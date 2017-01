ENJEU : Les vœux pieux de la relance économique

Pour la troisième année consécutive, le miracle économique, promis par ce qui fut Lalyans Lepep lors de la campagne électorale de 2014, sera classé dans la catégorie des vœux pieux. En effet, les dernières prévisions de Statistics Mauritius révèlent que le taux de croissance en 2014 restera sous la barre de 4%, bien loin des 5% nécessaires pour envisager une relance robuste et soutenable.

En parallèle, des nuages gris s’amoncellent à l’horizon avec le rajustement du cours mondial du pétrole, confirmant que les prix à la pompe devront automatiquement être majorés lors de la prochaine réunion du Petroleum Picing Committee dans les prochains jours. Sur un autre point, l’évolution du taux de change de la roupie par rapport aux devises étrangères, soit, d’une part, le dollar américain, qui affiche de la fermeté, et, d’autre part, l’euro et la livre sterling, donnant des signes d’extrême vulnérabilité, devrait inquiéter plus d’un. Avec des prévisions de GVA at basic prices de 3,8% en 2017, les signes de croissance revigorée joueront encore aux abonnés absents. L’un des rares secteurs économiques susceptible de sortir son épingle du jeu est la construction, qui avait enregistré une No Growth en 2016. En vue de l’ouverture d’importants chantiers dans les secteurs public et privé, l’industrie du bâtiment est créditée d’un taux de 7%. Mais tout dépendra du rythme avec lequel se fera la mobilisation.

Par contre, la star économique de ces dernières années, le tourisme, montre des signes d’affaiblissement. La croissance de 8,4% en 2016 devrait descendre à 3,2% cette année avec des estimations de 1,3 million de touristes, soit une progression de 55 000 visiteurs d’une année à l’autre. Des recettes brutes de Rs 59 milliards sont attendues.

La croissance dans les autres secteurs devrait varier de 6,7% pour les TIC à 1,5% pour le secteur manufacturier en passant par les 5,5% des activités financières et d’assurance.

Au-delà de ces paramètres économiques, le taux de change de la roupie sera suivi sur le radar, car en fin d’année, le dollar américain avait atteint son plus haut niveau et Rs 36.82 pour la clôture du 30 décembre avec des craintes que la barre des Rs 37 ne soit dépassée plus tôt que tard. Une part conséquente des importations est libellée en dollars américains. Les effets délétères du Brexit devront confirmer la vulnérabilité de la livre sterling et de l’euro au tableau de change.

Les effets de la montée du billet vert américains conjugués avec la majoration du cours du baril de pétrole, soit 19% de plus en fin d’année, devront affecter la poche des automobilistes. Le Petroleum Pricing Committee de la State Trading Corporation, qui se réunit en début de chaque mois, se verra en face d’autres choix que de fixer les prix de carburants à la hausse.

La teneur du dernier communiqué en date du 2 décembre est des plus limpides. Le prix du litre d’essence aurait dû être majoré de 15,85% et celui du Gas Oil de 18,82%. Pour maintenir les prix au même niveau, la STC a dû puiser Rs 141,3 millions du Price Stabilisation Account (PSA), dont les compteurs sont déjà à zéro.

Ce ne sera nullement une surprise pour les consommateurs si en fin de semaine, les premières augmentations de prix de 2017 sont effectives, soit à peine les traces de fêtes de fin d’année enlevées…