EN MARGE DE SA VENUE À MAURICE - JOSÉ GRAZIANO DA SILVA: « Il est capital d’inclure l’alimentation et l’agriculture aux plans d’action sur le climat »

« L’inclusion de l’alimentation et de l’agriculture dans les plans d’action sur le climat doit être une priorité dans les Petits États insulaires en développement (PEID) », relève le directeur de la Food and Agricultural Organization des Nations unies, José Graziano da Silva, dans un message diffusé en marge de sa visite dans l’océan Indien, la semaine prochaine. Les PEID représentent 40 pays parmi les pays membres de la FAO dans le monde. « Il s’agit du groupe le plus touché par le changement climatique. La fréquence des catastrophes climatiques limite leur capacité à réagir aux risques environnementaux naturels et anthropiques qui les rendent particulièrement vulnérables », insiste-t-il.

Le directeur général de la FAO observe que les secteurs agricoles de ces PEID figurent parmi les plus menacés. « Les aléas naturels, y compris les risques phyto- et zoo-sanitaires (les risques acridiens, par exemple) et les risques liés à la variabilité et au changement climatiques, mais également les aléas économiques (notamment la hausse des prix alimentaires), socio-politiques et sécuritaires (dont les conflits) pèsent sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations des îles de l’océan Indien, en particulier sur les petits producteurs agricoles », constate José Graziano da Silva.

Pour les îles de l’océan Indien, la Commission de l’océan Indien (COI) est le principal partenaire régional dans la formulation et la mise en œuvre du Programme d’action mondial de la FAO sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les PEID. Celui-ci comprend cinq éléments clés, à savoir la promotion de la sécurité alimentaire et d’une alimentation saine, l’assurance d’une gestion durable des ressources naturelles, le renforcement de la résilience au changement climatique et aux catastrophes naturelles, la promotion du commerce et de l’accès aux marchés ainsi que l’amélioration des partenariats et des coopérations internationales. « Si nous voulons concrétiser un tel Programme, nous devons appuyer les initiatives émanant des groupes régionaux comme celle des îles de l’océan Indien », reconnaît le directeur de la FAO.

Évoquant par ailleurs la conférence ministérielle de dialogue entre les secteurs public et privé sur l’économie océanique face au changement climatique en Afrique, qui sera organisée par la Banque mondiale à Maurice, les 1er et 2 septembre prochains, José Graziano da Silva estime qu’elle permettra d’examiner les réalisations, les défis et les priorités relatifs aux régions africaines. Une attention particulière sera accordée aux PEID de la COI. Tout en soulignant que les PEID sont en première ligne du changement climatique, la question selon le directeur de la FAO est de savoir ce qu’il faudra faire pour inverser la tendance.

Encourager les jeunes et les femmes

« L’Agenda pour 2030 et les Objectifs de développement durable (ODD) soutiennent la diversité et l’inclusion », explique José Graziano da Silva. «Cette diversité peut être considérée sous l’angle des trois piliers du développement durable. La diversité écologique est relative à la biodiversité et aux ressources naturelles existantes. La diversité économique porte sur la dépendance des pays à l’agriculture, aux forêts et à la pêche ainsi qu’aux secteurs du tourisme et du commerce notamment. Enfin, la diversité sociale est fondée sur les habitudes, les pratiques et le savoir-faire des populations issues de différentes origines et cultures. Toute cette diversité peut contribuer d’une manière significative à renforcer les piliers de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à savoir la disponibilité, l’accès, la stabilité et l’utilisation », affirme José Graziano da Silva. Ce dernier insiste également sur la nécessité que « la volonté politique de chaque pays de la région à partager et à se conformer à une vision commune dans la diversité des objectifs respectifs soit forte ». La FAO, a-t-il annoncé, encouragera l’implication des jeunes pour leur capacité d’innovation et celle des femmes pour leur qualité entrepreneuriale, avec l’appui du secteur privé, afin d’assurer la rentabilité des investissements. En sus, José Graziano da Silva souhaite que les efforts des partenaires convergent vers un objectif commun, se mettant en œuvre dans le respect et l’optimisation de la diversité. La FAO, indique-t-il, s’est engagée à soutenir les initiatives des gouvernements des îles de l’océan Indien et dispose de l’expertise nécessaire, compte tenu du rôle important que jouent l’agriculture, la foresterie et les pêches dans une stratégie efficace de croissance économique.

« Il est maintenant grand temps de renforcer et pérenniser nos actions. Nous devons accroître les investissements pour renforcer la résilience économique et environnementale des petits agriculteurs des îles de l’océan Indien. Cela se fera à travers la pratique des méthodes intelligentes d’adaptation inclusives et durables en matière d’agriculture, d’élevage et de pêche face aux effets du changement climatique », a déclaré José Graziano da Silva. Il conclut en affirmant que la FAO appelle les pays à inclure les questions relatives à l’alimentation et l’agriculture dans leurs plans d’action sur le climat et à investir davantage dans le développement rural.