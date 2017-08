ÉNERGIES RENOUVELABLES—TRANSITION ÉNERGÉTIQUE: GEM Ltd présente des technologies innovantes

Installée depuis peu au Morcellement Telfair, Moka, la Green Energy Manufacturing (GEM) Ltd, firme technologiquement intégrée dans le secteur des énergies renouvelables, offre, conçoit et met en œuvre des solutions innovantes et adaptées aux besoins spécifiques des clients, notamment les « Grid-Tied Solutions », les « Grid-Tied with Backup Solutions », les « Hybrid Solutions », les « Stand-Alone Solutions » et le « Lithium-Ion Energery Storage System — ESS ».

« Nous sommes des pionniers dans le secteur des énergies renouvelables depuis 2009. Depuis peu, nous sommes retournés dans le secteur avec un concept totalement nouveau pour soutenir la progression des énergies renouvelables et une évolution de Maurice dans ce secteur », a soutenu Deven Maulloo de Green Energy Manufacturing (GEM) Ltd, lors d’une rencontre hier avec la presse au siège de son entreprise à Moka. « Notre objectif principal, c’est d’offrir à nos clients des solutions rentables, fiables et à la pointe de la technologie, importées exclusivement de l’Allemagne et du Japon ». Deven Maulloo explique que les solutions photovoltaïques (PV) et les solutions de stockage que propose GEM Ltd éliminent l’augmentation grandissante des factures d’électricité et contribuent à réduire le coût total des investissements en garantissant un coût d’environ Rs 2 par kWh pour les 25 prochaines années. « Nos équipements répondent totalement aux paramètres du CEB SSDC (Central Electricity — Small-Scale Distributed Generation) et MSDG (Medium Scale Distributed Generation Grid) Code », dit-il. Ces deux projets permettent l’exportation et la vente de l’excès des énergies renouvelables sur le réseau du CEB.

Pavitra Maulloo, autre responsable de GEM Ltd, a expliqué pour sa part que leurs solutions technologiques « Grid-Tied », « Grid-Tied with Backup », « Hybrid », « Stand-Alone » et « Lithium-Ion Energery Storage System — ESS » répondent à des critères d’économie, de confort, d’innovation et de protection. « L’énergie renouvelable n’a jamais été aussi rentable qu’avec notre technologie « Smart Hybrid » que ce soit en intégration au réseau électrique du CEB ou en système 100 % autonome », dit-il.

En outre, a poursuivi l’intervenant, la technologie « révolutionnaire » de stockage « Lithium-Ion Energery Storage System — ESS » est un système intelligent qui assure, pendant une période d’au moins 20 ans, une synchronisation multidirectionnelle dans le domaine des énergies renouvelables. Cela est possible grâce au Kit ESS Lithium-Ion. « Dites par conséquent au revoir aux maux de tête dus aux coupures sur le réseau électrique, car notre solution intelligente vous procure une fourniture d’électricité ininterrompue à toute heure. Vous ne saurez même pas quand le système bascule du réseau du CEB sur votre système photovoltaïque ou vice-versa ».

En enfin, soutient Pavitra Maulloo, leur « Smart System » assure une protection permanente des équipements électriques sensibles. « Fini les fluctuations et les surcharges ainsi que les caprices orageux, grâce entre autres à l’intégration standard de parafoudre dans nos solutions », a-t-il indiqué.

Contact : + 230-433-4444, mail : sales@green.mu.