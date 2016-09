L'enquête judiciaire instituée par le bureau du Directeur des Poursuites Publiques (DPP), pour faire la lumière sur les circonstances de la noyade collective le 5 juin dernier à Grande-Rivière Sud-Est, s'est poursuivie lundi et mardi en Cour de District de Flacq devant la Senior District Magistrate Navina Parsuramen. Les constables rescapés ont été unanimes à dire qu'ils sont des habitués et qu'ils ne se sont jamais posé de questions en ce qui concernent la sécurité en mer, d'où le non port des gilets de sauvetage. D'ailleurs, les deux premiers constables à avoir témoigné estiment qu'il était du devoir du skipper de le leur proposer.

Le premier à avoir été appelé à témoigner est Pravin Permessur, qui a d'emblée mentionné qu'il exerce depuis 11 ans au sein de la force policière. Revenant sur cette journée fatidique ayant coûté la vie à quatre personnes dont un nourrisson qui allait sur ses huit mois, il a expliqué qu'il était dans l'habitude du groupe d'organiser de telles sorties entre collègues "pou kas stress travay." Et que c'est lors de leur précédente excursion sur une île à Poste-de-Flacq qu'ils avaient tous décidé que la prochaine serait soit à l'île aux Cerfs, soit dans le Sud.

Pravin Permessur a expliqué que ce n'est que le jour venu, après s'être tous retrouvés à Flacq, que la décision a été prise de se rendre à l'île-aux-Cerfs et que c'est à ce moment-là que le constable Beehari s'est chargé de leur trouver une embarcation pour effectuer la traversée. C'est vers les 13h qu'ils sont arrivés à l'île après une visite de la cascade de Grande-Rivière Sud-Est à bord d'une pirogue rouge qui, dit-il, avait un « frame » mais pas de tarpaulin.

Me Pravin Harrah : "Aviez-vous consulté la météo ce jour-là ?"

Constable Permessur : "Non"

Me Harrah : "Aviez-vous pris en compte le fait qu'il y avait des enfants avec vous et qu'il fallait prendre des précautions ?"

Constable Permessur : "Non, je m'y suis rendu plusieurs fois. Li ti enn normal trip."

Me Harrah : "Avez-vous demandé des life jackets ?"

Constable Permessur : "Non."

Il a ensuite expliqué que ce n'est que vers 16h30 au lieu de 16h qu'ils ont retrouvé le skipper pour le retour. Et que c'est aux alentours d'Anahita qu'il a senti une forte brise et que les vagues s'amplifiaient, de telle sorte que les passagers à bord étaient trempés. Les enfants, à savoir Vaibhav Shamloll, 4 ans, Nishika Mungur, 3 ans, et Nitish Mungur, 8 mois, étaient selon lui serrées contre leurs mères.

Constable Permessur : "À un moment donné, il a commencé à pleuvoir. Le skipper a tendu son blouson jaune à la WPC Shamloll et Madame Shamloll pour qu'elles couvrent les enfants."

Interrogé quant à la vitesse à laquelle la pirogue voguait, le témoin, bien qu'admettant qu'il n'y comprenait rien, a déclaré : "Li difisil dir parski mo pa kone ki vitess enn bato sipoze ale. Me ase vit."

Me Harrah : "Zame ou pann dir li ralenti ?"

Constable Permessur : "Non"

Poursuivant sa déposition, il a expliqué que c'est en négociant un virage "dan porte larivier" qu'il a senti le côté droit où il était assis s'incliner dans l'eau avant de chavirer. "Mo'nn koule. Mo ti ena jeans, t-shirt ek soulye lor mwa. Mo'nn sorti dan enn tourbiyon. Sa ler la mo ti at a loss. An fas, mo trouv Grande-Riviere ek mo pa trouv bato. Kan mo vir deryer, mo trouv bato ek tou nou bann zafer pe flote. Mo trouv skipper pe assiz lor bato. Mo'nn naz ver bato ek WPC Sauba ti en difikilte. Mo'nn rod trap li me li ti pe lite. Mo'nn dir li pa panike ek trap mwa. Nou finn trap rebor pou grimp lor bato."

À son côté gauche se trouvait la WPC Pooja Shamloll, qui tenait dans ses bras la fille du constable Mungur. Il explique avoir porté secours à la petite avant d'apercevoir un bateau appartenant à un particulier s'approcher. Un jeune s'est ensuite jeté à l'eau pour les secourir et les aider à grimper dans le bateau volontaire.

