EN MARGE DE LA SAISON 2017: Un énième rapport pour débuter

« La plus importante raison de frustration et d'échecs d'un pays, d'une institution ou d'un individu résulte d'une réflexion ou d'une clarification insuffisante de sa raison d'être, de sa destination et de ses principes pour y parvenir ». C'est avec cette citation du regretté consultant en management Peter Drucker que le groupe Éruption commence son rapport. Pour un exercice de remise en cause au sein du monde hippique mauricien, cette citation de Peter Drucker choque. D'autant que le récent rapport de la Commission d'enquête sur les courses à Maurice affirme que l'organisation des courses est, sans doute, la seule chose qui fonctionne convenablement dans cette industrie. Ceci dit, le rapport souligne immédiatement après que toute institution évolue dans un environnement en « perpétuel changement ce qui a des incidences directes, immédiates et profondes sur sa réalité au quotidien ». D'où la réflexion voulant que la mission MTC ne puisse être envisagée de façon trop simpliste et figée et doive évoluer autour de trois axes que sont (a) vision, (b) mission et (c) valeurs.

Pour le groupe Éruption et les rédacteurs du rapport, la vision du MTC doit être précise avec une validité déterminée dans le temps. « Avoir une vision d'entreprise claire et motivante, c'est déjà la volonté de communiquer vos aspirations à votre équipe, à vos partenaires et à l'ensemble des vos parties-prenantes. C'est le premier pas vers une communication efficace !», soutient le rapport. En interne, poursuit-il, les valeurs servent notamment à donner du sens et mobiliser ; créer un sentiment d'appartenance ; guider les relations ; humaniser l'institution ; responsabiliser, rassurer et renforcer l'identité. Alors qu'en externe les valeurs servent à se différencier ; favoriser une communication plus responsable, construire un contenu de marque et garantir sa réputation et sa e-réputation.

L'expertise-métier de l'entreprise

Pour ce qui est de la mission du MTC, le rapport explique qu'elle doit s'articuler autour de « l'expertise) métier de l'entreprise ». Dans cette optique huit propositions sont formulées.

Proposition 1 : Le MTC doit être l'organisateur des courses hippiques à l'île Maurice, en s'inscrivant dans un projet moderne et avant-gardiste, incluant un développement régional, avec pour objectif de satisfaire un public large. Ce projet doit assurer le développement durable du secteur et doit être porté par le MTC et des partenaires stratégiques, dont l'État.

Proposition 2 : Assurer l'organisation des courses hippiques, en perpétuant la tradition bicentenaire de ce sport, en assurant son internationalisation, de façon responsable, professionnelle et transparente, dans un cadre convivial, familial et de divertissant.

Proposition 3 : Être l'organisateur des courses hippiques de façon professionnelle et transparente, dans le cadre d'un projet viable, maximisant les sources de revenus par un projet global de divertissements à dimension régionale et internationale, dans un lieu moderne et accueillant.

Proposition 4 : Être l'organisateur des courses hippiques, de manière professionnelle, viable et profitable, avec par ailleurs une approche qui intègre l'ensemble des domaines et activités se rattachant à notre organisation (Divertissement – Entertainment)

Proposition 5 : Promouvoir le sport hippique et la filière équine, de façon professionnelle, dans le cadre d'une stratégie de divertissement élargie et familiale ; (a) « Sportainment » (b) « Turftainment »

Proposition 6 : Organiser et développer les courses hippiques de manière professionnelle, exclusive, viable et pérenne, en se positionnant comme l'autorité hippique au sein d'un projet de divertissement plus global.

Proposition 7 : Organiser les courses de façon professionnelle, en se dotant des ressources internes et externes nécessaires, dans le cadre d'un projet global de divertissement.

Proposition 8 : Être l'autorité organisatrice technique des courses hippiques, alliée à des partenaires en vue de la mise en place d'un projet global et durable.

