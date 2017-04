ENGAGEMENT ET CHARGES PROVISOIRES : Ajay Gunness évoque la question des charges provisoires...

Le politicien doit aussi pouvoir se demander quelle est sa part de responsabilité dans la persistance des charges provisoires dans l’arsenal mis à la disposition de la répression. Il doit en faire un de ses thèmes de combat, et ce de manière permanente s'il pense vraiment que c'est un instrument dangereux pouvant être utilisé arbitrairement et injustement. C'est là une définition de l’engagement pour la justice. En ne soulevant la question que lorsque cette méthode policière tend vers lui, le politicien suit l’exemple du peuple qui ne réagit que quand il est personnellement touché.

Notre proximité ou éloignement avec les effets d'une mesure, fut-elle la plus injuste, détermine notre choix entre engagement et indifférence. La force avec laquelle nous condamnons quelque acte repose sur cette probabilité d’être un jour, nous-mêmes ou un de nos proches, affectés.

L’engagement se juge dans la durée. Le temps apporte la mesure de la conviction. Les révoltes sporadiques ou intéressées font le jeu de ceux qui veulent maintenir un système inique.