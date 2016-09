EN TRANSIT À MAURICE: Le président malgache évoque le sommet de la Francophonie

Hery Rajaonarimampianina, le président de la République de Madagascar, était en transit à Maurice dimanche dernier, étant en déplacement vers la France. Il est revenu au vice-Premier ministre et ministre des Services publics, Ivan Collendavelloo, de l’accueillir à Maurice. Hery Rajaonarimampianina était accompagné de la secrétaire aux Affaires étrangères, Usha Dwarka-Canabady, et de la special adviser au ministère des Affaires étrangères, Shakuntala Jugmohun.

Le président malgache et le VPM mauricien ont discuté de plusieurs sujets d’intérêts communs, dont la coopération bilatérale et la tenue du XVIe Sommet de la Francophonie, prévu à Antananarivo les 26 et 27 novembre prochains. À ce sujet, la possibilité d’inclure à l’agenda une résolution sur l’économie océanique a été évoquée.