Pour Éruption, il va sans dire qu'il y a consensus autour de la mission du MTC. Dans le rapport on peut lire ces points en conclusion du chapitre :

1 — Une tendance forte s'est dégagée pour définir la mission du MTC en partant de son cœur de métier : l'organisation technique des courses ; cœur de métier que le MTC maitrise depuis plus de 200 ans.

2 — Cette mission implique un renforcement interne afin de professionnaliser encore plus le MTC sur ce domaine précis ; de sorte qu'il puisse s'imposer dans le secteur, auprès de l'État, auprès des institutions impliquées et dans l'opinion publique, comme l'Autorité hippique crédible et indiscutable, ayant l'ensemble des prérogatives rattachées à cette mission.

3 — La mission du MTC s'est envisagée dans le cadre d'un projet global intégré de divertissement moderne et professionnel, fondé sur les notions de sportainment et de turftainment, assurant durabilité, viabilité et internationalisation.

4 — La mission du MTC s'est envisagée dans le cadre d'une stratégie de développement s'articulant autour de la mise en place d'un divertissement convivial et familial viable.

Au chapitre de la vision du MTC, là encore six propositions ont été formulées et qui, selon le rapport, projette le MTC dans le futur et sa stratégie d'entreprise. Surtout l'idée d'organiser des courses dans un nouvel hippodrome avec l'idée de transformer les courses en un show. Les propositions sont :

Proposition 1 : Un projet de sportainment, caractérisé par une adaptation permanente aux innovations et aux nouveautés de son secteur, s'articulant avec les courses hippiques comme activité centrale, en lui redonnant les lettres de noblesse d'un sport noble et d'un divertissement familial ; avec autour, un concept élargi de divertissements multiples, s'adressant à l'ensemble de la population, aux entreprises, aux institutions et aux touristes.

Proposition 2 : Un projet durable permettant de conforter les courses hippiques comme 'le divertissement préféré de tous les Mauriciennes et Mauriciens', en rétablissant la confiance et le consensus, au sein du MTC et avec tous les partenaires et autorités concernés. Un projet fondé sur le professionnalisme et la confiance, assurant dans un cadre moderne, les meilleures conditions de confort à l'ensemble des parties concernées par les courses et au grand public, pour une activité viable sur toute l'année, et capable de s'internationaliser.

Proposition 3 : Un projet de sportainment, caractérisé par une adaptation permanente aux innovations et aux nouveautés. Un centre de divertissements global, professionnel et viable ; véritable référence dans la région.

Proposition4 : Un centre autonome, polyvalent et professionnel, incluant l'activité hippique et d'autres activités de divertissement et de jeux, avec nécessairement des infrastructures modernes ; permettant des opérations à l'année.

Proposition 5 : Être l'autorité hippique de Maurice, à la tête d'un nouvel hippodrome, véritable centre équestre moderne, dans le cadre d'un projet global, en association avec les partenaires stratégiques nécessaires, pour un produit de 'sportainment'permettant de rayonner internationalement à travers nos images, et des collaborations régionales.

Proposition 6 : Organiser les courses dans un nouvel hippodrome, offrant tous les services d'accueil, de confort et de divertissement à l'ensemble des personnes impliquées par les courses, et à l'ensemble du public, grâce à une nouvelle structure pour le MTC, organisée comme une véritable entreprise assurant son rôle d'Autorité hippique et d'organisateur d'un divertissement familial.

Proposition 7 : Se transformer en véritable organisation moderne, véritable professionnelle des courses, en interne et grâce à des partenariats solides, avec une activité viable, couvrant l'organisation des courses et l'ensemble du divertissement, qui intervient autour, y compris les paris, et qui opère sur toute l'année, dans un nouvel hippodrome.

