ENGAGISME : Un centre à l'Uttar Pradesh pour les Mauriciens voulant retracer leurs racines

La cérémonie de commémoration du 183e anniversaire de l'arrivée des travailleurs engagés s'est déroulée jeudi à l'Aapravasi Ghat en présence du Premier ministre Pravind Jugnauth, du ministre des Arts et de Culture, Pradeep Roopun et de l'invité d'honneur des célébrations, le chief minister d'Uttar Pradesh, le Yogi Adityanath et le ministre d'Etat des PME, Giriraj Singh.

Le Yogi Adityanath a quitté le pays vendredi après une visite au Ramayana Centre à Rose-Belle, et au Mahatma Gandhi Institute à Moka. Jeudi, il a assisté à une réception donnée à son honneur au centre culturel Indira Gandhi à Phoenix.

Le Yogi Adityanath a offert un terrain pour la construction d'un bâtiment en vue d'aider les Mauriciens à retracer leurs racines en Inde. Il a loué inscription du geet gawai au patrimoine immatériel de l'Unesco, a remercié Maurice pour l'introduction du yoga et a annoncé qu'à part l'Inde, Maurice est le seul pays à bénéficier des passeports de People of Indian Origin (PIO).

Le public a eu droit à un spectacle animé par la Geet Gawai School, une représentation théâtrale et les artistes du MGI.