ENTRAÎNEURS: Daby et Sewdyal obtiennent leur licence

Les administrateurs du Mauritius Turf Club ont agréé à la recommandation du Licensing Committee du club en accordant un permis à Preetam Daby et Amardeep Sewdyal pour fonder leur propre écurie cette saison.

La candidature de Shyam Seebaluck n'a, elle, pas été retenue. Rappelons que Preetam Daby et Amardeep Sewdyal avaient réussi les derniers examens d'entraîneur en début d'année aux côtés de Praveen Nagadoo et Dereck Hip Hoy Chong. Leur certificat en main, ils ont fait une demande afin de pouvoir opérer leur propre établissement, ce qui avait été contesté par certains entraîneurs.

Preetam Daby, on le rappelle, a été jockey pendant plus de 25 ans avant de devenir Stable Supervisor, puis assistant-entraîneur, tandis qu'Amardeep Sewdyal était récemment Stable Supervisor chez l'entraînement Hurchund après une douzaine d'années dans le giron hippique local.

Par ailleurs, le calendrier de la saison 2017 a été officialisé avec le retour de la Duchesse à l'occasion de la journée inaugurale, le samedi 25 mars. Une trêve est prévue après la 22e journée, soit pour le week-end du 26-27 août, tandis que la plus prestigieuse classique du turf a été programmée au dimanche 3 septembre. La saison, qui comportera 37 rendez-vous, prendra fin avec le week-end international les 2 et 3 décembre.

VOLLEY-BALL: Rien que Maurice et Algérie au rendez-vous

L'édition 2017 de la Coupe d'Afrique -23 ans de volley-ball en masculin ne concernera finalement que Maurice et l'Algérie. À l'heure de la réunion technique tenue hier à Sétif en Algérie, la Tunisie et le Botswana, qui avaient signifie leur intention d'y participer, n'ont pas répondu à l'appel. De ce fait, les deux sélections en présence disputeront deux rencontres, dont la première est prévue cet après-midi. En cas d'égalité à l'issue de ces rencontres, un match d'appui sera programmé. Il est à noter que seul le vainqueur de cette compétition obtiendra sa qualification pour les championnats du monde. Reste que du côté de l'Association mauricienne de volley-ball, on se dit très déçu de cette participation squelettique, d'autant que les jeunes éléments avaient une occasion inouïe de découvrir le niveau continental et de faire leurs classes.