Pour ce qui est des valeurs du MTC, le rapport d'Éruption laisse comprendre qu'il y a eu consensus lors des deux ateliers de travail qui ont été organisés. Selon ce qui a été écrit dans le rapport, les valeurs du MTC doivent servir de « garde-fous fondateurs du MTC ». On retrouve, entre autres, sur cette liste les mots intégrité, professionnalisme, innovation, respect et responsabilité. En conclusion, Eruption estime « qu'il s'agit de continuer cet exercice en invitant, de manière encore plus large, la contribution de tous ceux qui le souhaitent au sein du club. Mais il s'agit également d'inviter le plus grand nombre à prolonger l'exercice dans sa prochaine étape qui consiste, sur la base de ces fondamentaux à fixer une stratégie d'entreprise et un plan d'actions assorti. Pour y parvenir, cette stratégie et ce plan d'actions, devront répondre à la question d'un nouvel hippodrome, et d'une refonte de l'organisation interne du MTC : autour d'un recentrage précis de son cœur d'expertise, afin pour le MTC d'être l'autorité incontestée des courses hippiques. À cela se pose la question des partenariats stratégiques devant permettre au MTC de concrétiser son projet de divertissement intégré ».

Dans la foulée, une multitude de questions émergent sur l'idée de faire entrer le MTC dans la réalité moderne des courses. Ces questions sont entre autres :

— Pour une approche globale du sportainment, quels partenariats considérés ?

— Une réponse claire quant à savoir si le MTC peut opérer les paris

— Un traitement à part entière de la question de la diffusion des images des courses hippiques sur le territoire local et à l'international, selon des standards internationaux ; condition sine qua non de la viabilité d'un projet de divertissement moderne réunissant les principes du sportainment. Ce canal de diffusion doit être au cœur de la communication du MTC. Plus largement, quelle stratégie de communication (Incluant une place majeure pour la stratégie digitale), quelle stratégie marketing, quelle stratégie de marque ?

— Quelle organisation-réorganisation interne, quelle structure de Management ?

En conclusion de ce point, le rapport d'Éruption reconnaît qu'un tel exercice a déjà été accompli dans le passé au sein du MTC, mais il soutient qu'il faut : « démontrer une totale ouverture quant à la portée de l'exercice, et la volonté de tous de se soucier exclusivement des intérêts supérieurs du club, il est souhaitable que les propositions de ces derniers soient remises sur la table des discussions, aux côtés des nouvelles propositions. Chaque niveau de décision du MTC doit maintenant faire face à ses responsabilités, de sorte que chacune des étapes à venir de l'exercice soit pleinement légitime et acceptée, au fur et à mesure du processus ; pour aboutir à l'adhésion d'une majorité de membres ».

Le rapport contient aussi un certain nombre de pages sur le savoir-faire du MTC. Maintenant les deux questions qui méritent d'être posée sont premièrement combien a coûté ce rapport au MTC, et deuxièmement quel est l'avenir de ce rapport ? Aussi, nous ne comprenons pas pourquoi le rapport termine sur cette phrase : « En SCELLE Merci »…

Réaction—Yahia Nazroo (membre du MTC) :

« L'idée de cet exercice est une bonne chose en soi. Mais la façon dont cet exercice a été fait n'est pas la meilleure et aussi je pense que le groupe Éruption n'est pas le plus approprié pour un tel exercice. Surtout que le groupe n'a pas une connaissance approfondie de la chose hippique. »

Calendrier 2017: 37 journées en attendant

C'est désormais une certitude : la saison hippique de 2017 sera longue de 35 journées de courses en plus des deux journées consacrées au Week-End International. Ce qui fait un total de 37 journées, à l'instar de l'année dernière. Comme il a déjà été indiqué, tout laisse croire qu'officiellement la saison débutera le 25 mars pour prendre fin le 3 décembre. La Gambling Regulatory Autority (GRA) a déjà donné son aval, mais, selon les informations, le feu vert ne sera accordé qu'après une analyse complète des cheptels à Maurice des chevaux étant en mesure de courir cette saison. En outre, il revient même qu'en haut lieu, ils n'étaient pas chaud à l'idée de doter cette saison de 37 journées au MTC. La proposition était même très loin des 40 journées demandées par le MTC.

