EN MARGE DU 1ER MAI : Femmes au travail, des réalités méconnues

À l’occasion de la fête du travail, célébrée ce lundi 1er mai, la parole est donnée à ces femmes qui doivent souvent affronter des conditions difficiles. Pour certaines, c’est la nature même de leur travail qui implique un défi quotidien. Pour d’autres, chaque fin de mois s’avère être un casse-tête vu leur mince salaire au bout de leurs efforts. D’autres encore ont fait le choix d’un travail nocturne pour mieux concilier leurs différentes responsabilités.

Ce 1er mai, qui aurait dû avoir les couleurs reflétant le respect du travailleur, se révélera pour Reshma Bheecah un jour sombre. Elle qui travaille comme « cleaner » à l’école Palma perçoit un salaire compris entre Rs 2 700 et Rs 2 900. « Mo la pay zamai stab, deza se enn premie fau pa », lance, d’une voix nouée, Reshma. Cette dernière en a marre des agissements de son employeur, déplorant qu’elle ne perçoit aucune aide financière pour s’acheter son uniforme de travail, que ce soit ses bottes ou son imperméable, et doive « même en retirer de ma poche » pour acheter son principal outil de travail, le balai. « Minis ti kose mercredi lor television zour ti ena gro lorag. Mo senti enn zeclair dan mo lestoma. Mo larm finn bien koule. Nu travay pa fasil. Depi 8h mo lekol, du lundi au vendredi. Jeudi, j’ai dû évacuer l’eau accumulée par les pluies, nettoyer le corridor après l’assemblée, rebalayer puis nettoyer la cour en entier, ramasser les feuilles et soulever jusqu’à cinq poubelles de déchets », reprend-elle.

Ayant trois enfants à charge, dont deux en bas âge, Reshma Bheecah se dit révoltée. « Pena payslip… Ena minis kan kose dan tele, pa kone ki soufrans nou, madam cleaner, ena. Mo dimann zott vinn filme nou la journe travay avan kose. Bizin netoy koridor, tir delo kan la pli tombe, plis lakour lekol grand. Mo netoy sa mo tousel. Zot fer boukou dominer kote cleaner. » Reshma dit cependant tenir grâce au soutien du syndicat de la CTSP : « Zott donn nou kourag pense ki nou pou gagn enn lapai desan. » En tant que mère de famille, elle se dit en souffrance de ne pouvoir subvenir comme elle le voudrait à l’éducation de ses enfants. « Pay nou direk, pa pass par kompani. »

Aurore (prénom fictif), elle, est employée dans une SSS et perçoit un salaire de Rs 1 500 comme « cleaner ». Elle se dit consternée par le traitement infligé à ceux qui exercent le même métier qu’elle. « Pena auken konsiderasyon. Gete ar ou lizie ki kantite travay nou fer, kombien gro poubel salete nou Sarie. » Son travail consiste à « nettoyer cinq panneaux, l’escalier, le corridor », mais aussi passer la serpillière… « Bizin lev par 5-6 gro poubel feuy, salete. Parfwa, si ena lisien ou satt mor, nou bizin leve. »

À la question de savoir pourquoi elle garde son travail, Aurore dira sans détour : « Nou finn reste pou gagn logmentasyon. Finn pense ek bann lane servis nou lapai ti pu monte, mai narien pa finn sanze. Si pa ti ena syndika pou dibout pou nou kouma Jane Ragoo, nou ti pou dan mare nwar. » Pour Aurore, ceux affectés au nettoyage des toilettes touchent déjà un salaire de « Rs 8 500 ». Raison invoquée par notre interlocutrice : « Zott anploye par PTA, nou par enn kompani prive. Nou fer enn demand ki lekol kott nou travay employe nou zott mem. Nou pe fer travay trwa dimoun e kompani pa donn nou enn lapai desan. Li revoltan. Dan Moris, ena 300 madam cleaners qui touchent dans la fourchette de Rs 1 500 à Rs 2 000. »

Pour Aurore, il est temps de mettre en place une structure. « On n’a ni frais médical, ni congé, ni de paie décente. Nou pa mem kapav pran kredi. Fer shopping, fer nou plaisir, pa dan nou vocabulair sa. » Pour autant, pas question pour Aurore de baisser les bras. « Salair desan li koumans apartir Rs 9 000 e nou souhaite ke sa 1er mai-la nou mesaz pou traverse. Nou konba pe kontinue ar Jane. »

Pour quelques roupies de plus

Elles débutent leur emploi quand les autres travailleurs rentrent chez eux et retournent à la maison lorsque les autres se préparent à partir au travail. Ces femmes assurant le « night shift » dans une conserverie de thon ont fait le choix de travailler la nuit pour des raisons précises : avoir quelques roupies de plus ou profiter de la journée pour s’occuper de leurs enfants.

