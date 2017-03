EN MARGE DE LA JOURNÉE DE LA FEMME : L’incontournable Madam Légim : Manta Jeebun toujours fidèle à son poste depuis 17 ans à Poste-de-Flacq

Figure incontournable dans le petit village de Poste-de-Flacq où elle est connue comme Madame Légim ou encore Daddy par les plus jeunes, cette quinquagénaire means business. Incontestablement, elle est une femme d’affaires à sa manière. Sa particularité : elle est vendeuse de légumes et est fidèle à son poste depuis plus d’une quinzaine d’années, au même endroit, sept jours sur sept, et ce, tout au long de l’année. À l’approche de la Journée internationale de la Femme, clin d’œil à une femme qui, malgré sa situation modeste, se tient sur ses propres jambes.

Cela fait précisément 17 ans que Manta Jeebun, 54 ans, a posé ses tricycles à la route Royale à Poste-de-Flacq. Grâce à sa bienveillance et à son bon cœur, les habitants du village sont assurés d’obtenir des légumes frais, mais pas seulement car elle dépanne bon nombre de personnes en consentant souvent à vendre à crédit. Une pratique en voie de disparition avec l’avènement des hypermarchés et des cartes bancaires. Cette générosité de Daddy d’applique aussi pour les mariages. « Mes clients me disent un mois à l’avance de quels légumes ils auront besoin et en quelle quantité. De là, j’en achète et ils me paient en plusieurs fois, des mois après. Mais ils finissent toujours par me payer », confie-t-elle avec une assurance déconcertante.

Elle ne pouvait pas mieux tomber. C’est une activité qui n’exerce aucune pression sur elle. « Je me suis tellement habituée à ma clientèle. Certains ne sont que de passage et nous ne manquons jamais d’échanger quelques mots et d’en profiter pour rire un bon coup », dit-elle, en partant d’un rire sonore.

Manta Jeebun s’est faite marchande de légumes après le décès de la grand-mère de son époux, alors âgée de 94 ans. « Je me suis occupée d’elle pendant deux ans. Je touchais la carer’s allowance octroyée par l’État. Mais après son décès, je n’avais plus de rente. » Un jour, pendant qu’elle discutait avec son mari, Ananduth, elle lui fit part de son souhait de travailler à nouveau. Cela en raison d’un besoin d’indépendance intrinsèque qui l’animait. Elle voulait aussi, sans doute, ne pas dépendre exclusivement de son époux pour vivre, surtout qu’elle avait consacré une bonne partie de sa vie à ses trois enfants, aujourd’hui tous majeurs, et qui depuis longtemps volent de leurs propres ailes.

Son époux la rassura et, en quelques jours, lui amena 20 livres de pomme d’amour qu’il lui demanda de vendre. Des pommes d’amour avaient, en effet, mûri dans leur plantation à Poste-de-Flacq. Ananduth se partage la profession de planteur et de chauffeur de taxi.

« Au début, je me suis installée devant ce qu’on appelle la place de la gare, mais en raison de la dangerosité des lieux, j’ai fini par bouger. J’ai changé quatre emplacements avant de trouver le bon. Depuis, j’y suis restée. » Elle se rappelle encore que malgré la précarité des lieux et la cherté de la pomme d’amour à cette époque qui était à Rs 50 la livre, elle réussit à écouler sa marchandise mais à crédit pour la plupart.

Manta Jeebun a fréquenté l’école jusqu’en 5e mais se « débrouille » comme un vrai chef, dit-elle. Pour cause, ses clients confirmeront qu’elle effectue de nombreux calculs mentalement, bien qu’il lui arrive souvent d’utiliser la calculatrice pour des paiements un peu plus conséquents.

De garde-malade à vendeuse de légumes

En ce qu’il s’agit de manier la balance, c’est grâce, dit-elle, à la patience de son époux qu’elle a fini par apprendre. « Il est resté patient à mon égard pendant une semaine. C’est toujours en pesant des pommes d’amour que j’ai fini par m’y faire. Elle avoue qu’au tout début, elle avait parfois du mal à se retrouver, mais cela est du passé. »

Si depuis longtemps, les rouages du métier n’ont plus aucun secret pour elle, Manta Jeebun tient à préciser le rôle que joue son époux dans la floraison de son business. « C’est lui qui achète mes légumes à la vente trois fois la semaine à Flacq. Il est plus doué que moi dans ce domaine. Moi, j’y vais seulement pour payer les planteurs. »

Comment peut-elle se permettre de travailler sept jours sur sept, soit les 365 jours de l’année ? « C’est très simple. Toute ma famille habite à Poste-de-Flacq ou dans les environs. Il suffit que je m’arrange si je veux sortir. Si je dois aller quelque part, j’ouvre un peu plus tôt et ferme plus tôt. Autrement, j’ouvre le bazar, comme l’appelle mes clients, à 9h30 et ferme à 19h. »

Grâce à ses revenus non négligeables, Manta Jeebun se permet de payer une femme de ménage mais se fait néanmoins aider par ses proches. À titre d’exemple, sa belle-fille cuisine pour elle quatre fois la semaine et les jours suivants, ceux où il y a “la vente”, c’est sa sœur qui s’en charge, car l’époux de cette dernière travaille avec elle.

Sans son besoin d’indépendance, cette mère de trois enfants qui ont tous quitté le nid familial, fait remarquer qu’elle n’a pas toujours pu s’offrir ce qu’elle désire car devant participer aux dépenses courantes de la maison. Elle est également fière de pouvoir apporter sa contribution lorsqu’il s’agit de l’achat de certaines choses, comme un terrain, par exemple.

Souvent, dit-elle avec raison, il suffit de peu pour s’épanouir et réussir sa vie à sa façon, si on s’en donne les moyens