«ENN BOUKE BWA TANBOUR» MICHEL DUCASSE : Traduction de 26 poèmes célèbres en kreol morisien

Son bouquet, il l’a composé avec des mots puisés dans une langue — le kreol morisien — qu’il n’a eu de cesse d’aimer et valoriser. “Enn bouke bwa tanbour” du poète et parolier Michel Ducasse est aussi l’oeuvre d’une âme passionnée, animée par l’envie de partager avec les autres les vers des plus grands poètes qui ont marqué son parcours: celui d’un Mauricien, tantôt sur son île, tantôt ailleurs… Ces 23 grands poètes, Baudelaire, Tagore, Andrée Chedid, Aragon, Shakespeare, Prévert, Césaire, Damas, Maunick… du domaine public ou reproduits avec l’autorisation de prestigieuses maisons d’édition (Gallimard, Seuil, Flammarion, l’Harmattan, Seghers, Minuit et Présence Africaine), Michel Ducasse les a traduits en kreol morisien. Pour mettre en image certains des 26 poèmes de sa sélection, il a fait appel à Ennri Kums, tandis que Patrice Offman s’est chargé de la conception graphique du livre, lequel est préfacé par Bruno Jean-François. Plus qu’un travail de traduction où les versions originales sont présentes au fil des pages, “Enn bouke bwa tanbour” dévoile la sensibilité d’un homme, d’un éternel amoureux des mots et qui ne s’en lasse pas depuis 40 ans. Dans cet ouvrage, en quatre parties, le poète mauricien prend le soin de rester fidèle à l’état d’âme des auteurs auxquels il rend hommage. Ainsi, Menwizie, Zenfan lamour, Ti nek zis bizin, Lapriyer pou bann mask, Barbara, Lespwar, Fidelite, Boul later kouma zoranz, Fer gagn loke et les autres gardent l’émotion originelle de leurs auteurs légitimes.



MICHEL DUCASSE: “Mo anvi kontribie dan lanrisisman kreol morisien”

Michel Ducasse inn lans so liv: “Enn bouke bwa tanbour” dan kad zourne internasional lang kreol, ki ti selebre yer. Se dan langaz ki sa poet, oter e parolie-la abitie ekrir e defann ki Week-End inn poz Michel Ducasse in pe kestion otour so liv ek lang kreol morisien. Bizin ousi dir ki Michel Ducasse ti komans tradir poem l’Albatros (Baudelaire) ena di-z-an.



“Enn bouke bwa tanbour” pa zis enn travay tradiksion. Kouma ou finn fer pou ou pa perdi ou prop sansibilite, pou ki travay-la pa zis teknik?

— Kan mo ti komans tradir l’Albatros, sa lepok-la mo ti ena enn doub ekzizans ki ti respekte metrik dan poezi e gard ritm ki ena dan tex orizinal. Mo volonte se res pli pre posib ar tex-la, monn travay ver par ver (…) Ena 23 poete, 23 liniver diferan. Zame monn osi pros ek sa bann tex-la. Kan mo dir mo res pros, li ve dir osi res pre ek sansibilite (…) Bann tex ki monn swazir se bann tex dan mo parkour. Monn trouv bann liniver ki ase pros ar mo liniver poetik: lirik oubien angaze. Kan monn evolie, inn ena bann oter kinn inflians mwa. Mem dan London par Blake ki koz lor lepok pos-indistriel, bann zanfan ki explwa, ena bann tem ki tous mwa. E kan mo pe tradir mo sansibilite repran lor sansibilite oter-la.



Ou resi pa aproprie ou bann poem ki ou finn tradir?

— Se enn problem ki ninport ki tradikter gagne. Mo difikilte se fode pa ki mo elwagn mwa ar bann tex-la, gard zot sansibilite fer ki mo sansibilite rant ladan (…) Li pa ti difisil parski monn pran tex ar ki mo santi mwa pros. Li ti pou difisil si mo pena okenn resanti pou enn tex (…) Le dormeur du val ki zame finn tradir dan lemond kreolofonn, zeni Rimbaud reste.



