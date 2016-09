ENTRE CAMP-THOREL ET NOUVELLE-DÉCOUVERTE : Il évite une chute mortelle dans une caverne

Un employé d'une entreprise para-étatique spécialisée dans la préparation des champs pour la culture de la canne est passé au bord de la catastrophe dans l'exercice de ses fonctions, cette semaine. Une manoeuvre de plus et lui et son excavateur se seraient retrouvés au fond d'une caverne.

L'incident s'est déroulé à Nouvelle-Découverte, un endroit où existent plusieurs cavernes et tunnels de lave, conséquences des activités volcaniques qui ont été à la base de la formation géologique de l'île Maurice. « J'étais en train de déblayer le terrain pour un planteur de la région. A un moment donné, j'ai été confronté à une grosse pierre. Je l'ai accroché avec mon excavateur, mais en la repoussant, je me suis retrouvé au bord d'un énorme trou qui pouvait faire dans les dix pieds, soit l'équivalent de la hauteur d'une chambre standard. La couche de terre qui recouvrait cette cavité était assez mince et si, par malheur, je mettais retrouvé dessus, elle aurait cédé et je n'ose pas penser à ce qui me serait arrivé », raconte l'employé.

Loin d'être un incident banal, l'aventure survenue à cet homme est venue rappeler combien le travail d'excavation dans les champs peut être dangereux en l'absence d'études de terrains préalables qui permettent de déterminer la nature des sols. A l'instar de l'Etat lui-même qui s'est retrouvé pris au dépourvu dans la construction du réservoir de Bagatelle lorsqu'il a été découvert, mais sur le tard, que le sol était trop poreux pour une structure aussi importante, très souvent, les propriétaires de terrains agricoles, quand ce n'est pas l'individu qui construit simplement sa maison, ignorent totalement ce qui se trouve sous leurs pieds.

Une vulgarisation nécessaire

En sus d'études préalables, il y a pourtant une nécessaire vulgarisation à faire pour signaler les dangers. Il faut noter qu'il y a quand même eu pas mal de recherches spéléologiques et géomorphologiques sérieuses qui ont été déjà menées dans le passé et qui ont établi de manière précise que, en raison de son origine volcanique, en de nombreux endroits, le sous-sol de notre île est parsemé de cavernes, de tunnels et de bouches de lave qui constituent autant d'atouts pour le patrimoine national que de dangers aussi pour la sécurité des citoyens.

Pour citer un exemple d'un travail sérieux dans ce domaine, depuis 1990, le géomorphologue passionné qu'est Prem Saddul a publié une carte démontrant l'emplacement des tunnels de lave dans le pays. Cette carte montre que le sous-sol des régions de Camp-Thorel et de Nouvelle-Découverte, où l'employé et son excavateur ont failli se faire surprendre, ressemblent à une gruyère. Dans ces régions, où un volcan appelé l'Escalier était jadis très actif, Prem Saddul a recensé près d'une dizaine de tunnels et, dans certains cas, ceux-ci ne sont recouverts que d'une très fine couche de roches et de terres qui peuvent potentiellement céder un jour s'y on n'y prend garde.

Les constats effrayants de spéléologues français

Encore aussi intéressant que les recherches de Saddul : en 1991, une équipe de jeunes spéléologues de l'Association Spéléologique Nivernibou (France) composée de François et Cathrine Billon, de Ghislaine Rousseau et d'un Polonais, Philippe Chaojnacky, avait entrepris d'explorer presque toutes les cavernes et tunnels du pays. Ces spéléologues avaient, à leurs propres frais, produit un volumineux rapport remis au ministre de l'Environnement, à l'époque Bashir Khodabux, dans lequel ils avaient proposé leurs services pour des études approfondies afin que des cavernes et des tunnels importants puissent être inclus dans les attractions touristiques et scientifiques du pays parce que, à leur avis, île Maurice avait aussi à offrir autre chose à ses visiteurs que la mer, le sable et le soleil. Mais encore plus important pour la sécurité des citoyens, les spéléologues de Niverniblou avaient fait des constats assez effrayants à Camp-Thorel et Nouvelle-Découverte (nous citons leur rapport) : « (1) dans certaines cavernes, l'altération chimique atteint un niveau avancé par endroits. La densité des pores sur les rochers reflète la quantité de gaz contenu dans la lave en état d'ébullition. Les racines des plantes percent le plafond de leurs dômes lequel est d'une épaisseur ne dépassant pas deux mètres... ; un tunnel de Camp-Thorel passerait à un certain point sous une route sinon très près d'une voie fréquentée, si ce n'est sous des maisons qu'on peut entendre des moteurs de poids lourds qu'on embraye !!! »

Le rapport des spéléologues français — comme d'ailleurs la plupart des rapports — a été enfermé dans un tiroir du ministère concerné, lequel avait alors préféré se tourner vers Greg Middleton, un expert en environnement recruté d'Australie. Lui aussi avait laissé un document qui, au passage, reproduisit la carte détaillée des cavernes de Camp-Thorelet Nouvelle-Découverte dressée par ses prédécesseurs. Mais, mis à part des réhabilitations de cavernes çà et là, comme à Caverne-Madame, près de Bras-D'eau, à Rivère-du-Rempart, il n'y a pas eu de véritable suivi de la part de l'Etat.

A charge maintenant pour le ministère de l'Environnement, celui des Terres et celui de l'Agro-industrie de dégager une réelle coordination entre eux pour reprendre tout le dossier, mais avec une préoccupation prioritaire d'assurer un minimum de sécurité aux travailleurs des champs à travers de crédibles études de la fiabilité des sous-sols dans les régions à risques.