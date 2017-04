Recherché par l’Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) et l’Indépendant Commission Against Corruption (ICAC) dans le cadre de l’enquête sur la saisie de plus de Rs 2,5 milliards d’héroïne dans le port, Homunchul Kumar Ramdin (54 ans) n’a plus donné signe de vie depuis le début de mars.

Son épouse a signalé sa disparition à la police d’Abercrombie dans la matinée du lundi 17 avril et elle sollicite l’aide des autorités pour retracer son époux, qui est un proche collaborateur de Navind Kistnah, actuellement en détention au QG de l’ADSU.

Les Casernes centrales ont officiellement lancé un avis de recherche sur cet habitant de la rue Paul et Virginie à Vallée-des-Prêtres. Selon un communiqué émis vendredi après-midi, le public est tenu d’informer la police sur le 999/208 0034/208 0035, de toute information au sujet d’Homunchul Kumar Ramdin. Ce dernier est de teint brun, mesure 1 m 60, il a les yeux noirs et des cheveux gris et noir. Son épouse confirme qu’il est sain esprit.