Selon lui, un des trois officiers de la NCG, qui a entretemps rejoint la scène, s'est jeté à l'eau pendant que les officiers Algoo, Dabeea, Beehari, Ramkhelawon et la fille du constable Mungur grimpaient à bord du bateau des secouristes volontaires. La WPC Shamloll, dit-il, refusait quant à elle car elle ne retrouvait pas son fils. Au final, elle grimpera à bord du bateau de la NCG. Il précise au passage qu'aucun personnel de la NCG n'est allé s'enquérir sous le bateau pour voir s'il y a avait des rescapés.

Alors qu'il était toujours sur la coque du bateau, à un moment donné, il vit un corps surgir de dessous, la tête dans l'eau. Il s'agissait de la constable Veerasamy, qu'il a d'abord cru morte mais aidé du skipper, il la ramenée sur le bateau, où cette dernière a repris connaissance. Le même scénario s'est produit pour Nishta Mungur, la tête au-dessus de l'eau et qui était en possession de ses moyens hormis qu'elle respirait mal. C'est à ce moment précis qu'il s'est rendu compte qu'il y avait bel et bien des personnes sous le bateau.

Questionné par l'avocat des rescapés et des familles des victimes, Me Viren Ramchurn, Pravin Permessur répondit que lorsqu'ils ont pris le bateau en face de la NCG de Deux-Frères, aucun officier ne les avaient sensibilisés quant au port du gilet, ni le skipper.

Me Ramchurn : "Kan zot ti pe retourne letan finn sanze, lamer ti pli azite. Ki pwen ki ti pou boukou pli raprose ek la ter ?"

Constable Permessur : "Kot lotel Laguna ou shivala Grande-Riviere Sud-Est. "

Me Ramchurn : "Par rapor a sitting arrangement, kisannla ki'nn deside kot pou asize pou gagn lekilib ?"

Constable Permessur : "Par nou mem nou finn deside."

Me Ramchurn : "Ti ena lekilib ?"

Constable Permessur : "Oui, en allant et en retournant."

Questionné ensuite par Me Chetan Baboolall, qui représente les intérêts du skipper, le témoin indique qu'il n'y avait aucun "life jacket within our view" et de soutenir qu'il était du devoir du skipper de leur proposer le port du gilet.

Me Baboolall : "Lamer ti koumans monte. Antan ki polisye, pa'nn trouve ki bizin pran prekosyon demann zile skipper ?"

Constable Permessur : "C'est au skipper de le faire."

Me Baboolall : "Est-il vrai de dire que vous chantiez et dansiez sur le bateau ?"

Constable Permessur : "Faux"

Interrogé à son tour, le constable Kamleshsing Beehari a soutenu que le temps s'était gâté à leur retour et que si le skipper avait estimé qu'il y avait un danger, il aurait dû les déposer près de l'hôtel Laguna ou le temple hindou (shivala) de GRSE au lieu de les ramener en face du poste de la NCG. Il précisa aussi que personne n'a parlé du port des gilets de sauvetage. Et qu'au moment du naufrage, il soutient être remonté une première fois avant de se cogner la tête contre le rebord de la pirogue. Il est parvenu à remonter en s'agrippant cette fois au rebord et pouvait entendre ses amis appeler au secours.

Me Harrah : "En tant qu'un représentant de l'ordre et en tant qu'homme, avez-vous fait un quelconque effort pour retrouver les enfants et les femmes ?"

Constable Beehari : "Non, nous étions dans un moment de panique. Par contre, nous avons essayé de retourner le bateau mais en vain."

Répondant aux questions de Me Baboolall qui voulait savoir si le groupe d'amis était ivre, ce dernier répondit : "Pa sa kantite-la. Nous avions fait de la tyrolienne, si nous étions ivres, nous n'aurions pu faire ce genre d'activités physiques."

Me Baboolall : "Si je vous dis que vous chantiez et dansiez ?"

Constable Beehari : "Non, ce n'est pas vrai. Les bagages prenaient toute la place, nous n'aurions pu danser. "

Me Baboolall : "Si je vous dis qu'il y avait des life jackets sous le siège ?"

Constable Beehari : "Il n'y en avait pas dans notre champ de vision."

Me Baboolall : "En tant que policiers, ne le saviez-vous pas ? "

Constable Beehari : "Mo polisye ater pa an mer."

Appelés à la barre, les deux autres policiers Nitesh Algoo et Anand Ramkhelawon ont également nié avoir marché, chanté et dansé au retour, provoquant ainsi le naufrage mais avouent néanmoins avoir consommé de l'alcool. Par ailleurs, le constable Nitesh Algoo a admis n'avoir jamais posé de question sur les gilets de sauvetage avant de grimper à bord de l'embarcation devant les mener à île-aux-Cerfs.

