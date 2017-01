EN DÉPIT DU RAPPORT DE LA CCM : Les ferrailleurs continuent à chômer

En janvier de l’année dernière, le gouvernement annonçait que pour mettre fin aux vols de cuivre, il allait interdire l’exportation de la vieille ferraille à partir du mois de juin. Cette décision devait condamner au chômage tous ceux qui vivent de ce commerce, c’est-à-dire un peu plus de 2000 personnes. On devait découvrir qu’en fait, cette interdiction semblait avoir été décidée au profit de Samlo, l’unique entreprise mauricienne à posséder une fonderie de métaux.

Face à ce qui leur semblait être une interdiction taillée sur mesure pour mettre sur pied un monopole, les ferrailleurs ont saisi la justice et la Competition Commission of Mauritius (CCM), présidée par l’ancien chef juge Ariranga Pillay. A la fin de décembre, les ferrailleurs ont cru que leurs droits avaient été reconnus et leur problème réglé avec le rapport publié par la CCM. Dans ce rapport, la commission donnait tort au gouvernement d’avoir interdit l’exportation de la vieille ferraille et d’avoir créé les conditions pour l’institution d’un monopole pour la compagnie Samlo. La commission demandait donc au gouvernement de revenir sur sa décision d’interdire l’exportation de la vieille ferraille et au ministère de la Bonne Gouvernance de veiller à ce que cela soit fait.

On vient d’apprendre que l’entreprise Samlo a exigé une judicial review contre les conclusions de ce rapport. Elle affirme que, contrairement à ce qu’avance le rapport de la CCM, son entreprise n’est pas la seule fonderie du pays. Selon certaines informations, depuis l’interdiction d’exporter les vieilles ferrailles, en juin de l’année dernière, des investisseurs étrangers tentent de créer des fonderies à Maurice, ce qui est interdit par la loi. Ces investisseurs étrangers utiliseraient des partenaires — ou des conjoints mauriciens — pour contourner l’interdiction et auraient obtenu les autorisations nécessaires du ministère du Commerce. Selon d’autres sources, au moins une “nouvelle” fonderie serait en opération depuis quelque temps et aurait même fondu de la vieille ferraille en lingots et aurait également procédé à leur exportation en dépit de l’interdiction. Selon d’autres sources, ces investisseurs étrangers et leurs partenaires mauriciens bénéficieraient de la protection de la “mafia” qui sévit à l’Hôtel du gouvernement et que l’ex-ministre de la Bonne Gouvernance a dénoncée lors de sa conférence de presse de mercredi dernier.

Par ailleurs, les deux plaintes logées par les ferrailleurs contre le ministère du Commerce ont été mentionnées en Cour suprême, cette semaine, et renvoyées au mois prochain. Avec ces deux renvois et la demande de judicial review contre le rapport de la CCM, les plus de 2000 personnes employées dans le secteur de la récupération de la vieille ferraille à Maurice sont toujours condamnées au chômage technique.