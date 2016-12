ENL FOUNDATION : Mettre en relief la créativité des femmes

Pour encourager les femmes à être plus créatives, une formation a été mise à leur disposition par ENL Foundation, un moyen de leur permettre de vivre de leurs talents. Ces femmes ont ainsi appris la broderie et à confectionner des bougies et d'autres objets décoratifs à partir de produits recyclés. Elles étaient au nombre de 15, venues de la région de Saint-Pierre et formées par Baz’Art Kreasion. Fort de cette expérience acquise, elles ont fait preuve d'imagination lors d'une exposition organisée pour Noël dans les centres commerciaux de l'île.

Leurs formations ont eu lieu dans la cour de l'ancien moulin de Mon Désert Alma. Ce cours, rappelons-le, était destinée aux femmes en situation précaire et a été élaboré grâce à un plan de travail mis en place par l'ENL Foundation. « La mission de l'ENL Foundation est de donner les outils adéquats aux personnes en situation de vulnérabilité afin qu’elles puissent mieux gérer leur quotidien. D’ailleurs, ces femmes parviennent désormais à vivre de leurs créations avec les commandes qu’elles reçoivent », laisse entendre Mario Radegonde, Head of CSR de l’ENL Foundation. Dans le même ordre d'idées, il dira que leur mission est de guider ces femmes et de les aider, tout en insistant sur le fait qu’au-delà d’un métier, « ce sont aussi leurs talents que nous mettons en exergue et que nous aidons à développer ».