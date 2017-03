Enfer à cheval

L’addiction est mère de commerce lucratif. Elle génère des milliards malgré les avertissements affichés par les cigarettiers pour se dédouaner : la cigarette tue. Tu parles d’une mise en garde hypocrite ! Chacun est responsable de ses actions et libre de ses vices.

Est-ce aussi valable pour les jeux de hasard, genre courses de chevaux ? C’est à méditer. Le témoignage d’un zougader invétéré dans Scope la semaine dernière, qui a joué et perdu sa vie sur le Champ de Mars, pourrait avoir un impact non négligeable, mais kan sa yenn zwe la pran ou sa… koumadir enn ladrog. Le jeu nuit gravement à la santé. Jouez avec modération.

Je me demande si l’on doit poursuivre la retransmission des courses à la radio. On confond toujours le présentateur avec une sorte de prédicateur chargé d’invoquer le démon du jeu. D’abord, la semonce d’une trompette, et l’officiant se met à parler en langue inconnue. Seuls comprennent les fidèles en transe. Faut être zougader pour percer les mystères du jeu. La langue du prédicateur hippique jamais ne fourche et galope le Champ de Mars aussi vite que les coursiers sud-africains. Et la populace soupire à chaque pic d’adrénaline.

Est-ce bien étonnant que les grossistes de poudre veuillent diversifier leurs activités et investir des secteurs moins soupçonneux ? J’ai cru comprendre que nos amis commis de l’office antidrogue éplucheraient les comptes de certains barons et marquis ayant pignon sur Rue du Gouvernement, voire le Tombeau Malartic. D’autres nobles gentlemen descendraient carrément à l’Hôtel, selon des langues bien pendues. Est-ce suffisant pour envoyer quelques “jockeys” balancer au bout d’une corde, parce qu’ils sont dans l’impossibilité de se payer un ténor du barreau pour les blanchir ?

D’aucuns prêtent à nos amis palefreniers la science du cheval victorieux. La croyance populaire veut que le palefrenier soit détenteur d’un savoir mystique. Selon la légende hippique, certains zougader viendraient faire des offrandes chaque vendredi en vue de connaître le numéro de la bête triomphante. Celle qui, dans leur inconscient, a reçu en son corps une force inexplicable. Comme touchée par une intervention qui dépasse la compréhension du commun des mortels… La turpitude du turfiste animé du feu du jeu.

Sinon, je persiste à dire que la Dame du Château devrait nous adresser la parole, un de ces quatre. Et nous expliquer les choses clairement. Autrement, ce serait la porte et les fenêtres ouvertes à tous les fantasmes. Des fantasmes compressés par ce silence assourdissant. S’est-elle fendue d’un communiqué de presse ? On a annoncé la saisie d’une autre cargaison de poudre après celle valant deux milliards, mais pas de communiqué du Château. Snif…