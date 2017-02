ENJEU — ÉCONOMIE : Jin Fei, la Trump Card du GM

Le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, s’appuiera sur le potentiel du Riche Terre Business and Industrial Park pour donner un nouveau souffle au partenariat public-privé

Cet appel pourrait coïncider avec la présentation de la nouvelle Corporate Identity et la Strategic Organisation de Business Mauritius demain à Ébène

La 4e réunion du Budget Implementation Ministerial Committee de mardi dernier fait le point sur les mesures annoncées dans le budget 2016-17

À quatre mois du mi-mandat de ce qui reste du gouvernement de Lalyans Lepep du 10 décembre 2014 et de la présentation du prochain budget, le nouveau Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, serait tenté de sortir le dossier de Jin Fei en guise de Trump Card pour doper la relance de l’économie. C’est ce qui est présenté comme étant la conclusion logique découlant de la décision arrêtée au Conseil des ministres de vendredi dernier et en prévision de la présentation, demain, de la nouvelle orientation stratégique et de la Corporate Identity de Business Mauritius. Le Premier ministre, qui sera le Chief Guest à cette fonction du secteur privé, s’appuiera sur le projet revu et corrigé de Riche Terre Business and Industrial Park sur une superficie de 325 arpents de State Lands, dégagés avec l’abandon du projet de DP World Ltd à ce même endroit. Il compte lancer un nouvel appel à la communauté des affaires pour qu’elle « retrousse davantage ses manches en matière d’investissements productifs ». Des sources proches du ministère des Finances avancent que le Jin Fei Project Revisited devrait se présenter comme un game changer sur le plan économique dans la conjoncture. En parallèle, la quatrième réunion du Budget Implementation Ministerial Committee, qui avait été renvoyée le lundi 23 janvier, conclusion du “Deal Papa-Piti” oblige, s’est déroulée mardi dernier avec un état des lieux général des 126 mesures annoncées dans le budget pour l’exercice financier en cours et l’élaboration du calendrier de la mise à exécution des projets majeurs.

Lors des dernières délibérations du Conseil des ministres, le vice-Premier ministre et ministre des Terres, Showkutally Soodhun, a piloté un projet de Master Plan pour le développement des 325 arpents de terres de l’État à Riche-Terre, alloués initialement pour le projet Jin Fei puis identifiés pour les besoins des investissements avortés de DP World Ltd. Ce zoning system a été conçu de concert avec le Board of Investment et la nouvelle entité foncière de l’État, Landscope Mauritius Ltd. En marge de cette démarche, un nouveau réseau routier desservant la partie nord de la capitale et visant à alléger le trafic routier devra être complété dans un délai de 15 mois avec le début des travaux annoncé pour juin prochain. En effet, des dedicated lanes sur le tronçon de l’autoroute du Nord seront construits pour desservir la zone portuaire et faciliter la sortie et le transport des marchandises du Riche-Terre Business and Industrial Park.

La nouvelle répartition de ces 325 arpents de State lands prévoit une zone de 45 arpents consacrée à des opérateurs économiques dans le segment des Petites et Moyennes Entreprises (PME), une quarantaine d’arpents pour des activités d’entreposage, 28 arpents et 55 perches pour des port related and logistics activities, un peu plus de 75 arpents en trois lotissements industriels pour les entrepreneurs dans les light industries, sans compter un peu plus de 15 arpents pour ceux dans la heavy industry. Le plan d’aménagement avalisé par le gouvernement prévoit aussi une trentaine d’arpents pour des entreprises engagées dans la transformation alimentaire avec 12 arpents et 65 perches de zone commerciale et de food court de même qu’une quinzaine d’autres pour accueillir des complexes administratifs.

Les promoteurs potentiels intéressés à prendre avantage de ces différentes options d’investissements ont jusqu’au 10 mars pour soumettre au Board of Investment leurs propositions. La brochure émise par cette dernière institution met l’accent sur le fait que « the Riche Terre Business & Industrial Park is being comprehensively designed and planned by the Government of Mauritius, on 325 arpents of State Land and already laid with electricity, water and sewer to foster industrial and port-related logistics activities ». Plus loin, mention est faite que « the Board of Investment, as the national agency focused on attracting investment and as the single contact for businesses, is inviting Expressions of Interest from economic operators intending to implement a project within the park». Les projets soumis précédemment devront l’être de nouveau, précise le BOI.

Un pilier

Ainsi, lors de son allocution devant les capitaines de l’industrie à l’occasion du dévoilement de la nouvelle identité visuelle de Business Mauritius, Pravind Jugnauth devrait présenter ce projet comme la nouvelle plateforme du partenariat entre le secteur public et le privé en matière de développement économique. Ce sera sa première intervention devant le monde des affaires depuis son accession au poste de Premier ministre depuis bientôt trois semaines.

Des recoupements d’informations auprès des sources concordantes indiquent que la transformation de la Jin Fei Economic Zone pourrait devenir un des piliers autour desquels le premier budget du gouvernement Pravind Jugnauth pourrait être tissé. Le Premier ministre pourrait lancer un appel au secteur privé « pour saisir la balle au bond et faire enfin de ce projet économique une réalité ». Il fera également état des prochaines étapes à franchir et des obstacles à surmonter en vue de hisser le pays dans le groupe des high income economies tout en se préoccupant des plus vulnérables au sein de la société mauricienne.