Selon les informations de Week-End, il se pourrait qu'au cours de la saison il y ait une évolution de nombre de journées de course. Mais tout va dépendre de la qualité des chevaux qui seront à Maurice pour la nouvelle saison. À valeur du jour, il y aurait quelque 339 chevaux déjà sur place, dont une vingtaine qui n'a pas encore couru. Selon les chiffres disponibles pour l'heure, il y aurait quelque 90 nouvelles unités en place ou en cours de mise en oeuvre à Maurice.

LE CALENDRIER PROPOSÉ

1ère journée Samedi 25 mars (Duchesse)

2e journée Samedi 1er avril

3e journée Samedi 8 avril

4e journée Samedi 15 avril

5e journée Samedi 22 avril

6e journée Samedi 29 avril

7e journée Samedi 6 mai

8e journée Samedi 13 mai

9e journée Samedi 20 mai

10e journée Samedi 27 mai

11e journée Samedi 3 juin

12e journée Samedi 10 juin

13e journée Samedi 17 juin

14e journée Samedi 24 juin

15e journée Samedi 1er juillet (Barbé)

16e journée Samedi 8 juillet

17e journée Samedi 15 juillet

18e journée Samedi 22 juillet

19e journée Samedi 29 juillet

20e journée Samedi 5 août

21e journée Samedi 12 août

22e journée Samedi 19 août

BREAK

23e journée Dimanche 3 septembre (Maiden)

24e journée Samedi 9 septembre

25e journée Samedi 16 septembre

26e journée Samedi 23 septembre

27e journée Samedi 30 septembre

28e journée Samedi 7 octobre

29e journée Samedi 14 octobre

30e journée Samedi 21 octobre

31e journée Samedi 28 octobre (Coupe d'Or)

32e journée Samedi 4 novembre

33e journée Samedi 11 novembre

34e journée Samedi 18 novembre

35e journée Samedi 25 novembre

36e journée Samedi 2 décembre (Week-End Int.)

37e journée Dimanche 3 décembre (Week-End Int.)

Board des Administrateurs : Lekours fini large !

Point de repos d'inter saison au niveau du board des administrateurs. En effet, la course pour les deux postes d'administrateurs du MTC, qui seront vacants à la fin du mandat d'Alain Noël et de Donald Payen, est ouverte. Si on prête attention à Mukesh Balgobin, de souvenir, les candidatures de Kamal Taposeea et de Frantz Merven, membre du board d'appel du MTC, afin d'avoir une majorité au sein du board et ainsi garantir d'être élu président, il va sans dire que de l'autre bord rien n'est encore sûr. Si on parle volontiers d'un retour de Michel Halbwachs dans la course après une année sabbatique, par contre le second candidat n'est pas encore désigné. La question qu'on doit se poser, si Frantz Merven ne gagne pas les suffrages peut-il toujours être sur le board d'appel du MTC ?

Betting via internet: La GRA veut activer ce dossier

S'il est un fait connu que selon la GRA Act, toute organisation de pari sur les courses mauriciennes est illégale, reste que c'est un dossier qui demeure en suspend depuis plusieurs années déjà. Selon les informations de Week-End, la GRA cherche, au cours de 2017, soit à mettre fin à cette pratique, ou au moins à la contrôler. Du reste, un des organisateurs de paris par totalisateurs à Maurice a formulé des plaintes au niveau de la GRA et selon nos informations, des discussions ont été engagées.

Le fait demeure aussi que seule la GRA ne peut être en mesure de régler cette question. Il y a une certaine autorité qui entre en jeu afin de pouvoir mettre un terme à cette pratique. Mais le fait demeure que ces autorités ne sont même pas en mesure de fonctionner proprement en raison de la situation politique. Est-ce une course perdue d'avance ? Attendons voir…