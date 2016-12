Entre les fêtes...

Ça y est, le réveillon de Noël, c’était hier. On a bien profité de la soirée. Le repas était copieux, et la boisson a coulé à flots. Aujourd’hui encore, on aura le déjeuner familial, toujours avec des mets délicieux auquel on aura du mal à résister et qui sera aussi encore une fois arrosé. Déjà, sans surprise vous vous sentez barbouillé, voire embrumé. Les jours qui suivront seront difficiles, il faudra se remettre des excès et faire disparaître non seulement la sensation de lourdeur qui nous prend au niveau de l’estomac, mais aussi la fatigue de ces fêtes tardives qu’on aura appréciées depuis une semaine. Surtout qu’il faudra remettre ça cette semaine encore. Voici quelques conseils pour se remettre en forme avant les agapes de la Saint-Sylvestre et du 1er janvier.

Manger des légumes

Les plus consciencieux penseront à mettre leur organisme au repos digestif dès le début de cette semaine, tout simplement en allégeant leurs repas. Si vous faites partie de ceux-là, avant tout, ne sautez pas de repas et ne jeûnez pas. Éliminez les plats industriels, précuisinés, les excès de sucreries, les plats en sauce ou excès de viande, de fromage, charcuterie, laitage. Freinez surtout votre consommation de matières grasses et optez pour les légumes. Pour soigner les lourdeurs dues au repas de Noël, misez sur les fruits et les légumes riches en fibres. Ils vont booster l’activité intestinale et former un gel dans l’intestin. Cela va faciliter l’élimination des résidus alimentaires.

Eviter l’alcool et s’hydrater

Avec le 1er de l’an en ligne de mire, autant éviter de continuer sur la lancée de Noël en termes d’alcool. Pour se remettre des repas de fête : buvez de l’eau. Il est important de rester hydraté, surtout en cette période de chaleur intense. Au minimum, 1,5 litre par jour. Les tisanes et le thé vert sont aussi bénéfiques, car ils possèdent des propriétés diurétiques (augmentant la sécrétion urinaire) qui aident l’organisme à éliminer les impuretés. Pour info, le thym et la menthe fraîche aident à la digestion et soulagent les lourdeurs d’estomac. Versez deux cuillères à café de menthe (il est aussi possible de mélanger avec de la mélisse) dans une tasse d’eau bouillante. Laissez infuser dix minutes et ajoutez ensuite du miel et une goutte d’huile essentielle de citron. En cas de brûlures d’estomac, optez pour une tisane guimauve et réglisse. Cette plante thérapeutique a des vertus anti-inflammatoires. À noter qu’elle soulage aussi la toux si vous avez pris un coup de froid lors du réveillon de Noël. La réglisse aide aussi à soulager les troubles digestifs. Versez une cuillère à café de guimauve et une autre de réglisse dans 25 cl d’eau froide. Portez le tout à ébullition : laissez bouillir cinq minutes et infuser dix minutes. Ajoutez du miel et deux gouttes d’huile essentielle de basilic. Vous vous sentirez vite léger une fois la tisane ingurgitée.

Smoothies de fruits et légumes

Outre les repas du midi et du soir, au petit déjeuner ou au goûter, privilégiez les fruits et légumes, dont certains sont naturellement détoxifiants comme les légumes verts (chou, salade, poireau...) ou certains fruits comme le raisin. 60% de fruits et 40% de légumes : tel est le secret d’un green smoothie réussi. Riche en fibres, minéraux, protéines et antioxydants, ce mélange aide à oxygéner le corps, à renforcer les défenses immunitaires et à éliminer les toxines. Un vrai shoot de bien-être!

Le bain chaud pour transpirer

Particulièrement redoutable contre les toxines, un bain chaud, ou bain hyperthermique, apporte beaucoup de chaleur au corps et lui permet de transpirer tout en l’apaisant. Une bonne alternative au sport. Pendant 15 à 20 minutes, au moins deux fois cette semaines, pensez à rester dans une chaleur intense, mais supportable, pour transpirer au maximum. Les tissus sont mieux irrigués et les toxines éliminées.

Le chocolat

Depuis hier, et aujourd’hui, vous en avez goûté de différentes saveurs? Ne culpabilisez pas. En plus de toujours faire plaisir, le chocolat a de véritables vertus bien-être et anti-stress grâce à sa teneur en magnésium. Cet élément est un minéral essentiel au bon fonctionnement de l’organisme humain qui permet (entre autres) de préserver l’équilibre nerveux et musculaire. En cas de grosse fatigue, une cure de chocolat, à raison d’un carré par jour, le chocolat vous fera le plus grand bien!

Porter de la couleur

Après les courses pour les cadeaux de Noël; place maintenant aux dernières courses avant la fin de l’année. La fatigue est là et vous n’avez pas envie de marcher parmi tous ces gens qui font aussi leurs achats! Cette baisse de régime juste avant les fêtes, on connaît tous. Pour en sortir (parce qu’il faudra quand même faire ces fameuses courses), il faut se revigorer. Alors, n’hésitez pas à porter des couleurs vives pour activer vos neurones et retrouver rapidement votre joie de vivre. A savoir, l’orange dope la créativité, le jaune est un stimulant intellectuel et le vert calme les esprits surchauffés. Bon, évidemment, vous n’êtes pas obligé de porter toutes ces couleurs en même temps... mais quelques touches par-ci par-là feront le plus grand bien à votre moral.

S’étirer et respirer

Parce que stress, anxiété et fatigue minent votre dynamisme et votre vitalité, il est important de faire le vide en respirant :

5 min le matin, assis les pieds au sol, le dos bien droit, inspirez par le nez, gonflez le ventre jusqu’à saturation, attendez 3 secondes et expirez par la bouche. Recommencez 5 ou 6 fois. Puis fléchissez légèrement les jambes et arrondissez les bras en avant (comme si vous teniez un coussin). Descendez vers le sol, dos toujours bien droit, sur un seul côté : la jambe droite se fléchit tandis que la gauche reste tendue. Restez comme cela 10 secondes et faites la même chose du côté gauche.Cet exercice, à faire tous les jours, contribuera à dynamiser votre corps.

Marcher sans compter

Les lendemains de fête incitent à rester sous la couette devant son film fétiche et un kilo d’aspirine à portée de main. C’est la solution de facilité, mais c’est loin d’être un remède. Une tonique marche à pied est préférable. Poumons et mollets seront récalcitrants les premières minutes, mais le cœur vous dira merci au bout d’une demi-heure. Attention néanmoins : la culpabilité du survivant des fêtes n’empêche pas de prendre soin de son corps. Ainsi, juste après les fêtes, “ce n’est pas le moment de faire des efforts surhumains, inhabituels. Inutile d’aller courir un marathon”c’est bien d’aller marcher une heure ou de faire du vélo. Cela active la circulation sanguine et élimine les toxines.” Autrement dit, reporter le squash à fin janvier et préférer pour le moment une marche digestive avec sa moitié.

Et après?

Autant ne pas s’arrêter en si bon chemin et poursuivre ces efforts après la Saint-Sylvestre, pour attaquer la nouvelle année en forme.

Allez, après de Joyeuses fêtes de Noël; vous êtes prêt pour la Saint Sylvestre. Bonne année 2017.