotion. Alors qu’il souhaitait inviter ses anciens camarades de scène à le rejoindre le temps de célébrer ses 25 ans de carrière, Désiré François modifiera finalement son invitation. Celle-ci prendra la tournure d’une réunification. La réponse de ses pairs est d’emblée positive. La maturité des uns et des autres a pris le dessus sur l’égo et les rancœurs. On oublie même le concert de 2007 où l’équipe d’origine s’était réunie le temps de ramener le passé en surface, de faire un album et… se refaire une santé financière.

Aujourd’hui, cet esprit de réunification est différent. Lorsqu’ils en ont discuté, avant même de penser à l’aspect logistique d’un concert, Désiré François, Alain Ramanisum, Gérard Louis et Alain Lafleur, ont passé plus d’une heure à se remémorer du bon vieux temps. Il y a eu la période Isi kot nou ete, Marlène, Le Morne, Zoizo, Diego, Cyomboli, Nou amize… Il y a eu des concerts, dont celui de la Citadelle et partout dans l’île, des tournées dans la région, à Madagascar, aux Seychelles, à la Réunion où Cassiya était vénéré. Et comment oublier le mythique Zénith, en 2002 ? Ils ont aussi pensé aux nombreux concerts en Europe…

A la Réunion où l’équipe d’origine s’est produite en avril dernier, l’émotion était à son comble lorsque les quatre artistes se sont retrouvés sur scène et occupant les rôles qui leur revenaient comme autrefois. Le 27 mai sera encore plus intense, nous confie-t-on, du côté des protagonistes. Les voix ont changé, les années ont passé… mais il y a en eux quelque chose qui leur donne envie d’être comme autrefois, avec toutefois une sincérité et une sagesse qui caractérisent leur maturité artistique et humaine. Le concert à venir devrait être un rendez-vous unique pour le public et pour Cassiya.

Sabrina Quirin