Du côté de Business Mauritius, issue de la fusion en 2015 de la Mauritius Employers Federation (MEF) et du Joint Economic Council (JEC), regroupant quelque 1 200 entreprises locales de tous horizons économiques, l’on met l’accent sur l’importance du « dialogue continu avec l’ensemble des acteurs clés de l’économie ». Cet élément sera l’un des principaux points du discours de circonstance du Chairman de Business Mauritius, Arnaud Dalais, tout en appelant à un renforcement de la collaboration entre le secteur privé et le gouvernement dans le respect des spécificités de chacun des partenaires.

Pour l’instant, le mutisme absolu est gardé quant à la nouvelle orientation stratégique de Business Mauritius. « Il faudra attendre la présentation officielle de lundi pour en savoir plus. Suite à la fusion entre la MEF et le JEC, un travail a été entrepris au cours de cette dernière année débouchant sur l’élaboration de cette nouvelle stategic orientation. Il va de soi que le partenariat entre le privé et le public reste privilégié to meet all the economic challenges avec le secteur privé adoptant une approche positive dans n’importe quelle circonstance », laissent entendre des sources autorisées ne voulant nullement préjuger de l’issue de l’événement économique majeur de lundi.

D’autre part, au cours de la semaine écoulée et toujours sur le front économique, le Premier ministre a eu le temps de dresser un bilan à mi-chemin de la mise à exécution des mesures budgétaires pour l’exercice financier en cours. La Task Force et les six sous-comités, soit ceux réservés à l’Employment Training and Industrial Relations, Manufacturing and Export-Oriented Sectors, ICT Innovation and Research, les secteurs économiques, dont l’agro-industrie, le tourisme et les services financiers, les PME et les relations internationales, ont présenté un état des lieux de la Budget Implementation.

Stratégies

Les cinq stratégies définies demeurent « fostering a wave of modern entrepreneurs, Creating job opportunities for all, Entering a new economic cycle, focusing on innovation, boosting exports and private investments, Moving towards a fully fledged digital society and Fundamentally reforming business facilitation and expanding our economic horizons ». Sur les 126 mesures budgétaires, 58 sont classées dans la catégorie de celles déjà complétées, 67 dans celle des on track et une a été reportée.

Le document officiel présenté à la réunion ministérielle de mardi énumère les décisions déjà mises à exécution, dont les facilités pour la reconstruction et la rénovation du parc hôtelier, l’introduction d’un Mauritius Calendar d’activités nationales, le placement de 2 010 jeunes dans le privé et le public sous le Youth Employment Programme, sans oublier le projet de formation professionnelle de 150 Trainee Engineers dans des Public Sector Bodies au 12 janvier dernier, le Speed-To-Market Scheme en vue de réduire le taux de fret et le National SME Incubator Scheme.

Par ailleurs, sous le National Skills Development Programme, 4 500 candidats ont été enregistrés pour les 1 500 postes de formation, dont 706 dans le tourisme et l’hôtellerie, 264 dans les TIC, 250 dans la construction, 280 dans le service paramédical et 50 dans d’autres domaines professionnels. 3 098 postes vacants dans le service civil ont été remplis au 15 janvier dernier.

Par ailleurs, la réintroduction du Leasing Equipment Modernisation Scheme (LEMS) a déjà vu la soumission d’une quinzaine d’applications, dont quatre déjà sanctionnées par une enveloppe de Rs 7 millions alors que le fast track desk de la Banque de Développement a traité à ce jour 115 cas pour un montant global de Rs 28 millions. La ligne de crédits de Rs 100 millions au chapitre de factoring services aux petites entreprises a été engagée à hauteur de Rs 72 millions.

Au sujet du projet du third undersea cable, la décision de confier le leadership de cette initiative à la Mauritius Telecom a été confirmée, MT communiquant ses recommandations vers la fin de ce premier trimestre pour toute décision dans la réalisation du projet. Un special purpose vehicle, comprenant huit opérateurs de Maurice, Madagascar et La Réunion, a été constitué pour le financement de la pose d’un quatrième câble optique (4th Cable by METISS). Des développements sont attendus à la fin de ce mois, alors qu’un exercice d’appel d’offres pour des facilités de communication par satellite avec Agaléga d’une capacité de 10 MB devrait être lancé ces jours-ci.

Enfin, 26 projets sous le Property Development Scheme avec des investissements de l’ordre de Rs 21 milliards ont déjà été approuvés à la fin de l’année dernière. Par contre, la conversion de blocs dans des DBM Industrial Buildings à Coromandel en des SME Units devront être complétés d’ici à juillet, alors que « the responsibility of industrial space wll eventually be transferred to a new organisation following the merger of Enterprise Mauritius (EM), Small and Medium Entreprises Development Authority (SMEDA) and National Women Entrepreneurship Council (NWEC) ».