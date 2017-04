ENL SQUASH OPEN 2017: Xavier Koenig sacré en Excellence 

Les finales du ENL Squash Open 2017 se sont tenues le vendredi 7 avril sur le Dodo Club. Les rencontres proposées ont tenu toutes leurs promesses et les spectateurs ont eu droit à du beau spectacle, les squasheurs étant d'un très bon niveau.

Nous avons eu droit à une première finale dans la deuxième division entre Jason Teeroovengadum et Thierry de Chalain. Le premier nommé s'est imposé en trois manches. « Pour l'un ce fut sa première finale et pour l'autre la dernière dans cette division. Thierry de Chalain est parvenu en finale pour jouer contre le numéro 1 de la division et n'a malheureusement rien pu faire pour contrecarrer les plans du favori. Ce dernier a donc remporté sa dernière finale en seconde division, car il va jouer les prochains tournois en division supérieure », a fait ressortir Adrien Wehrli, président de la Mauritius Squash Rackets Association (MSRA).

Dans la finale du Plate, Dominic Dupont a pris la mesure de Richey Beenessreesingh, trois manches à une. « Après un meilleur départ, Richey a commencé à caler et Dominic, usant de sa longue expérience, en a profité. Tranquillement, il a pris le dessus sur son adversaire pour finalement l'emporter », a soutenu le président de la MSRA.

Mais le match tant attendu était sans conteste le duel opposant Xavier Koenig à Sheen Ramdenee dans la Division Excellence. Autant dire que la revanche du dernier tournoi 2016 a tenu ses promesses. « Xavier, grâce à une meilleure mise en jambe, s'est rapidement détaché lors de la première manche pour ensuite gérer et empocher cette manche initiale. Sheen, trop nerveux au début, commettait passablement des fautes. Dans la seconde manche, Sheen a su maîtriser sa nervosité et cela s'est avéré payant. Il a remporté la seconde manche. La rencontre était très incertaine lors des deux dernières manches, mais l'expérience de Koenig et un regain de nervosité de Ramdenee lors de certains points importants ont fait la différence. Xavier a tenu sa revanche (3-1) mais il est certain que les deux joueurs auront l'occasion de se défier encore souvent lors de la présente saison, au bonheur des spectateurs présents », a conclu notre interlocuteur.

Il a tenu d'ailleurs à adresser un grand merci au sponsor ENL « pour son soutien et sans qui ce tournoi n'aurait pas lieu, et au Dodo club pour nous avoir accueillis, saison après saison, et mettre ses installations à notre disposition. » Le rendez-vous est pris au Racing pour le prochain tournoi avant l'évènement annuel, le Necker Pro Squash Open.