EN PÈLERINAGE

Prévoyant la marche des pèlerins vers le Père Laval, les organisateurs ont proposé aux pèlerins une certaine manière de faire.

J’ai pensé que cela pourrait servir à tout pèlerin, de quelque religion qu’il soit. Voici donc ce texte :

Consignes de sécurité

Pour que cette démarche de foi et de simplicité se passe dans de bonnes conditions, il convient de respecter quelques consignes :

Porter des vêtements de couleur claire ;

Éviter tout ce qui est superflu (alcool, portable, tablette, bijoux précieux) ;

Apporter plutôt eau et bonne humeur ;

Ne pas acheter des objets qui n’apporteront rien à la démarche spirituelle ;

Respecter son prochain dans sa foi et son pèlerinage ;

Respecter l’environnement autour de soi ;

Être à l’écoute des consignes et recommandations des forces de l’ordre ou des autorités compétentes ;

Pour rentrer sain et sauf à la maison, que le groupe marche à gauche, porte un gilet réfléchissant et des lampes.

J’ai trouvé ces consignes pleines de sagesse et de respect et j’ai pensé qu’elles pourraient servir à nos frères et sœurs d’autres religions.