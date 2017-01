EN MARGE DU MAHA SHIVARATREE -LE PANDIT MUNBODH : « Il est préférable de fabriquer de petits kanwars »

En prévision du Maha Shivaratree, le 24 février, le pandit Sunjay Youdhisteer Munbodh, qui officie au Brindavan Sarvajanik Mandir de Palma, attire l’attention des pèlerins et des autorités concernées sur l’aspect environnemental de cette fête. « Soyons des citoyens responsables », lance-t-il d’ores et déjà à leur adresse avant de plaider pour des kanwars de taille « appropriée ».

D’emblée, le pandit Munbodh parle des kanwars que les pèlerins transporteront de chez eux jusqu’au lac de Grand-Bassin. Ces kanwars, plaide-t-il, doivent être appropriés et « pa gran kouma nou trouve lor larout aster-la ». Cet appel est lancé dès maintenant car les pèlerins commencent à fabriquer leurs kanwars dès fin janvier. « Il est préférable qu’ils en fabriquent des petits qu’ils pourront transporter individuellement, et non pas de grands kanwars qui doivent être portés en groupe. Le kanwar est fait pour être transporté à l’épaule. Le mot “kanwar” même vient du mot “kandha” qui signifie “épaule” », déclare le chef religieux.

S’agissant du mode de transport utilisé par les pèlerins pour se rendre au lac, le Pandit Munbodh estime qu’il est mieux de prendre l’autobus que LA voiture. « Une voiture transporte environ quatre personnes tandis qu’un autobus dispose de 60 places. Parfois, seulement deux personnes voyagent dans une voiture. La circulation devient alors dense et congestionnée. » Notre interlocuteur soutient notamment qu’en remplaçant 15 voitures, un autobus peut permettre au trafic routier d’être davantage fluide et faciliter par là même l’accès au parking.

Le pandit Munbodh demande par ailleurs aux pèlerins de cesser de jeter des pièces de monnaie dans le lac pour satisfaire une vieille croyance. Cependant, nuance-t-il, encore faut-il qu’il y ait des boîtes prévues à cette fin. « Il faut que les responsables du lieu installent des boîtes près du lac dans lesquelles les pèlerins pourront déposer leur argent, qui peut éventuellement servir à bon escient. Pour l’instant, il n’y a pas de boîtes en cet endroit », relève-t-il.

Concernant les offrandes que les pèlerins délaissent en ce lieu après leurs prières, le pandit Munbodh est d’avis qu’il faut, à travers une campagne, sensibiliser le public à ne pas gaspiller de fruits, tels la banane et la noix de coco, de même que la farine, dont le coût est subventionné par l’État. « Le gouvernement dépense des millions de roupies pour ramasser ces déchets et les transporter vers les dépotoirs », ajoute-t-il. « Moins de déchets signifie moins de dépenses inutiles de l’État et aussi des pèlerins, qui déboursent environ Rs 40 M pour ces offrandes. Il faut cesser ce gaspillage et celui de l’eau. »

D’un autre côté, le pandit Munbodh a adressé une lettre au ministre des Finances, Pravind Jugnauth, où il fait état de la difficulté du groupe de 200 Mauriciens de foi hindoue vivant à Rodrigues pour trouver de l’eau à être utilisée lors des rites religieux, tels le Shiv Abhisek. « Ces hindous apprécieront si la “task force” sur le Maha Shivaratree pouvait faire des arrangements en vue d’envoyer des citernes d’eau puisée du Ganga Talao à Rodrigues », indique-t-il.