ENQUÊTE—SAISIE DE 135 KG D’HÉROÏNE: Le No 1 du NSS dépêché d’urgence au Mozambique

L’arrestation de Navin Kistnah, le suspect recherché par l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) suite à la saisie record de Rs 2 milliards d'héroïne le 9 mars dernier à bord MSC Ivana, est suivie avec intérêt dans les milieux officiels. Ainsi, les autorités ont pris les devants en dépêchant au Mozambique deux membres de la force policière, et pas des moindres. En effet, le directeur général du National Security Service (NSS), Lockdev Hoolass, et l’assistant surintendant de police, l’ASP Deeal, affecté au Commisioner of Police’s Office aux Headquarters, se sont vu confier la mission d’aller aux nouvelles auprès des autorités de Maputo. Entre-temps, les proches de ce suspect, qui ont retenu les services de Mes Rama Valayden et Nilkant Dulloo, ont écrit officiellement au ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, pour solliciter l’intervention des autorités par le canal diplomatique afin d'obtenir des nouvelles.

Alors qu’officiellement les Casernes centrales maintiennent n’être en présence d’aucune communication officielle du Mozambique et d’Interpol au sujet de la garde à vue de Navin Kistnah, un développement de taille est survenu hier. Ainsi, le patron des services de renseignements et un ASP proche des Police Headquarters ont reçu des instructions pour se rendre au Mozambique. C’est ce qu’indiquent des sources officielles aux Casernes centrales.

Toutefois, aucune autre précision n’était disponible ce matin quant à la teneur de la mission officielle, d’autant plus que ce suspect est sous le contrôle des autorités du Mozambique. Dans la conjoncture, ce qui intrigue, c'est le fait que l’ordre de mission n’a pas été émis au nom du Deputy Commissioner of Police et responsable de l’ADSU, Choolun Bhojoo, qui supervise cette enquête sur les 135 kilos d’héroïne retrouvés dans des compresseurs de même que deux autres cargaisons de drogue de 20 kilos et de deux kilos d’héroïne, utilisant le même modus operandi, et venant d’Afrique du Sud à bord de conteneurs.

En parallèle, les parents de Navin Kistnah, qui sont sans nouvelle depuis plus de huit jours déjà, ont retenu les services de conseils légaux pour en savoir plus sur les “Whereabouts” du directeur de KUN Management Int Ltd. Mes Valayden et Dulloo ont écrit officiellement au ministre des Affaires étrangères avec copie au commissaire de police pour faire part de leurs inquiétudes et obtenir confirmation que Navin Kistnah est sous le contrôle de la police de Maputo. Ils confirment dans cette correspondance que la dernière conversation téléphonique, d'une durée d’une vingtaine de secondes, remonte à la soirée du mardi 28 mars et que, jeudi dernier, ils ont reçu un appel de l’étranger, le correspondant réclamant USD 5 000 pour faire Navin Kistnah quitter le Mozambique.

SAISIE DE 135 KG D'HÉROÏNE: Geeanchand Dewdanee reste en détention

Geeanchand Dewdanee, un des directeurs de Brilliant Resources Consulting Ltd, arrêté dans le cadre de la saisie record de 135 kilos d’héroïne d’une valeur marchande de Rs 2 milliards, dissimulés dans cinq compresseurs, a comparu une nouvelle fois devant la Cour de District de Port-Louis ce matin concernant la charge provisoire d'importation de drogue qui pèse sur lui. La police a objecté à sa mise en liberté en vue de l'enquête menée par l'ADSU. Il devra comparaître à nouveau en cour le 11 avril. Même son de cloche pour Sibi Thomas, autre suspect arrêté après cette saisie record. Il retournera en cour lui aussi le 11 avril.

C'est le 19 mars dernier que la Customs Anti-Narcotics Section (CANS) et la brigade antidrogue (ADSU) avaient saisi 135 kilos d’héroïne, d'une valeur marchande de Rs 2 milliards, dans un conteneur dans le port. Son arrestation avait fait couler beaucoup d'encre en vue de sa connexion avec le Sun Trust, ayant été souvent aperçu aux côtés du Premier ministre, notamment lors de l'affaire MedPoint.

Geeanchand Dewdanee a aussi comparu en Cour intermédiaire cette semaine. Une charge formelle de « bribery of public official » sous la Prevention of Corruption Act (POCA) a été logée contre lui. Il lui est reproché d’avoir offert un pot-de-vin de Rs 200 à un policier le 1er avril 2011 à Port-Louis afin d’échapper à une contravention.