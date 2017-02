ENSEIGNEMENT DU KREOL MORISIEN EN GRADE 7 : Des étudiants de l'UoM se disent mis à l'écart en faveur d'enseignants non qualifiés 

19 étudiants de 3e année en BA (Hons) French and Creole Studies de l'université de Maurice maintiennent avoir déposé une lettre à l'attention de la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, au siège du ministère, vendredi dernier, pour lui exprimer leur crainte quant au recrutement à venir d'enseignants de kreol morisien pour le secondaire. Dans une déclaration à Week-End, hier, la ministre affirmait n'avoir reçu aucun courrier à ce sujet.

Dans cette lettre, les étudiants expliquent à leur destinataire leur appréhension après avoir pris connaissance que le ministère de l'Éducation a émis sa décision de procéder au recrutement d'enseignants d'anglais et de français, déjà en poste, pour enseigner le kreol morisien aux prochains élèves de Grade 7 dans le secondaire en 2018. Ces étudiants qui compléteront leurs études cette année soulignent les conséquences de cette décision, et les élaborent en détail dans leur courrier. Ils disent être bientôt sur le marché du travail: "We have been made to believe all throughout those three years that we have been spending at the University of Mauritius, that we would be prioritized once the issue of recruiting Creole language teachers would arise for secondary institutions, as we were going to be the very first batch of teachers who would have chosen to specialize in Creole language at degree level in a Mauritian University." Et craignent ne pas être recrutés. Avant de rappeler que "Recruiting non-degree holders in the related area can prove to be fatal to the language as it will be belittling the values of the course", les étudiants attirent l'attention sur l'avance qu'ont déjà les enfants qui étudient le kreol depuis Std I en écrit et oral, alors que les enseignants qui seront appelés à travailler avec eux en secondaire disposeront de moins d'une année de formation. En passe d'obtenir leur diplôme, les étudiants estiment qu'ils auraient pu suivre une préparation intensive au Mauritius Institute of Education (MIE) pour être en mesure d'enseigner le kreol morisien en 2018.

De son côté, la ministre de l'Éducation précise qu'en aucun cas, il ne s'agit de "recrutement" d'enseignants. Le ministère n'est pas habilité à recruter, dit-elle. "C'est à travers la presse que j'ai appris les griefs de ces étudiants. Après vérification, je n'ai reçu aucune lettre dans ce sens", souligne la ministre. Et de poursuivre: " Comme c'est le cas pour le primaire dans le cadre de la préparation pour la réforme, nous avons demandé à des enseignants du secondaire qui ont déjà le PGCE, disposés à enseigner une matière additionnelle, de nous aider car il y a urgence. Ils ont de l'expérience dans l'enseignement et seront formés par le MIE. Une fois que les étudiants auront terminé leurs études et reçu leur diplôme, ils auront eux aussi la chance de postuler quand il y aura un appel à candidatures. Mais ce sera à la Public Service Commission de les recruter. À ce stade, je ne peux demander à des étudiants qui n'ont pas encore obtenu leur degré d'enseigner dans le secondaire. De plus, à l'université, il n'y a pas de cours pédagogique, cela se fait au MIE", dit Leela Devi Dookun-Luchoomun.

Par ailleurs, alors que l'université a décidé, apparemment, pour des raisons financières, de supprimer les cours en Creole Studies à la prochaine rentrée, le Dr Arnaud Carpooran, président de la chaire des études françaises et créoles, estime qu'"il ne serait pas légitime que les 98 enseignants qui seront formés prennent la place de ceux qui auront un diplôme." Toutefois, précise-t-il, "si la mesure que prend le ministère de l'Éducation est temporaire, cela est acceptable." Il regrette quand même que le ministère de l'Éducation n'ait pas jugé utile de consulter l'université avant d'avoir recours aux enseignants déjà en poste.