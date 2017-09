ENQUÊTE: Une journée de mise à pied pour Robert Khathi

Robert Khathi manquera à l’appel d’une journée de course. Le Sud-Africain a plaidé coupable d’une faute d’interférence, qui est intervenue dans la partie initiale de la dernière course de samedi dernier où il était en selle sur Magic Jay. Les Racing Stewards lui ont reproché le fait d’avoir dirigé sa monture vers l’intérieur aux 1300m, alors que Secret Idea (Ioannis Pullis) était à son intérieur. Ce dernier devait déclarer que Robert Khathi aurait pu attendre une ou deux foulées avant de diriger son cheval vers l’intérieur. Il devait ajouter que la faute n’avait pas été grave cette fois du fait que son cheval avait obéi à ses ordres quand il l’a repris. Robert Khathi, pour sa part, pensait qu’il était en mesure d’aller vers l’intérieur, mais après avoir revu le film de la course, il s’est rendu compte que tel n’était pas le cas.

D’autre part, l’entraîneur Shirish Narang a été appelé à donner des explications sur la victoire de Swinging Captain, cheval qui avait été inexistant lors de la journée du Maiden. Il a trouvé que le fait que Swinging Captain avait été incommodé après avoir été lent au départ n’avait pas été pour arranger les choses et que le cheval s’était montré ardent par la suite. D’où la décision de l’aligner pour la deuxième semaine consécutive, car il avait accordé une excellente chance à son protégé lors de la 23e journée. En ce qui concerne sa victoire, il a été d’avis que Swinging Captain a eu de la chance de ne pas être enfermé par Al Hamd après un départ lent et, même s’il a été quelque peu ardent, il a pu l’emporter.

En ce qui concerne l’entraînement de ce matin, quatre barrier trials ont eu lieu. Dans le premier, Birds Eye View (Viajy Anand Bundhoo) et Line Of Sight (Girish Goomany) ont terminé presque sur la même ligne. In Your Face (Imrand Chidty) a dominé Storm Clipper (Brad Pengelly). Together Forever (Girish Goomany) a eu raison de Wow Holliday (Imran Chisty). Enfin, dans le dernier, on a vu en action Le Clos (Nitish Oodith), qui portait des œillères, dominer de peu Raheeb (Mayeven Chinapiel) et Elite Class (Brad Pengelly). À noter que Wow Holliday a sauté le crossing se trouvant à la rue du Gouvernement, tandis que Raheeb a fauté au but.