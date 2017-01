EN CONFLIT AVEC SON EMPLOYEUR : La Chinoise Lilly Wan Ping récupère ses affaires

Lilly Wan Ping, une ressortissante chinoise en conflit avec son employeur, multiplie les démarches auprès des autorités pour obtenir son salaire impayé depuis mai de l’année dernière. Elle avait également fait appel aux autorités pour récupérer ses affaires à une firme chinoise basée à Jin Fei, Riche Terre. Mardi dernier, elle a obtenu un ordre de la cour en ce sens, mais elle se bat toujours pour récupérer son argent.

La jeune femme est arrivée à Maurice en août 2015 pour travailler comme guide touristique. Elle avait été recrutée par une firme chinoise basée à Jin Fei, Riche Terre. Dans une plainte adressée au ministère du Travail en décembre dernier, elle affirmait n’avoir pas perçu la totalité de son salaire entre mai et novembre 2016. Une tentative de médiation par le ministère n’a pas permis de décanter la situation. Entre-temps, Lilly Wan Ping ayant des ressources limitées, elle avait réclamé l’aide des autorités.

Mardi dernier, avec l’aide du négociateur syndical Ivor Tan Yan, la ressortissante chinoise a obtenu un ordre de la cour pour récupérer ses affaires à la compagnie. Ce dernier demande également aux autorités d’intervenir pour que l’employeur accorde son « release » à la jeune femme afin qu’elle puisse travailler pour une autre compagnie. « Lilly Wan Ping est une guide touristique parlant le mandarin et l’anglais. Ce sont des compétences très recherchées actuellement dans le secteur touristique à Maurice. C’est une professionnelle qui a travaillé dans des pays d’Afrique. Si son employeur ne peut reconnaître ses compétences, qu’il donne l’opportunité à d’autres de le faire. »

Lilly Wan Ping détient un permis de travail à Maurice jusqu’en 2018. Toutefois, celui-ci a été obtenu par son employeur actuel. Ivor Tan Yan insiste sur le fait qu’un permis de travail obtenu par un employeur « ne peut être une prise d’otage de l’employé ». Il s’interroge également sur le respect de nos lois et des droits des travailleurs par des opérateurs étrangers.