ENAWO À MADAGASCAR -MGR ERNEST : « Soyons disponibles pour une solidarité régionale »

Mgr Ian Ernest, archevêque de la province océan Indien de l’Église anglicane, appelle les Mauriciens d’abord à une « solidarité dans la prière » avec la Grande Île, frappée de plein fouet depuis hier par le cyclone intense Enawo. L’évêque de Maurice appréhende les dégâts considérables après le passage de ce cyclone intense et demande aux Mauriciens de « se préparer à leur venir en aide ».

Dans une déclaration au Mauricien ce matin, l’évêque de Maurice dit qu’il a été « touché » par le message qu’il a reçu tardivement hier soir d’un prêtre à Antananarivo et dans lequel ce dernier lui disait que sa famille et lui et quelques paroissiens « veillaient dans la prière ».

Voici le message de Mgr Ernest :

« Notre région, l’océan Indien, passe par des moments difficiles car une de nos îles, Madagascar, est frappée à nouveau par un cyclone intense qui laissera sur sa route désolation, dégâts et tristesse. Les conséquences de cette catastrophe naturelle seront lourdes à porter car l’économie, la productivité agricole, et même la santé du peuple seront mises à rude épreuve.

Comme Archevêque de l’Église Anglicane de l’océan Indien, puis-je vous inviter à prier pour nos frères et sœurs de la Grande Île et de nous préparer à leur venir en aide pour qu’ils ne soient pas seuls dans la reconstruction de leur pays. Soyons disponibles pour susciter une solidarité régionale ».