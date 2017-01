ENTERPRISE MAURITIUS : Les activités promotionnelles ont réuni 481 entreprises

Enterprise Mauritius a facilité les activités de marketing à l'exportation de quelque 481 entreprises l'année dernière lors des 38 missions promotionnelles organisées. C'est ce qu'indique Arvind Radhakrishna, Chief Executive Officer (CEO) d'Enterprise Mauritius, dans son bilan pour l'année écoulée.

Selon Arvind Radhakrishna, 2016 a été une année satisfaisante pour l'agence de promotion des exportations du fait que pratiquement tous les objectifs fixés ont été réalisés. Il indique que les activités de marketing ciblé ont été exécutées avec succès conformément au Plan stratégique 2015-2018. Enterprise Mauritius a organisé la participation d'entreprises mauriciennes à des rencontres acheteurs-vendeurs, à des missions de contacts directs avec des clients étrangers ainsi qu'à des foires spécialisées. À travers ces campagnes promotionnelles, souligne Arvind Radhakrishna, Enterprise Mauritius a non seulement mis à exécution sa stratégie de consolidation et d'expansion des marchés traditionnelles tels les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France, mais a également exploré de nouveaux marchés, ciblant l'Australie, la Russie, la Chine, Hong Kong, la République tchèque, le Danemark et la Turquie. Pour la première fois, rappelle le CEO, Enterprise Mauritius a participé à l'exposition internationale « Guangdong 2016 21st Century Maritime Sik Road ».

Arvind Radhakrishna dresse une liste des principales missions promotionnelles menées à l'étranger par Enterprise Mauritius en 2016 et met, entre autres, l'accent sur la campagne de marketing en direction du continent africain, plus précisément de la participation d'environ 40 entreprises à la Foire internationale de Madagascar, de quelque 35 participants à Saitex, en Afrique du Sud, et d'une quarantaine d'entreprises textiles à Source Africa. Le CEO d'Enterprise Mauritius précise que sur les 481 entreprises qui ont fait partie des missions à l'étranger, 73% étaient des PME.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action pour 2017, Enterprise Mauritius a prévu d'organiser plus d'une vingtaine de missions promotionnelles à l'étranger au cours du premier semestre. La campagne débutera dès la première semaine de février avec une rencontre acheteurs-vendeurs en Espagne pour les entreprises textiles suivie d'une participation à « Première Vision Paris ». D'autres activités seront aussi organisées le mois prochain, dont la participation d'entreprises mauriciennes à « Fruit Logistica », en Allemagne, au salon de la bijouterie de Munich, à « Sourcing at Magic », aux Etats-Unis, ainsi qu'à la foire agricole « Gulfood Dubai ».

Les activités promotionnelles pour les mois subséquents seront menées successivement dans les pays suivants : Japon, Tanzanie, Zambie, Allemagne, Pays-Bas, Seychelles, Pologne, Hongrie, République tchèque, Danemark, Belgique, Turquie, Chine, Madagascar, Afrique du Sud (Johannesburg, Durban et Cape Town) et Angleterre (Birmingham et Manchester).