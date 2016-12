EN CETTE FIN D’ANNÉE: La CWA demande la collaboration du public

Le pays ne passe pas par une grave sécheresse mais les pluies d’été se font toujours attendre en cette fin d’année, et les réservoirs ainsi que les nappes phréatiques se désemplissent en raison d’une hausse de la consommation en cette période de fêtes. De ce fait, la Central Water Authority (CWA) demande au public d’utiliser l’eau judicieusement et de ne pas gaspiller cette précieuse ressource.

« La CWA fait de son mieux pour satisfaire tous les Mauriciens dans toutes les régions. Une coupure drastique dans la fourniture d’eau n’est pas au programme. Cependant, la pression d’eau peut baisser dans certaines régions en raison d’une grande consommation. Si besoin est, nous allons dépêcher nos camions-citernes dans ces endroits pour desservir la population affectée », déclare-t-on à la CWA.

S’agissant de la situation à Port-Louis, la CWA indique que la station de traitement d’eau à Pailles fournit actuellement environ 58 000 m3 d’eau par jour contre 80 000 en temps normal. Les boreholes fournissent, eux, 48 300 m3 contre 64 000 m3 quotidiennement à la capitale. Ainsi, Port-Louis subit un manque de 38 200 m3 d’eau tous les jours. De ce fait, les heures de fourniture dans cette région ont été réduites à six par jour, soit de 5 heures à 8 heures et de 17 heures à 20 heures.

Dans le Nord, l’approvisionnement de la population se fait, principalement, à partir du réservoir de La Nicolière, dont la fourniture est restée à 72 000 m3 par jour. Cependant, la fourniture en provenance des boreholes a été réduite de 70 000 m3 à 68 290 m3 par jour. De manière générale, la CWA fait ressortir que la population du Nord est approvisionnée 24 heures sur 24, à l’exception de quelques villages qui sont approvisionnés durant quelques heures, matin et soir.

Dans l’Est, l’eau des rivières fournit environ 17 800 m3 quotidiennement contre 26 000 m3 en temps normal alors que les boreholes fournissent 74 800 m3 contre 77 085 m3 en temps normal. Il n’y a donc pas de gros problèmes, selon la CWA, dans cette région où l’approvisionnement est assuré 24 heures sur 24 dans la plupart des villages. D’autres sont approvisionnés entre 12 et 21 heures par jour. Dans le Sud, la rivière du Poste fournit 15 300 m3 d’eau par jour contre 17 000 m3 en temps normal ; Mont-Blanc, 8 700 m3 contre 12 000 m3 et les boreholes, 64 430 m3 contre 72 650 m3 par jour. Comme dans les autres régions, dans le Sud également, la population est approvisionnée 24 heures sur 24, à l’exception de quelques villages où l’approvisionnement de la population est assuré durant une dizaine d’heures par jour.

Dans le centre de l’île, les principales sources d’approvisionnement sont les réservoirs de Mare aux Vacoas et de Mare Longue. Le premier assure actuellement une fourniture quotidienne de 98 400 m3 contre 100 000 m3 en temps normal et celui de Mare Longue, environ 20 000 m3 quotidiennement. La station de La Marie apporte un volume additionnel de 82 400 m3 par jour actuellement contre 94 000 m3 en temps normal. Les boreholes contribuent, eux, un volume de 18 950 m3 contre 20 000 m3 en temps normal.

S’agissant du taux de remplissage des six grands réservoirs du pays, en cette fin de semaine, Mare aux Vacoas (capacité : 25,89 millions de m3) était rempli à 58,5 % comparés à 72,2 % à la même époque en 2015 ; La Nicolière (5,28 millions de m3) est à 62,5 % contre 60,3 % ; Piton du Milieu (2,99 millions de m3) est à 50,8 % contre 51,8 % ; La Ferme (11,52 millions de m3) est à 38,9 % contre 54 % ; Mare Longue (6,28 millions de m3) est à 66,9 % ; et Midlands (25,50 millions de m3) est à 51,8 % contre 66, 4 % à la même époque en 2015.

Par ailleurs, la CWA poursuit les travaux de remplacement des tuyaux à la raison de 60 km par an et aussi de compteurs défectueux au nombre de 65 000. Cette dernière tâche devrait être terminée d’ici à juillet 2017.