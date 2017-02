ENQUÊTE POLICIÈRE : Un récidiviste avoue 30 vols commis en trois semaines

Jean-Lou Westley Ravina, 32 ans, habitant la rue Roe à Petite-Rivière, a été arrêté mercredi par le sergent Veeramah et son équipe à Mon-Goût alors qu'il circulait à bord d'une Nissan rouge volée. Le suspect a été conduit dans les bureaux de la CID à Piton. Les enquêteurs ont saisi deux téléphones portables qui étaient en sa possession et le véhicule volé. Le suspect a avoué trente vols commis en trois semaines.

Le trentenaire a avoué avoir volé quatre véhicules en stationnement en les forçant et avoir commis plusieurs vols à Terre-Rouge, Belle-Mare, Curepipe, Grand-Bassin entre autres régions. Une fois le forfait commis, il abandonne les véhicules. « Je vole des objets de valeur pour les vendre et me procurer de la drogue », a confié le suspect aux enquêteurs.

Quelques heures avant son arrestation, soit vers 10h 30 mercredi, le suspect Ravina a attaqué trois dames; âgée de 39 ans, une habitante de Grand-Baie qui se trouvait à Mapou, s'est fait voler par le suspect qui l'a approchée en voiture. Le sac emporté contenait un téléphone portable, un trousseau de clés entre autres objets, le tout estimé à Rs 9, 000; à Rivière-du-Rempart, une jardinière de 43 ans, qui empruntait la route principale à Rivière-du-Rempart, a subi un vol commis par le même Ravina, avec trois porte-monnaie et deux téléphones portables emportés. La troisième victime de vol est une habitante de Petit-Raffray.

Jean-Lou Westley Ravina a été placé en détention après son interrogatoire. Il devrait comparaître devant le Bail and Remand Court (BRC) aujourd'hui où une charge provisoire de vol avec effraction devait être logée à son encontre.

L'enquête est menée par le Surintendant de police (SP) Callee, responsable de la CID de la Northern Division.