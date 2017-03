EN DÉPIT DE LA STATE HOUSE CONNECTION : L’Inner Circle de Sobrinho intéresse le CCID

Le Board Director et partenaire d’affaires d’Alvaro Sobrinho, Jose Pinto, à la disposition des enquêteurs dans l’affaire de «misleading information» à la FSC

Des proches collaborateurs d’Alvaro Sobrinho, multimilliardaire angolais, avec résidence en Suisse et confident de la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, sont dans une position délicate. Après un premier round d’observation, le temps de mettre en ordre les éléments de l’enquête dans l’affaire de misleading information à la Financial Services Commission pour l’allocation de Global Business Licences et de l’Investment Banking Licence à des entités de l’ASA Group, le Central CID a déjà servi les premières convocations pour interrogatoires under warning.

L’un des premiers membres de l’inner circle d’Alvaro Sobrinho à être convoqué aux Casernes centrales a été le Deputy CEO d’ASA Group, Mauricio Fernandes. En présence de ses conseils légaux, dont Me Mooloo Gujadhur, il a été entendu under warning avec la menace d’une arrestable offence pesant sur lui. À ce stade, la police a déjà transmis le dossier au State Law Office « for legal advice » avant de confirmer la marche à suivre.

Mauricio Fenandes s’est signalé en communiquant à la FSC le 9 mars dernier une série de documents et de réclamations de frais légaux pour tenter de faire croire que les services de BLC Robert Associates avec Me Iqbal Rajahbalee en tant que Managing Counsel avaient été retenus pour les procédures en vue de l’obtention de l’Investment Banking Licence de la FSC en date du 26 novembre de l’année dernière.

Que ce soit lors de son audition au Central CID ou en public, Me Rajahbalee a apporté un cinglant démenti aux allégations de l’ASA Group. Il dénonce qu’« un exercice savant d’amalgame et de désinformation — misant sur la complexité des activités de ce secteur pour embrouiller le grand public — est maintenant en marche pour essayer de détourner l’attention. » Un communiqué émis en début de semaine ajoute que « Me Rajahbalee affirme que ni lui ni son cabinet n’a jamais été consulté ni participé à la préparation de dossiers soumis à la FSC pour un Investment Banking Licence du groupe de M. Alvaro Sobrinho. Toute allégation contraire à cette information est fausse et induit tant le public que les autorités concernées en erreur. »

BLC Robert & Associates apporte un éclairage sur les réclamations d’honoraires à ASA Group au terme des documents transmis à la FSC. « Comme le groupe ASA a plusieurs entités à Maurice, l’amalgame est facile pour se défendre auprès de la FSC pour le dossier du permis Investment Banking. Cette tentative est grossière et aisément réfutable sur des faits : l’acquisition de Taysun Corporate Services et le courrier à la Banque de Maurice interviennent en janvier 2017 et ne sont nullement concernés par le Investment Banking Licence déjà acquis par le groupe ASA en novembre 2016. BLC Robert Associates a donc envoyé ses factures en 2017 pour un travail effectué par le cabinet qui n’a rien à faire avec le permis de Investment Banking », ajoute Me Rajahbalee.

En conclusion, BLC Robert & Associates rappelle : « Il semble donc, à la lumière de ces faits, que le groupe ASA cherche à se donner du crédit en associant les noms des professionnels connus du secteur à leur insu dans un exercice de désinformation auprès de l’institution régulatrice — la FSC — et répercutée dans la presse. Néanmoins, la question fondamentale de toute cette affaire demeure : est-ce que le groupe ASA a obtenu son Investment Banking Licence en outrepassant les procédures d’usage de la FSC ou non ? »

Ce son coté, le Board Member José Pinro, qui avait établi des contacts initiaux avec BLC Robert & Associates, devait être interrogé en fin de semaine écoulée. Il a bénéficié d’un répit d’une semaine en vue de mieux se préparer pour sa confrontation au Central CID.

Affaire à suivre