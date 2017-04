ENTRAÎNEUR AMARDEEP SEWDYAL : Var’s Dream en démonstration

Battu de peu à sa rentrée face à Answeringenesis, Var’s Dream a fait une démonstration de force dans The Professor Hassan Raffa Cup, épreuve qu’il a remportée par plus de 6L devant son plus proche poursuivant. Ce qui est de bon augure pour Amardeep Sewdyal, qui pense pouvoir atteindre son objectif, qui est d’une dizaine de victoires à sa première saison en tant qu’entraîneur.

Pour Amardeep Sewdyal, la victoire de Var’s Dream ne faisait pas de doute samedi dernier, surtout en l’absence de son récent vainqueur, Answeringenesis, et avec Matthew Palmer en selle. « J’étais confiant en une facile victoire. Après son premier succès chez nous, il a été battu à chaque fois de peu par de bons chevaux. À sa reprise, il avait échoué sur le fil face à Answeringenesis, qui était encore invaincu sur notre turf, bien que Teeha n’ait pas utilisé la cravache dans l’emballage final. Cette fois, il avait une course dans les jambes et était mieux dans sa peau. Il descendait de classe et il faut reconnaître qu’il n’y avait pas d’adversaire à sa mesure. La monte de Matthew Palmer incitait également à plus d’optimisme, car mon jockey avait déjà démontré qu’il avait cerné la piste avec la victoire de Victory Team une semaine plus tôt. Une fois en tête, je savais que Var’s Dream dominerait ses sujets facilement. Il ne m’a pas déçu », nous a déclaré l’entraîneur.

S’agissant de son prochain engagement, notre interlocuteur possède une marge de manœuvre. « Certes, il n’a gagné que sur le kilomètre en Afrique du Sud. Du reste, je considérais que c’était son parcours de prédilection. Malheureusement, l’année dernière, il n’y avait pas de 1000m pour lui, d’où ses participations sur des parcours rallongés. Il a gagné sur 1365m et a terminé deux fois deuxième sur 1400m. Ce qui veut dire qu’il est un cheval qui possède plein de possibilités. On décidera de sa prochaine sortie par rapport au calendrier », nous a-t-il confié.

On s’attendait également à une performance honorable du deuxième partant de cet établissement, In Your Dreams, qui avait pris une encourageante quatrième place à sa rentrée. Malheureusement, il ne fut pas en mesure de faire sentir sa présence, plafonnant dans la ligne d’arrivée. Un examen vétérinaire révéla qu’il avait saigné. Ce qui le contraindra à observer un repos avant de pouvoir reprendre l’entraînement.

Pour l’heure, Amardeep Sewdyal comptera avec un mince effectif, mais son taux de participation devrait croître lorsque ses nouveaux débuteront.

Desert Fighter toujours en Afrique du Sud

Amardeep Sewdyal a accuelli trois nouveaux du contingent du 22 avril. Il s’agit de Chosen Path, Mambo et Dancer, qui ont bien voyagé et qui sont actuellement dans le centre de quarantaine. Desert Fighter était également sur la liste, mais ce 4-ans a été contraint de rester en Afrique du Sud après avoir été piqué par une abeille. Un examen sera effectué durant la semaine afin de savoir s’il sera du prochain vol prévu pour fin mai. Notons que ce cheval a remporté 2 victoires et s’est placé 2 fois en 8 sorties.

Selle déplacée pour Masaar

L’entraînement de Masaar ne s’est pas passé comme prévu mardi dernier. En effet, alors qu’il effectuait un galop en compagnie de Victory Team, sa selle s’est déplacée, mettant Matthew Palmer en position inconfortable. L’Australien a stoppé sa monture afin de regagner l’écurie où son entourage s’est assuré que cette situation ne se produise pas à nouveau. Ainsi, après quelques minutes, ce cheval est sorti en piste pour travailler en solitaire avec Palmer en selle. Il a été soumis à un travail moins poussé, mais a donné entière satisfaction à son entraîneur.