EN MARGE DU PROJET HÔTELIER AU CHALAND : Des planteurs de Camp-Carol formés à l’agriculture bio

Dans le cadre de son projet hôtelier au Chaland, à La Cambuse, Currimjee Hospitality Management (CHM), à travers la Currimjee Foundation, a assuré la formation d’une quinzaine de planteurs de Camp-Carol en agriculture bio. CHM s’est donné pour mission de favoriser les habitants de la région et de donner priorité aux produits locaux.

Cette formation effectuée en partenariat avec la Fondation Ressources et Nature (FORENA) permettra aux planteurs de se lancer dans l’agriculture bio (voir encadré) tout en motivant d’autres planteurs à s’y intéresser. « Dans le cadre de notre projet hôtelier au Chaland, nous avions annoncé que nous allions favoriser les habitants de la région et donner priorité aux produits locaux. Camp-Carol est le village le plus proche de notre projet d’hôtel, cela explique notre choix », soutient Dinesh Burrenchobay, managing director de CHM.

« Cette initiative, qui incite aux bonnes pratiques agricoles, est parfaitement en ligne avec la stratégie de développement durable du projet hôtelier du Chaland. Il nous permet d’ores et déjà de développer un lien avec ces producteurs qui nous approvisionneront en fruits et légumes bio locaux pour notre hôtel dans le futur », ajoute Dinesh Burrenchobay. « Nous avons eu et continuerons à avoir des consultations pour comprendre les besoins des habitants de la région du sud, qui attendent ce projet de développement avec impatience », a-t-il poursuivi.

Seize planteurs ont ainsi pu bénéficier de cette formation intitulée “Foundation in Organic Farming Course”, animée par Agnès Mardi, instructrice de la Forena à La maison familiale rurale du Nord, Calebasses. Depuis huit ans, Forena s’est donné comme mission de démontrer que le bio est une pratique possible à Maurice. Cette fondation assure aussi la formation de professionnels, tout en invitant les débutants à s’intéresser à cette culture sans produits chimiques.

Après cinq jours de formation, les planteurs ont acquis d’amples connaissances s’agissant de la qualité du sol, du type de graines à utiliser, de la méthode de compostage, et de l’utilisation de biofertilisants et autres pesticides. La formation s’est conclue par une remise de certificats aux planteurs le 17 février à Calebasses, en présence de Manoj Vaghjee, président de Forena.

Le refus d’utiliser des produits « chimiques »

L’agriculture bio est un mode d’agriculture qui se caractérise principalement par le refus d’utiliser des produits « chimiques » et qui cherche à renouer avec des pratiques traditionnelles. Le terme est apparu vers 1950, par opposition au système de production agricole qui s’est mis en place à partir du XIXe siècle, qualifié de chimique en raison de son usage de produits de synthèse. Les agriculteurs dits “bio” sont en général regroupés en fédérations avec des cahiers des charges à respecter pour l’obtention de labels (label biologique, AB), qui comprennent en général : - Utilisation de produits (engrais) aux origines naturelles; - Interdiction, sauf exception, d’intrants d’origine chimique; - Rotation modérée des cultures, élevages peu intensifs, etc. de façon à préserver les sols (reconstitution naturelle). En agriculture biologique, la fertilisation fait appel à des substances d’origine organique, animale ou végétale et à quelques minéraux répertoriés sur une liste. Elle prend aussi en compte l’environnement et des pratiques agricoles adaptées.