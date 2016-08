ÉNERGIE—LE KLR ET LA PCREC:« Le gouvernement Lepep est à côté de la plaque »

Dans une analyse de la politique énergétique comme récemment annoncée dans son discours budgétaire par le ministre des Finances et du Développement économique, Pravind Jugnauth, le Kolektif Lenerzi Renuvlab et la People’s Cooperative Renewable Energy Coalition estiment que « le gouvernement Lepep est à côté de la plaque ». Et ce, « même « si Pravind Jugnauth a également annoncé de très bonnes mesures pour le décollage des énergies propres, notamment le photovoltaïque ».

« Le ministre Pravind Jugnauth et le gouvernement Lepep sont à côté de la plaque sur les grandes mesures de fond pour une réelle transition énergétique durable pour Maurice », affirment d’emblée Michel Chiffonne et Yan Hookoomsing, porte-parole respectivement pour le Kolektif Lenerzi Renuvlab (KLR) et la People’s Cooperative Renewable Energy Coalition (PCREC) dans un communiqué de presse.

Les deux porte-parole dénoncent « les incohérences majeures » de Pravind Jugnauth concernant le secteur énergétique. Ils citent à cet effet l’annonce d’une raffinerie de pétrole au large d’Albion. « Cette annonce est venue gâcher les belles mesures annoncées pour le décollage des énergies renouvelables et des véhicules électriques. Cela vient montrer que le gouvernement Lepep est capable de faire pire que le gouvernement Ramgoolam », commentent-ils. Ils ajoutent qu’avec un tel projet des risques de marée noire ne sont pas à écarter au large des côtes d’un pays à vocation touristiques comme Maurice. « Une raffinerie de pétrole est une catastrophe pour la santé des habitants et pour l’environnement ».

Michel Chiffonne et Yan Hookoomsing disent qu’un tel projet mettra en doute l’engagement de Maurice à lutter contre le changement climatique au niveau international. « Quelle va être alors notre crédibilité pour obtenir un financement international si nous-mêmes nous considérons que notre avenir passe par un investissement massif dans les énergies fossiles ? » s’interrogent-ils.

Les deux porte-parole estiment par ailleurs que le projet de Métro Express constitue un « ratage stratégique et économique terrible de la part du gouvernement Lepep ». « Nous demandons au GM de rectifier le tir et d’investir les Rs 7,1 milliards de l’Inde pour le Métro Express et les Rs 2,7 milliards de la défunte Héritage City dans l’achat de nouveaux autobus électriques ».

Prenant en considération ce que l’État et le secteur privé dépensent quotidiennement dans le transport, Michel Chiffonne et Yan Hookoomsing arguent qu’un système de transport public 100 % gratuit est possible à Maurice. « À cet effet le KLR et la PCREC proposent donc que l’État mette en place un fonds dans lequel le secteur privé versera tout l’argent qu’il rembourse à ces employés ». Un tel système de transport public par autobus propres, arguent-ils, « évitera au pays une fortune en termes d’importation de diesel ; améliorera la santé de la population en termes de diminution de la pollution ; créera de l’emploi en masse ; diminuera le stress des Mauriciens ; décongestionnera nos routes et évitera les dépenses inutiles à construire d’autres routes ».

Les deux porte-parole critiquent également le projet du gouvernement de produire l’électricité à partir des déchets. « C’est ne rien comprendre au développement durable. Nous devons au contraire encourager les citoyens de Maurice à réduire, réutiliser et recycler les déchets. Ce qui reste à la fin peut alors aller produire de l’électricité ».

Selon Michel Chiffonne et Yan Hookoomsing, le Budget est « donc totalement incohérent quand il vient annoncer que des équipements et outils seront distribués à 7 000 ménages et 3 000 petits planteurs pour produire leur compost et dédier une section à comment nous allons honorer nos engagements concernant l’accord des Nations unies contre le changement climatique ».

« Les projets de raffinerie de pétrole à Albion et de Métro Express vont plomber Maurice et nous faire rater un virage énergétique fondamental », concluent-ils.