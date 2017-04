ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR-GENERAL FEES : Le Conseil de l’UOM avalise une hausse de presque Rs 5 000

La Student Union : « Nous espérons que l’argent de cette augmentation sera vraiment utilisé pour améliorer le campus » (Voir HT)

Le Pr Sanjeev Sobhee et l’Associate Professor Mohammad Issack Santally désignés au poste de Pro VC Academia et Pro Vc Planning and Ressources respectivement

Le Conseil d’administration de l’UOM a avalisé hier l’augmentation des General Fees pour l’année académique 2017-2018. Cette hausse allant jusqu’à Rs 5 000 concerne uniquement les nouveaux étudiants qui seront admis pour la nouvelle année académique qui débute en août. Si la dernière augmentation dans les frais administratifs remonte à 2012, cinq ans après, cette hausse est perçue comme une nécessité pour améliorer la vie des étudiants. Le Conseil de l’UOM justifie sa décision par le fait que cette augmentation pourrait servir à améliorer les infrastructures du campus qui sont restées les mêmes depuis bientôt dix ans. Au niveau de la Student Union, si on accueille favorablement cette décision, le président Saafir Goolfee estime toutefois que cet argent devra vraiment être utilisé pour les étudiants. « Nous allons suivre cette situation de près car il y a beaucoup de choses à faire sur le campus. Il faut voir les résultats », dit-il.

Cela fait plusieurs années déjà que le conseil d’administration de l’Université de Maurice veut augmenter les general fees. La dernière hausse remonte à 2012 (+ 5 % ). Après plusieurs années, le besoin de trouver des fonds additionnels pour remédier aux manquements au niveau des infrastructures sur le campus se fait de plus en plus ressentir. Réuni hier pour ratifier les décisions prises par le comité chargé de recruter les Pro Vc de l’institution (voir plus loin), le Conseil d’administration de l’UoM s’est aussi penché sur l’augmentation des general fees et a ainsi avalisé une hausse de presque Rs 5 000. Cette hausse concerne tous les étudiants pour la nouvelle année académique 2017 tant au niveau undergraduate que Post-Graduate. Actuellement, les étudiants déboursent Rs 15 150 pour les frais d’administration qui sont catégorisés en library fee, examination fee, networking fee, registration fee, sports and games fund, manuals and documentation, student welfare Fund et laboratory fee. Le dernier concerne uniquement les programmes d’études qui requièrent l’utilisation des facilités d’un laboratoire. Or, pour les nouveaux étudiants, les general fees passent à Rs 20 000, soit une hausse de 32 %. À noter que les étudiants inscrits pour des cours à temps partiel ne bénéficient pas de la subvention du gouvernement et doivent aussi payer les tuition fees. Les general fees ont été augmentés de 27 %. Au lieu de Rs 16 800, ils seront d’environ Rs 22 000. Les étudiants Post-Graduate, eux, devront également payer Rs 5 000 en plus, dépendant des cours. Cette décision prise par le Council de l’UoM est motivée par le fait que plusieurs infrastructures doivent être revues. Avec cet argent, la direction compte améliorer les facilités de la bibliothèque ainsi que celles dans les salles de classe.



La Student Union déplore la façon de faire du Council

Si l’union des Étudiants dit accueillir favorablement la décision d’augmenter les general fees en vue d’améliorer les infrastructures sur le campus de Réduit, elle déplore la façon dont le Council a procédé hier pour avaliser cette décision. Le président de la Student Union, Saafir Goolfee, explique que l’augmentation des general fees ne figurait pas à l’agenda de la réunion du Council d’hier. Le représentant de l’Union sur le Conseil, Sheik Rengoni Sayaz, a ainsi voulu faire part de son désaccord pour débattre du sujet alors que les membres n’avaient pas été informés de cet item sur l’agenda de la réunion, mais le conseil est quand même allé de l’avant avec sa décision. Selon l’UoM Act and Statutes, tout item qui doit être débattu lors de la réunion du Conseil doit être envoyé aux membres au moins sept jours avant. L’Union des étudiants compte se réunir pour décider de la marche à suivre à ce sujet.

Pour ce qui est de l’augmentation des general fees, l’Union des Étudiants admet que les infrastructures ont besoin d’un renouvellement. « Cela fait plusieurs années que les livres n’ont pas été échangés dans la bibliothèque, il n’y a eu aucun upgrading », souligne Saafir Goolfee. Il dit espérer que l’Université va effectivement utiliser cet argent pour améliorer les facilités offertes aux étudiants. « Chaque année, il y a déjà un énorme budget qui est voté pour la bibliothèque et les facilités sportives, mais jusqu’à présent nous n’avons vu aucun changement majeur ». L’Union des étudiants compte suivre de près les améliorations que compte apporter l’institution avec ces fonds supplémentaires.



La sélection des nouveaux Pro VC bien accueillie

Le Conseil de l’UOM a ratifié hier la décision du comité chargé de recruter les nouveaux Pro Vc de l’institution. Le Pr Sanjeev Sobhee décroche le poste de Pro VC Academia alors que l’Associate Professor Issack Santally obtient celui de Pro Vc Planning and Ressources. Si ces derniers jours, une certaine appréhension régnait sur le campus de Réduit quant à la personne qui serait nommée à ce poste, craignant une fois de plus l’ingérence politique, c’est avec soulagement que le campus de Réduit a accueilli hier la sélection des nouveaux Pro VC qui seront appelés à travailler de concert avec le Vice-Chancelier, le Pr Dhanjay Jhurry. Cinq autres candidats étaient en lice pour le poste de Pro VC (Academia), soit les Professeurs Bahorun, Subratty, Sobhee, Soyjaudah et Jaufeerally-Fakim, alors que deux étaient dans la sélection pour celui de Pro VC Planning and Ressources. L’on craignait à un certain moment que l’influence politique ne gagne sur la méritocratie, certains des candidats étant des proches du pouvoir. Cependant, le campus de Réduit dit aujourd’hui accueillir favorablement la sélection. Le Pr Sobhee, chargé de cours en économie, était le doyen de la faculté de Social Science and Humanities pendant quelques années. Issack Santally était lui le directeur du Centre for Innovative and Lifelong Learning de l’UoM.