ENNRI KUMS : La poésie traduite en images

Il n’a fallu que d’un simple coup de fil pour que la mécanique se mette en place. Dans son beau jardin à Pointe aux Canonniers, Ennri Kums nous parle des treize illustrations qu’il a réalisées pour son ami et poète Michel Ducasse. Il nous dépeint avec art Enn bouke bwa tanbour, qu’il a pris plaisir à illustrer, voire à compléter… d’un seul jet.

Des vingt-six poèmes traduits en kreol par Michel Ducasse, treize ont été illustrés par Ennri Kums. “J’ai tout de suite accroché ! Il n’a fallu qu’un coup de fil pour que je sois sous le charme du projet”, raconte le peintre.

Cet amoureux de poésie, qui adore Rimbaud et Baudelaire, avoue que ce n’était pas une mince affaire que de s’aventurer dans le domaine de l’illustration poétique. “Je devais pouvoir trouver une image, l’image d’un texte, l’encapsuler pour qu’elle puisse illustrer le poème”, confie le plasticien esthète. “Il faut dire que Michel Ducasse m’a donné le champ libre. Il m’a fait entièrement confiance.” Il avoue “avoir toujours eu peur d’être en dessous du poème et de ne pas choisir l’image qu’il fallait”.

Passion pour la poésie.

Le temps d’allumer quelques sandal moustik aux senteurs tropicales, Ennri Kums nous parle de sa passion commune avec l’auteur du recueil. “De toutes les formes d’écriture qui existent, je préfère la poésie. Elle est, je pense, supérieure à toutes les autres. Ce n’est vraiment pas donné à tout le monde de pouvoir créer de la sorte.” Parmi ses classiques : l’illustre Rimbaud, qui figure d’ailleurs dans la sélection de Enn bouke bwa tanbour.

“La première illustration que j’ai proposée à Michel Ducasse a été celle pour L’albatros, poème figurant dans Les fleurs du mal de Baudelaire. Il a failli tomber à la renverse ! Heureusement qu’il y avait le dos de la chaise !” Un chef-d’œuvre qu’il a transcrit artistiquement en restant au plus près de l’œuvre originale et de la version de Michel Ducasse. “C’est assez complexe. On peut s’inspirer évidemment de la version originale du poème, mais il faut aussi tenir compte du contexte et de la version traduite, comme le bouke bwa tanbour dans la traduction de Demain, dès l’aube… de Victor Hugo. Je me suis parfois inspiré des deux versions.”

“Un artiste vit toujours sur le fil du rasoir”.

Pour lui, ce travail d’expression artistique résulte avant tout d’un travail de recherche et de réflexion effectué en amont. Ennri Kums nous explique que “le travail pictural se suffit à lui-même, mais il s’agit d’un tout, d’un ensemble. L’image accompagne le texte. C’est complémentaire.” Il finit par créer une collection unique et singulière de treize pièces, parfaitement agencées.

Ces treize illustrations qu’il a faites pour le recueil de Michel Ducasse projettent une autre image de l’artiste mauricien, connu pour les albums jeunesse Tikoulou ainsi que ses œuvres plutôt fantaisistes parsemées d’érotisme et d’attributs phalliques. “On occulte souvent mon travail de plasticien, que je fais depuis cinquante ans !”, regrette-t-il. “Je suis navré que l’on m’associe uniquement à Tikoulou, dont je suis absolument fier. Mais il faut aller au-delà de cela. Je fais bien d’autres choses et ce recueil me permet de m’exprimer autrement.”

Assis sur son divan, au milieu de ses innombrables œuvres, il nous explique comment il a travaillé pour le recueil. Ennri Kums a utilisé une “technique mixte, avec plusieurs matériaux, dont des pastels gras, l’encre de Chine et le grattage, entre autres”. “Je me suis fait peur pour quelques illustrations. Même si j’ai tout fait en un seul jet, j’ai cru que j’allais en jeter quelques-unes. Un artiste vit toujours sur le fil du rasoir. C’est tout le temps un risque. On ne sait pas si un travail sera bon ou complètement gâché”, confie-t-il, souriant jusqu’aux oreilles.

Des vers à l’encre de Chine.

Ses œuvres, il les chérit. “Mes tableaux sont comme des enfants qu’on laisse partir. Mais en ce qui concerne les illustrations, on ne peut pas les séparer. C’est un ensemble, une collection. Il est donc inconcevable pour moi de les vendre !” Il espère ainsi léguer son patrimoine artistique après sa mort aux grands amoureux d’art, le temps que soit créée une vraie galerie en bonne et due forme.

Celui qui dit aimer vivre avec les doutes salue le projet du poète mauricien, qui “offre la poésie à un plus large public et permet à toute une génération de lire quelques grands auteurs”. Une façon de découvrir Gitanjali de Tagore ou le London de William Blake. Transcrire ces œuvres en kreol permet à un plus grand nombre d’y avoir accès. “Le kreol est la langue d’expression par excellence. Je suis de ceux qui militent pour sa reconnaissance. Mon nom d’artiste emprunte d’ailleurs la graphie du kreol.”

Toujours aussi passionné de son art et de l’art des autres, Ennri Kums a hâte de revoir ses enfants, ses œuvres qu’il a confiées à ses plus chers amis. Tel un poète, il s’évertue encore à faire des vers à l’encre de Chine sur des canevas encore vierges. Tel un “prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l’archer”…