Eski kreol morisien enn lang fasil sirtou kan bizin tradir metafor?

— Ena enn bann tex ki monn pran plezir tradir an kreol tan ki mo pa denatir zot sans. Kreol morisien enn lang ris ek poetik ki bizin itilise. Lanrisisman enn lang pas par sa ousi (…) Monn touzour trouv bann ekivalan an kreol pou dir kouma lang kreol li ris. Parfwa ena telman lekivalans ki ena enn swa. Me mo bizin gard nivo poem orizinal-la. Li osi vre ki parfwa ena difikilte parski dan enn lang ena referans kiltirel. Par exanp dan “Demain, dès l’aube…” Victor Hugo dir : “Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur”, ki referans ena dan Moris pou dir houx? Monn trouv enn “bouke bwa tanbour”, ki enn plant andemik. Sa mem kinn donn tit louvraz-la. Ena enn gran pa kinn fer pou anrisi kreol morisien, sof ki paradoxalman ena ankor dimounn ki panse ki lang-la pa osi ris ki angle ou franse. Se ousi bann ekrivin an zeneral ki bizin anrisi sa lang-la (…)



Dan ou liv ou servi enn kreol morisien kontanporin pou tradir enn bann poet kouma Skakespeare…

—Monn ousi anvi met bann tex-la a porte dimounn ki pa konpran franse, angle ou sans bann poem orizinal-la.



Komie lane travay sa liv-la reprezante?

— An tou ena de-z-an travay. Mo bann swa inn fer de manier strikrire. Mo parkour inn fasilit koerans ki ena dan tem bann tex. Ou pou trouve ki dan mo poezi ena de gran tem, lamour e langazman.

Apre enn long parkour (not redaksion:oter-la inn ekrir 5 liv avan), kapav dir ki Enn bouke bwa tanbour se enn plezir personel, non?

— Lekritir se enn plezir ki o-depar soliter, ki apre ena enn form “d’impudeur.”

Monn fer mwa plezir dan enn premie tan. Me apre mo pa konpletman inkonsian ki, kan mo fer enn zafer koumsa an kreol ki mo anvi kontribie dan lanrisisman langaz-la. Lerla ena enn doub linpak parski mo pe resi met bann tex ki fer parti patrimwann poetik a-porte enn bann dimounn.



Ou ekrir an franse. Ant kreol morisien ek franse, kot ou leker balanse?

— Enn kou a gos, enn kou a drwat. Mo pa kapav swazir, devan sa de langaz-la mo kouma enn zenfan ki ou demann li swazir ant enn sorbe ek enn bonbon... Mo ti enn zenfan tirbilan, mo ti pou demann toule de!





Extrait

Zwazo albatros



Souvan, pou pran plezir, bann marin dan bato

Trap zwazo albatros, ki plane lor lamer

E swiv, dan enn ti-poz pares kouma matlo

Lakok pistas ki glis-glise lor vag lanfer



Letan fini donn zot de-trwa koutpie lor plans

Tou bann lerwa lesiel, golmal, mari dekon

Pa sove, nek bouz fix, dan enn move silans

E les zot gran lezel trenn kouma zaviron



Get kouma li paret dan pins sa vwayazer

Ki fek-la ti gayar, get kouma li boufon!

Matlo bril so labek ki nepli dan lezer

Lot imit so bataz, deklar kaspat lor pon



Enn poet li parey ar zwazo albatros

Kan li defie siklonn, laper fizi saser

Me dan sagrin lavi, ler li glise lor ros

Akoz so bel lezel, li tase lor later…

L’albatros

Charles Baudelaire

Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,

Qui suivent, indolents compagnons de voyage,

Le navire glissant sur les gouffres amers.



À peine les ont-ils déposés sur les planches,

Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux,

Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches

Comme des avirons traîner à côté d’eux.



Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !

Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid !

L’un agace son bec avec un brûle-gueule,

L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait !



Le Poète est semblable au prince des nuées

Qui hante la tempête et se rit de l’archer ;

Exilé sur le sol au milieu des huées,

Ses ailes de géant l’empêchent de marcher.