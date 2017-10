EN VISITE : L’ambassadeur du Qatar « satisfait du progrès » de la Doha Academy

Yousef Bin Mohammed Yousef Al-Mahmoud, l'ambassadeur du Qatar pour Maurice, basé au Swaziland, était de passage chez nous cette semaine. À cette occasion, il a rencontré le Premier ministre, Pravind Jugnauth, avant d'effectuer une visite à la Doha Academy qui, pour rappel, opère depuis 2003 et a été financée par le gouvernement qatari. L'ambassadeur y a été accueilli par une haie d’élèves du primaire ainsi que les membres de l’Education Trust. Dans un bref discours, il a félicité les responsables de cet établissement scolaire « pour le progrès accompli » ces dernières années, avec deux lauréates et deux classées, ainsi que deux filles classées Top of the World en Islamic Studies et Arabic.

Yousef Bin Mohammed Yousef Al-Mahmoud s’est aussi rendu sur le site de construction de la mosquée Doha. Après avoir signifié son intention de revenir à Maurice dans un proche avenir, il a repris l’avion dans la matinée de jeudi.