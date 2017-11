En vertu du virtuel

Je m’enfonce page après page dans un autre univers et vers une autre réalité. Celle dépeinte par des mots d’écrivain. Ce n’est plus ma réalité que je vis mais bien celles des protagonistes du livre. Une fiction que je visualise en pensée, des émotions que je crois ressentir jusque dans ma chair, à travers une certaine empathie qui, au fil des pages, s’est tissée entre une histoire consignée sur du papier. Et je me suis soudainement demandée : n’est-ce pas là une réalité virtuelle qui t’a absorbée et immergée dans un “monde virtuel” depuis près de deux heures ?

Ça voudrait donc dire que l’Homme n’a pas poireauté vingt et un siècles pour explorer le monde virtuel et se projeter dans des réalités oniriques. Saluons donc Gutenberg pour ces impressions laissées sur papier. Sans quoi, on se serait bien ennuyé (je reste polie). L’accès au monde virtuel prendra toute sa substance avec le cinéma, qui parle aux émotions du spectateur avide de sensations fortes, qu’il ne vivra peut-être jamais dans la vraie vie. Il ou elle aura néanmoins ressenti des frissons par procuration dans une salle obscure. C’est bien ça, la magie du cinéma, non ?

Vous noterez que nous éprouvons comme un besoin de nous aérer les idées, nous vider la tête, dans une “réalité” autre que la nôtre. Comme une envie irrépressible d’évasion pour rendre l’existence plus supportable ? Sinon une envie de ressentir des sensations, aussi virtuelle que puisse être ce qu’on nous donne à voir, à lire ou à entendre. Un besoin d’imaginer et d’imaginaire… Je me demande jusqu’où mènera cette nécessité dans quelques années.

Ailleurs, l’intelligence artificielle progresse. J’ai lu que des scientifiques chercheraient à connecter un cerveau humain au Web ! Les avancées et les possibilités de l’Humanité sont infinies et inimaginables. Gare aux dérives ! La moindre connerie aujourd’hui peut avoir une résonance planétaire. La technologie nouvelle progresse et se met au service de nos besoins du jour. Même les plus primaires, dont celui de fer palab. Ou si vous préférez communiquer aux autres un point de vue à propos de sujets futiles. Voire recenser le nombre de like.

Il est ardu pour la pauvre petite chroniqueuse que je suis d’anticiper nos vies dans les dix prochaines années. Pas aisé non plus de prévoir les transformations futures. Entre-temps, nous avons vu l’accès universel aux gens avec Facebook, aux lieux avec Google Earth. Et aux savoirs avec Wikipedia. Tout cela à portée de click ou d’effleurement du bout des doigts. C’est immense comme progrès, non ?

On dit que les nouvelles technologies n’activent pas les régions du cerveau comme le feraient les livres. Notre cerveau évolue en des capacités nouvelles. Que foutaient donc nos neurones avant l’invention de l’écriture ? Les facultés cognitives et imaginatives ne sont pas stables chez l’Homme. C’est une réponse aux vieux grognons qui accusent nos amis les jeunes de ne plus avoir de mémoire ni d’esprit de synthèse. Or, le cerveau aussi évolue et s’adapte aux conditions. Une sorte de mutation, comme dans les films du genre. Et la mutation a commencé.

On ne s’étonnera pas trop de voir des bébés jouer sur le téléphone portable de maman et éprouver un réel plaisir. Imaginez maintenant ce que ça donnera comme adulte dans un monde interconnecté. Certainement que cet “homme nouveau” verra la vie autrement que nous la voyons nous-mêmes aujourd’hui. Je me demande juste si la solitude ne sera pas la photographie du monde moderne, surpeuplé et interconnecté ? Un selfie pour la postérité ? Ce serait assez symptomatique…