EN DEHORS DE L’HÉMICYCLE : Petite affluence pour accueillir le nouveau PM

Il est 16h ce lundi lorsque le Premier ministre fraîchement élu, Pravind Jugnauth, sort de l’Assemblée, suivi de son équipe ministérielle. Dans son message à la nation samedi soir, le désormais ancien Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, avait conseillé à la population de « priye pou gagn lapli » en vue de répondre aux problèmes de fourniture d’eau. Le peuple aura, semble-t-il, prié durant le week-end, car c’est sous un ciel gris que s’avance la nouvelle équipe de dirigeants du parti Soleil et du ML. Le soleil, qui justement aurait dû briller de mille feux en ce jour spécial, ne parvient pas à percer les épais nuages qui recouvrent la capitale.

En dehors de l’hémicycle, une centaine de partisans se sont massés depuis 14h30. Les routes alentours ont été bloquées et la circulation a été détournée vers d’autres artères. Toute la Place d’Armes a été réservée aux piétons, à ceux voulant venir soutenir le nouveau Premier ministre pour son investiture. Des banderoles aux couleurs du MSM flottent au gré du vent tout au long des quatre voies de l’esplanade. Un poster de Pravind Jugnauth, tout sourire, est disposé devant l’Assemblée, devant laquelle a été installé un tapis rouge. La “swearing-in ceremony”, qui a débuté à 15h, est, elle, retransmise sur écran géant. Orange Telecom envoie même un message pour inviter les gens à suivre la cérémonie.

Un important dispositif des forces de l’ordre, aussi bien en uniforme qu'en civil, a été déployé, l'objectif étant de pouvoir réagir promptement en cas d’incidents. D’autant que le Ptr avait annoncé qu’il tiendrait une manifestation pacifique au même moment à la Place d’Armes. Les rouges n’ont cependant pas obtenu d’autorisation pour investir les lieux. Une équipe de gros bras sort malgré tout d’une ruelle adjacente et, quelques secondes plus tard, apparaît la BMW de sir Anerood Jugnauth.

Tous ces dispositifs, digne d’un rassemblement de la nation, n’ont toutefois pas attiré grand monde, et ce même si c’est l’heure à laquelle la plupart des bureaux ferment. Les partisans de l’alliance au pouvoir doivent malgré tout mettre l’ambiance. Cinq personnes, ravannes et maravanne en main, tentent tant bien que mal d'entonner des ségas populaires. Des pancartes « Bravo Pravind » sont remises aux partisans, qui les brandissent en général que lorsque les caméras de la MBC se braquent sur eux.

Les bureaucrates curieux se tiennent pour leur part à distance de chaque côté de la Place d’Armes. Ils ne veulent se mouiller sous une pluie intermittente et passent leur chemin une fois qu’ils en ont assez vu. Le mauvais temps n’effraie toutefois pas les marchands de glace, qui sont nombreux à accoster.

Malgré tout, la Place d’Armes n’est même pas remplie à moitié. Bien loin de là. Une petite affluence pour accueillir le nouveau Premier ministre et son équipe remaniée. Un contraste apparent avec le défilé de BMW des dirigeants et de leurs proches devant la Newton Tower.

Quant à la “swearing-in ceremony”, les applaudissements en dehors de l’hémicycle se font entendre quand sir Anerood Jugnauth et Pravind Jugnauth apparaissent à l’écran, de même que quand Mahen Seeruttun, Alain Wong, Stéphane Toussaint et Eddy Boissézon prêtent serment. Une personne applaudit quand vient le tour de Vishnu Lutchmeenaraidoo et Mahen Jhugroo. Bien des partisans sont étonnés et rient à l’annonce d’Anil Gayan au ministère du Tourisme.

Au terme de la cérémonie, la Police Band fait son show alors que des partisans allument des pétards, qui ont été cloués aux arbres. Pravind Jugnauth et son équipe de ministres quittent alors les lieux après un bain de foule vers 16h30. Peu à peu, la Place d’Armes se désemplit alors qu’apparaissent les déchets jetés par les partisans de l’Alliance Lepep. Des bouteilles en plastique, des mégots de cigarette… Les pancartes « Bravo Pravind » jonchent également le sol.