Me Pravin Harrah : "Ne vous êtes-vous pas posé des questions régissant la sécurité en mer, d'autant que les femmes étaient plus nombreuses, sans compter la présence des enfants ?"

Constable Algoo : "Non, j'ai l'habitude de faire de telles sorties avec femmes et enfants."

Me Pravin Harrah : "En tant que citoyen responsable, ne vous êtes-vous pas interrogé si le bateau est équipé de gilets de sauvetage ?"

Constable Algoo : "Non."

Plus loin dans sa déposition, il admet que plusieurs d'entre eux avaient consommé de l'alcool, de même que le défunt constable Chetlallsing Mungur, à l'île-aux-Cerfs. Un rapport certifiant que le taux d'alcoolémie de ce dernier était de 168 mg par 100 ml a été retrouvé dans son organisme a été déposé par un limier du Forensic Science Laboratory (FSL) plus tôt.

Il précise également qu'au retour, la mer était agitée et que le vent soufflait fort. Revenant sur la scène, le constable déclara être tombé à l'eau et s'être agrippé au rebord du bateau en remontant à la surface. Il précise n'avoir pas vu les enfants, sauf la fille du constable Mungur, qui était avec la constable Gopaul, et avoue n'avoir rien fait pour retrouver les deux autres car il était paniqué.

Interrogé par Me Ramchurn, il a déclaré avoir dit au limier de la National Coast Guard qui s'était jeté à l'eau qu'il y avait toujours des personnes sous le bateau mais que ce dernier n'a rien fait. Aux questions de Me Baboolall, bien que démentant avoir dansé dans le bateau, il avoua qu'il y avait un instrument de musique traditionnel sur eux : "Oui, enn ti tabla."

L'audition s'est ensuite poursuivie avec le témoignage du constable Anand Ramkhelawon. Ce dernier a indiqué à la Cour qu'il s'est acheté de l'alcool, notamment une bouteille de vin, une bouteille de whisky et six canettes de bière à l'hypermarché Super U à Flacq Coeur de Ville.

Me Pravin Harrah : "Avez-vous, en tant que policier fait, un risk assessment avant de grimper à bord de la pirogue ?"

Constable Ramkhelawon : "Non, il était déjà tard et nous étions pressé."

Me Pravin Harrah : "De par votre connaissance, ne saviez-vous pas qu'il fallait s'enquérir de la présence de life jackets ?"

Constable Ramkhelawon : "Non, jamais personne ne m'a dit qu'il fallait des life jackets."

Venant à l'incident, il devait déclarer que c'est en négociant un virage à 100 m de la NCG post que le bateau a chaviré. "Mo'nn debat pou sorti dan delo ek trap rebord bato." Il précise avoir entendu des cris mais qu'il n'a rien fait car il ne sait pas nager et déclare avoir été paniqué.

Les deux autres témoins à avoir déposé sont le capitaine Ramchurn de la Tourism Authority (TA) et le Trainee Police Constable (TPC) Jean Didier Domingue de la NCG. Le premier nommé avait examiné le bateau sous scellé. Le capitaine a notamment expliqué les raisons pouvant conduire à un naufrage, à savoir les forces extérieures des suites d'une montée soudaine du vent, des vagues démontées ou encore une mauvaise répartition des passagers à bord de l'embarcation, entre autres. Il retournera en Cour le 20 septembre pour déposer la licence du skipper.

Jean Didier Domingue a ensuite été appelé à la barre des témoins. Il était parmi les trois officiers à avoir porté secours aux victimes le jour de l'incident. Il a déclaré avoir assisté le constable Neamuth qui s'était jeté à l'eau en lançant cinq des dix bouées de sauvetage que le Heavy Duty Boat (HDB) de la NCG comprenaient. Il a également expliqué avoir quitté le HDB pour rejoindre un bateau de volontaire secouriste en vue d'aider les personnes restées sur la coque du bateau chaviré à grimper à bord de l'embarcation et être reparti à terre avec elles.

L'enquête judiciaire reprend le 29 septembre avec le témoignage des policières. Ces dernières n'ont pas témoigné, à la demande de leur avocat, Me Viren Ramchurn, car elles sont suivies par un psychologue. Le bureau du DPP est représenté par Me Pravin Harrah.

Pour rappel, le skipper Louis Heyward Marie, 57 ans, avait été arrêté pour homicide involontaire par imprudence avant de voir la charge provisoire rayée le mois dernier. Quatre personnes ont péri noyées lors de cette tragédie : le constable Chetlallsing Mungur, 30 ans, Nitish Mungur, 8 mois, Vaibhav Shamloll, 4 ans et la constable Urmilla Mewa, 25 ans.