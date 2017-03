Le vice-Premier ministre et ministre de l’Énergie, Ivan Collendavelloo, a indiqué que 42 auditeurs étudient actuellement dix bâtiments publics en vue de réduire la consommation d’énergie. « Le pire, c’est l’Emmanuel Anquetil Building, à Port-Louis. Il faut voir toute l’énergie que consomme ce bâtiment », a-t-il déclaré hier au collège New Eton, à Rose-Hill, lors du lancement d’une campagne nationale d’efficience énergétique ciblant toutes les écoles primaires et secondaires du pays.

« Le changement, c’est vous la jeunesse. Si nous voulons changer notre mentalité quant à l’énergie, ce n’est pas ma génération qui pourra le faire, c’est la vôtre. Si vous arrivez à l’inculquer aux autres et à partager vos connaissances à tout le monde, les Mauriciens apprendront à cultiver le devoir d’Energy Savings. C’est crucial pour votre pays et pour votre avenir », a lancé le vice-Premier ministre aux élèves du collège New Eton, à Rose-Hill. Maurice, dit-il, importe annuellement Rs 23 milliards de produits pétroliers pour une population de 1,3 million de personnes.

« C’est trop pour une petite économie comme la nôtre. C’est 14 % de toutes les importations de notre pays. Si nous continuons dans cette voie, nous irons directement vers une situation de crise. Le comble, c’est que 84 % de notre énergie est fossile, dont 55 % venant de produits pétroliers et 29 % du charbon », a-t-il fait ressortir.

Le vice-Premier ministre a déclaré que toute augmentation des prix des produits pétroliers sur le marché mondial a un impact direct sur le coût de production énergétique à Maurice. « Dans le moyen terme, elle aura un impact sur votre tarif d’électricité. Alors, que faut-il faire ? Il faut découvrir le pétrole, c’est un peu difficile à Maurice, mais nous avons une source d’énergie extraordinaire qui est le soleil », a-t-il souligné, avant d’indiquer qu’il a pu convaincre le Central Electricity Board (CEB) de se lancer dans un vaste programme de production d’énergie solaire.

Il poursuit : « Bientôt, l’énergie solaire ira dans votre maison avec 10 000 maisons au bas de l’échelle qui recevront gratuitement des unités de production d’énergie pour que vous n’ayez plus à payer votre consommation d’électricité. » Et d’ajouter qu’il faut consommer de l’énergie à bon escient, la produire grâce au soleil et ne pas la gaspiller. « Ceci est critique pour notre petit pays car nous avons une obligation mondiale à réduire les gaz à effet de serre. »

Ivan Collendavelloo a ensuite indiqué aux élèves que son ministère s’est lancé dans un vaste programme d’Energy Labelling. « Quand vous achetez des équipements électroménagers, vous regardez le prix, mais pas la quantité d’énergie que ces appareils bouffent », a-t-il déclaré, en conseillant aux élèves « de faire attention, parski bon marse kout ser ».

AFFAIRE SOBRINHO-IVAN COLLENDAVELLO : « La presse croit qu’elle est au-dessus de l’opinion publique »

« Je suis un spectateur attentif. Je souhaite que chacun prenne ses responsabilités. Je pense que la presse doit sérieusement songer à l’image qu’elle a projetée cette semaine et quelle a été la tragédie pour la démocratie mauricienne d’avoir vu cela. Aujourd’hui, on commence à réaliser ce qu’a commis ...(le DPM singularise un journal du matin), comment tout cela était faux. Qu’ils réalisent s’être basés sur des articles qui étaient complètement faux. Je vois cela aujourd’hui dans ce journal. Je vois aussi l’histoire des voitures, qui se révèle complètement fausse, en sus de venir dire que mon fils roulait dans une Jaguar. Il aurait bien aimé, mais c’est complètement faux. La presse ne peut pas être un peu adulte et présenter ses excuses à la population pour avoir ainsi menti, pour avoir fabriqué des nouvelles comme celle qui soutient que le ML quittait le gouvernement juste parce que j’étais injoignable dimanche ? Alors la presse croit qu’elle est au-dessus de l’opinion publique. Alors quelle image ? C’est l’image de l’île Maurice qui est répercutée dans le monde. Les investisseurs lisent la presse mauricienne et se diront : “Mon Dieu, je vais aller mettre de l’argent dans ce pays, où il y a une presse qui peut me descendre alors que je n’ai rien fait”. Attendons voir. »