Chaque après-midi, elles quittent la maison vers 17h pour attraper le transport de la compagnie. Leur rotation commence à 18h30. Elles termineront vers 4h30 le lendemain matin. Travailler la nuit n’est pas chose facile mais il faut bien gagner sa vie. « Auparavant, je travaillais dans le domaine textile. Quand l’usine a fermé ses portes, je me suis alors tournée vers le « seafood ». Ce secteur était approprié pour moi, étant donné qu’à l’époque, mes enfants étaient encore jeunes. Je pouvais m’occuper d’eux le matin et aller travailler le soir. Je rentre tout juste à l’heure le matin pour les préparer pour l’école », dit Shenaz, qui compte une vingtaine d’années dans ce secteur.

Brigitte avoue pour sa part que c’est la possibilité de toucher un salaire plus élevé qui l’a poussée vers le service de nuit. « Pour le « night shift », on paye en plus. Pour moi, c’était l’opportunité d’arrondir mes fins de mois. Quand je travaillais dans le textile, je faisais déjà des heures supplémentaires jusqu’à fort tard. Donc, ce n’était pas un problème pour moi de travailler la nuit. Toujours est-il que ce n’est pas évident. »

Ces femmes touchent autour de Rs 3 000 par quinzaine. Leur travail consiste à écailler ou émietter le poisson, qui est par la suite mis en boîte. Elles regrettent cependant que le gouvernement n’ait pas choisi de revoir le Remuneration Order pour le secteur EPZ. « Le salaire a été revu dans plusieurs secteurs, mais pas pour la zone franche, c’est dommage. Nous espérons maintenant que le gouvernement appliquera le salaire minimum rapidement. » Si ces employées du « seafood » reconnaissent que leur compagnie « fait beaucoup pour nous », elles estiment malgré tout que c’est « au gouvernement maintenant de faire sa part ».

SECTEUR HOSPITALIER

Brigitte Caussy, 37 ans au service des patients

Elle est actuellement Charge Nurse à la maternité de l’hôpital Victoria. Brigitte Caussy a débuté comme infirmière dans le service public il y a 37 ans. Elle ne s’imaginait pas qu’avec le temps, le simple besoin de travailler allait se transformer en une véritable passion. Compréhension, compassion, attention, affection… autant d’éléments nécessaires pour faire ce métier, dit-elle.

« C’est un parcours où j’ai appris beaucoup de choses. Le métier d’infirmière est extraordinaire. C’est une histoire de relations humaines. Je me sens proche de la communauté. Nous passons tous par le service hospitalier à un moment ou l’autre de notre vie. » C’est en ces termes que Brigitte Caussy décrit sa passion pour le métier, qu’elle pratique maintenant depuis 37 ans. « Quand je me suis engagée, j’étais jeune. Je cherchais un emploi, comme d’autres de mon âge. Mais avec le temps, j’ai réalisé que ce métier était vraiment fait pour moi. »

Brigitte Caussy dit avoir grandi avec les différentes rencontres et expériences de son service. « Quand on se retrouve devant quelqu’un qui est malade, il faut faire preuve de compassion. Il faut trouver les mots justes pour rassurer la famille. Il faut gérer les tensions… » Autant de situations qui l’ont aidé à forger sa personnalité.

Pour cette mère de famille, il fallait à la fois s’organiser pour le bien-être des siens à la maison et pour le service de nuit à l’hôpital. D’autant que son époux est aussi infirmier et est également appelé à travailler la nuit. « Jusqu’ici, nous avons pu nous arranger de sorte que nous n’ayons pas le même « shift ». D’ailleurs, nous travaillons dans deux hôpitaux différents. Pour les enfants, nous avons la chance d’avoir de bonnes relations familiales pour nous soutenir. Ils savent que nous faisons notre métier avec passion. »

Concernant les critiques contre le service hospitalier, Brigitte Caussy fait ressortir qu’il est parfois difficile de satisfaire tout le monde. « Un malade a besoin avant tout de compassion et d’information sur son état. Parfois, nous n’avons pas tous les éléments car c’est le médecin qui traite le patient. D’autres fois, il y a des informations confidentielles que nous ne pouvons révéler à notre niveau. En étant sur le « front line », notre rôle est de rassurer le patient. »

