ENTRAÎNEUR SHIRISH NARANG : Une 50e victoire grâce à Halabaloo

L'entraîneur Shirish Narang a signé la 50e victoire de sa carrière samedi dernier grâce au succès de Halabaloo qui a renoué avec la victoire après presque deux ans, sa dernière remontant au 17 octobre 2015.

C'était aussi l'anniversaire de mariage du jockey Kevin Ghunowa et il en a profité pour décrocher sa 5e victoire de la saison. « Effectivement, c'était l'anniversaire de mon mariage samedi dernier et j'en profite pour remercier mon épouse pour tout le bonheur que nous partageons et je lui dédie cette victoire ainsi qu'à mes deux enfants», se réjouit Ghunowa. « Je suis aussi très heureux pour mon entraîneur Shirish Narang à qui j'ai pu offrir la 50e victoire de sa jeune carrière. J'espère que cela va lui remonter le moral. Une pensée spéciale aussi à toute l'équipe et au stable supervisor, Selven Govinda qui m'avait dit vendredi dernier que le coursier était dans une bonne forme et qu'il allait gagner».

Suivant en quatrième position, Halabaloo a été lancé à 300m du but et, dans la ligne droite finale, il a fait preuve d’une très bonne accélération pour s’imposer. « J'étais bien placé derrière les deux leaders Roy's Express et Mc Naught. J'étais alors confiant de signer ma 5e victoire même si j'ai dû bouger un peu plus tôt, car je savais que si mon coursier allait avoir le first run sur ses adversaires, ils auront du mal à le rattraper. Et c'est ce qui s'est passé et j'ai même pu baisser les rênes à 200 mètres du but», raconte le jockey mauricien.

« Halabaloo est un long overdue win et c'est un coursier qui excelle sur sa fraîcheur. Il revenait après 6 semaines et était aligné dans un lot à sa portée dans ce C9. Je suis très heureux d'avoir pu le faire renouer avec le succès», ajoute-t-il.

En revanche, Ghunowa n'a pu faire Aware doubler la mise, le coursier de Narang qui l'avait emporté lors de la 14e journée avec Raymond Danielson en selle. « Aware n'a pas à rougir de sa défaite, car il a été battu par Nottinghamshire qui a eu le first run sur lui. The Blue Streak a lui trouvé des difficultés à trouver le jour avec un mur de chevaux devant. N'empêche qu'il a bien terminé pour prendre la troisième place. Quant à Pimpernel et Blunderbuss, ils étaient nouveaux pour moi. Ils étaient un peu green et cette course devrait leur faire du bien», a souligné notre interlocuteur.

« C'est une très bonne première moitié de saison pour moi avec 5 victoires dans l'escarcelle, tout comme pour mon entraîneur. J'espère continuer dans cette voie en essayant de récolter quelques victoires de plus», a-t-il conclu.

QUANTUM MAURITIAN JOCKEY SERIES 2017 : Ghunowa passe de la 15e à la 5e place

Grace à sa victoire sur Halabaloo, Kevin Ghunowa a fait un bond au classement du Mauritian Jockey Series pour intégrer le Top 5.

15e seulement avec 1 point, Ghunowa a récolté les 9 points de la victoire alors que Jeanot Bardottier (3e avec 16 points) et Swapneel Rama (4e avec 15 pts) ont consolidé leur rang. Pour sa part, Rye Joorawon, malgré sa longue suspension reste solidement ancré à la première place avec 18 points, soit un de mieux que Jameer Allyhosain.

A noter que Mervyn Teetan a fait son entrée dans le classement grâce à sa troisième place de Punters King.