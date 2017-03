EN FACE DE L’HÔTEL DU GM : Manif d’habitantes de Bain des Dames contre les Oil Tanks

Elles en ont ras le bol. Cela fait plus d’un an que leur vie a chamboulé, depuis que la construction d’oil tanks pour le compte du gouvernement a commencé. En raison du tapage occasionné, mais pis encore, des dommages que les fouilles ont causés à leurs maisons, et voyant leurs doléances tombées dans l’oreille d’un sourd, ces femmes regroupées au sein du Regroupement Travayer Sosial (RTS) ont manifesté ce matin devant l’hôtel du gouvernement. Une manière de faire entendre leur voix en cette journée internationale de la Femme. De 10h à 11h, elles ont brandi des pancartes pour témoigner de leur désarroi.

« Nous invitons le Deputy Prime minister et ministre de l’Énergie et des Services publics à sortir de son confort pour nous visiter là où il ne fait plus bon vivre. Nos enfants ne peuvent plus apprendre. Les travaux démarrent dès 4h du matin et durent jusqu’à fort tard la nuit. Nous n’avons plus de paix d’esprit », affirme Shamila Petit, porte-parole du groupe d’habitants.

Elles sont épaulées dans leur lutte par Eddie Sadien et Dr Rajah Madhewoo, deux figures connues. Interrogé par Le Mauricien, Eddie Sadien souligne qu’après discussions avec des préposés du Central Electricity Board (CEB), une compagnie privée a été retenue pour évaluer les dégâts causés à leurs maisons. « Or, là où nous ne sommes pas d’accord, c’est qu’une agence de communication est entrée en jeu. Nous n’avons pas besoin d’eux pour faire le lien entre les habitants et le CEB. Nous voulons simplement que les choses bougent dans la bonne direction. »