Une plateforme pour l’émancipation des femmes au travail

« Women in Work and Production in Mauritius and Southern Africa » était le thème du séminaire organisé par le Centre for Alternative Research and Studies (CARES) jeudi dernier. Selon Dany Marie, le but d’un tel événement est de mettre en place une plateforme pour l’émancipation des femmes au travail et dans la société. « Ce sera un espace de dialogue et de débat sur le rôle de la femme dans le monde du travail. Nous allons mettre l’accent surtout sur les secteurs informels, qui ne sont pas toujours reconnus. Cette plateforme vise la reconnaissance de leur contribution. »

Dany Marie note que, depuis l’accession de Maurice à l’indépendance, il y a eu des lois en faveur des droits et des libertés de la femme. « Toutefois, il faut créer les conditions nécessaires pour que ceux-ci soient reconnus et respectés. » La plateforme vise une dimension régionale. Dans ce contexte, Mercia Andrews, organisatrice de la Rural Women’s Assembly of Southern Africa, a été invitée à participer au séminaire. Elle y a parlé de son expérience dans la lutte pour l’émancipation des femmes en Afrique du Sud.

S’exprimant sur la situation des femmes au travail à Maurice, Mercia Andrews dit noter qu’elle n’est pas différente des autres pays. « Il y a un grand pourcentage de femmes affectées aux services généralement associés à la femme, comme infirmière, enseignante… Par ailleurs, il y a une autre partie qui pratique ce que j’appelle le « unpaid labour », qui n’est pas reconnu. » Mercia Andrews fait ainsi ressortir que tout ce qui a trait aux services, comme les soins prodigués aux enfants, aux personnes âgées ou handicapées, devraient être reconnu comme une contribution. « Ces femmes sont en train d’aider le gouvernement en offrant ces services. »

De même, Mercia Andrews dit noter que ce sont toujours les femmes qui font les métiers les moins rémunérés. D’où la nécessité, dit-elle, de créer un espace où les femmes de différents secteurs pourraient se regrouper. Elle souhaite également étendre le réseau des Rural Women’s Assembly of Southern Africa à Maurice. « Maurice fait partie de l’Afrique. Il faut la rapprocher davantage de la « main land ». »

Les activités du 1er mai

– FTU et FHTA à Quatre-Bornes

La Fédération des travailleurs unis (FTU), en partenariat avec la Federation of Hotels Taxi Associations and Trade Unions (FHTA), organise le 30 avril, à la municipalité de Quatre-Bornes, une demi-journée de réflexion, et ce à partir de 10h, sur le thème « Un gouvernement en rupture avec la justice et le dialogue social ». Plusieurs intervenants prendront la parole, notamment Atma Shanto, Linlay Bergue, Yash Murakhan et un représentant de la Airport Workers Union, entre autres… Pour Atma Shanto, il s’agit d’une « journée de la famille », rappelant que « tous les Mauriciens sont conviés ». Les personnes présentes seront ensuite invitées à assister à une animation musicale par des groupes locaux.

– Marche de la CTSP à Rose-Hill

La Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP) invite tous les Mauriciens à les rejoindre le 1er mai rue Nalla, à Rose-Hill, derrière le marché. À partir de 10h, Jane Ragoo et Reeaz Chuttoo prendront la parole, suivi de témoignages de personnes touchant un petit salaire. Une marche pacifique aura lieu par la suite à partir de la Place Taxis, à Beau-Bassin.

– La FPU à Beau Bassin

La FPU et le Muvman 1er mai, entre autres, se réuniront comme chaque année sur la Place Taxis, à Beau-Bassin. Le thème principal sera cette année « Pour un salaire minimal national ». Plusieurs orateurs s’adresseront à l’assistance, dont Jack Bizlall, Reeaz Chuttoo, Jane Ragoo, Ivor Tan Yan, Dev Ramano et Rehana Gafoor. Une exposition se tiendra également sur les thèmes de l’histoire de Maurice, la cosmologie, la lutte féministe et la révolution. La mobilisation est prévue à partir de 11h.

– La GWF à Mahébourg

La GWF et Rezistans ek Alternativ célébreront le 1er mai à Pointe-Canon, Mahébourg, de 9h30 à 14h30. Outre les différentes interventions au programme, des animations musicales sont aussi prévues. Cette année, le mouvement a axé son message du 1er mai autour de la montée de l’éco-socialisme.