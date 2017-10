ENTRAÎNEUR RICKY MAINGARD : Débuts victorieux de Raheeb

Après un petit passage à vide, l’entraînement Maingard et son jockey Brad Pengelly se sont remis sur de bons rails le week-end dernier avec Raheeb, qui effectuait ses débuts au Champ de Mars. Ce jeune compétiteur s’est imposé dans l’épreuve d’ouverture de samedi dans un style qui laisse à penser qu’il gravira vite les échelons à Maurice.

Sur le papier, Brad Pengelly avait de belles cartes à jouer lors de ce week-end de courses. Lors de la journée de samedi, en sus de Raheeb, l’Australien avait Rebel Alliance et à un degré moindre Speed Limit, alors que dimanche, c’est One Cool Dude qui était attendu. Mais à la fin du jour, ce n’est qu’une toute petite victoire qui est tombée dans son escarcelle. Ce n’est pas pour autant qu’il en fait tout un plat. « It’s always disappointing when you don’t get a winner on the day. But overall the horses ran well. Hopefully we can have more winners in the weeks to come », déclare-t-il.

Les débuts de Raheeb étaient très attendus dans le clan Maingard. Même s’il n’avait couru que deux courses en Afrique du Sud, il avait démontré un certain potentiel. À l’entraînement, il avait plu et son entourage s’attendait à d’excellents débuts de sa part samedi. « Raheeb est un cheval qui nous est arrivé il y a longtemps. Malheureusement, il avait fait une chute épouvantable à Floréal et on a dû lui poser 24 points de suture. Il est resté dans son box pendant un mois pour que la blessure ne s’ouvre pas. Pour couronner le tout, il s’était blessé à la jambe. Cela fait plaisir de le voir gagner d’entrée. C’est un travail de longue haleine qui a porté ces fruits », a déclaré un Ricky Maingard visiblement satisfait de la performance de son poulain.

« C’est un cheval très bien né. Il a besoin de plus de distance pour s’exprimer. Je pense qu’il devrait facilement tenir les 1600m à Maurice. C’est un cheval qui a un beau gabarit et qui promet. Du reste, je l’ai payé assez cher, beaucoup plus que j’espérais dépenser », confie l’entraîneur.

Brad Pengelly abonde dans le même sens que son employeur. « Raheeb showed a lot of maturity. I’m pretty sure that he will win more races in Mauritius. His work has been good at home and it’s nice to see him racing up to expectations even if it was difficult to say that he would win in the presence of so many new young horses. » Raheeb, c’est définitivement le coursier à suivre en fin de saison et l'année prochaine.

« Not giving up on Speed Limit »

Le duo Maingard-Pengelly aurait pu réaliser le doublé avec Rebel Alliance dans la deuxième épreuve de samedi, mais le hongre bai de 4 ans a échoué de peu face à Swinging Captain et Jullidar. « I won’t say that he should have won but what is interesting is that he ran his best race as of late. He ran a much improved run », trouve l’Australien. Rebel Alliance a occupé la 3e place 0,25L de Swinging Captain dans une fin de course à couper le souffle.

Si les chances de Captain’s Cronicle paraissaient peu évidentes dans la 3e épreuve car étant mal placé au départ, en revanche, Speed Limit pouvait tactiquement prétendre à la victoire face à l’épouvantail Beat The Retreat dans l’épreuve phare. Mais à l’arrivée, il n’a pu faire mieux que 4e à 3,95L de Karraar. Si cette performance peut constituer une déception pour certains, Brad Pengelly est d’avis qu’on aurait tort de condamner le fils de Horse Chestnut. « He ran well. The winner had far less weight on his back than when we beat him. I’m not giving up on Speed Limit. He is my favourite horse in the yard. » À noter que Speed Limit avait accusé une perte de 11 kg à la balance sur sa dernière course, où il avait battu ce même Karraar, d’où la raison de son jockey de ne pas le bousculer. De quoi nourrir un silent hope dans la Coupe d’Or le 28 octobre.

Dimanche, c’est One Cool Dude qui constituait la meilleure chance de la cravache australienne. Mais il a été au final une déception en terminant 4e à 1,85L de Nordic Warrior. Une contre-performance que Pengelly attribue à l’état de la piste. « The ground was very firm on Sunday and that affected a lot of horses. One Cool Dude is of them. He is such a beautiful horse to ride and I sincerely hope that we can bag a win before the season ends. »