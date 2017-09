Des entrepreneuses interrogées par Le Mauricien sont unanimes. Les produits importés font tort à leur créativité et, par conséquent, leur activité. Si certaines n'ont d'autre choix que de se réinventer pour ne pas « tuer » leur talent inné, d'autres réclament que l'on limite l'importation des produits, qui peuvent être générés à Maurice. Ainsi souhaitent-elles protéger le savoir-faire mauricien.

Catherine Malepa, 23 ans, directrice de Franc & Son

Catherine Malepa a commencé sa carrière dans l'entrepreneuriat en suivant les traces de sa mère. Si la compagnie qu'elle gère arrive à sortir la tête hors de l'eau à travers les mesures qu'elle a mises en place, elle craint malgré tout les produits importés. Pour cause : les importations affectent le travail des entrepreneurs locaux, qui n'ont que le marché mauricien pour survivre. « Je vends des produits de qualité qui sont fabriqués localement à la main », relate Catherine Malepa. « Mais je constate que les gens ne veulent pas les acheter, car les produits importés sont vendus à un prix très compétitif contrairement à nos produits. Cela n'est pas en notre faveur et a un impact négatif sur l'artisanat mauricien ».

Catherine Malepa a donc commencé à diversifier ses activités, mais regrette que les entrepreneurs à Maurice ne disposent pas du soutien nécessaire au plan du financement. « Mettre en place une entreprise requiert beaucoup d'investissements. Souvent, les entrepreneurs sont pénalisés, car ils n'ont pas assez de garanties à offrir aux institutions financières qui leur prêtent de l'argent », relate-t-elle. Cette jeune entrepreneuse, qui dit aimer ce qu'elle fait, ne veut pas voir la disparition du savoir-faire mauricien. Selon elle, il est temps de revoir les lois sur l'entrepreneuriat pour que les entrepreneurs mauriciens puissent bénéficier d'une protection par rapport aux produits importés. « Nous ne voyons que des produits importés dans les magasins, alors qu'il est rare de trouver un produit mauricien. Je veux réussir en tant qu'entrepreneur et, pour cela, il faut que je sois protégée et soutenue par le gouvernement », plaide-t-elle.

Catherine Malepa est d'avis que les entrepreneurs mauriciens peuvent facilement fournir différents produits sur le marché mauricien. « Nos entrepreneurs sont talentueux et leur créativité doit être valorisée. Je pense que Maurice peut devenir autonome dans ce secteur et ainsi aider à la création d'emplois ». Écoulant tous ses produits sur le marché local, Catherine Malepa ne cache pas le fait qu'elle réussit grâce à sa créativité et la qualité de ses produits. C'est d'ailleurs à travers le bouche-à-oreille qu'elle a bâti sa réputation. Toutefois, elle aurait souhaité qu'il y ait plus de foires à Maurice pour que les femmes puissent faire valoir leur passion pour l'artisanat.

Pour que son entreprise puisse continuer à opérer, Catherine Malepa mise beaucoup sur l'innovation en dépit des obstacles qui se dressent sur sa route. « Nous devons être préparés à toute éventualité et surtout apporter de la qualité dans notre travail », confie-t-elle. Mais pour cette femme d'affaires, le plus important est d'être passionné par son métier. Si elle a reçu différentes formations offertes par des institutions concernées, Catherine Malepa avance qu'elle travaille dur tous les jours pour mener à bien son business, et ce en dépit des difficultés.

Rosie Félix, entrepreneuse depuis 25 ans

« Les produits importés nous tuent », déplore Rosie Félix, qui s'est spécialisée dans le textile après avoir laissé de côté le cuir. L'importation de produits venant d'Inde et de Chine, selon elle, constitue un obstacle à la créativité et au talent des entrepreneurs mauriciens. Travaillant avec une entreprise purement mauricienne dans la confection de peluches, cette entrepreneuse demande au gouvernement de limiter l'importation de produits fabriqués à l'étranger pour promouvoir davantage le savoir-faire local. Si d'un côté elle est affectée par les produits importés, de l'autre côté, elle avance que le manque de financement constitue aussi un élément négatif pour les entrepreneurs. Rosie Félix, très passionnée par la fabrication de sacs en cuir, regrette le fait qu’elle a dû tout abandonner, car « c'était difficile de concurrencer avec les produits asiatiques à un prix très bas. »

Rosie Félix soutient que les entrepreneurs mauriciens n'ont pas le soutien adéquat comme souhaité. Selon elle, malgré tous les plans qui existent pour les entrepreneurs, la réalité est totalement différente. « Les petites entreprises font face à de nombreux obstacles », regrette-t-elle. Même si des lois ont été votées pour les entrepreneuses, elle soutient qu'il y a encore du chemin à faire pour voir la réussite de la femme mauricienne. « Il est difficile d'avoir du financement car les banques demandent des garanties, et certains entrepreneurs ne peuvent pas en donner », dénonce-t-elle, ajoutant que de nombreuses femmes ne parviennent pas à franchir un palier à cause de cela. Constatant la panoplie de produits importés, Rosie Félix a observé la préférence pour ces produits contrairement à ceux qui sont fabriqués localement. « Aujourd'hui, c'est le prix qui compte le plus », observe-t-elle. Cette entrepreneuse regrette également le manque de main-d'œuvre locale pour consolider le secteur de l'entrepreneuriat à Maurice. Concernant les foires régionales ou internationales, Rosie Félix préfère participer aux foires locales pour montrer les produits mauriciens.

Malgré les difficultés, elle ne baisse pas les bras. « Il faut être persévérante, car nous allons échouer quelquefois. Il faut qu'on se relève et surtout aimer ce qu'on fait », conseille-t-elle à ceux qui veulent démarrer leur business. Travailler pour uniquement avoir de l'argent, selon elle, ne permettra pas de réussir.

Hélène Talbot, entrepreneuse spécialisée dans la bijouterie et la peinture

Ayant entrepris son parcours il y a 20 ans, Hélène Talbot tient toujours son entreprise malgré les difficultés rencontrées, dont les produits importés. « On fait de notre mieux pour lutter contre ces produits, mais il nous faut l'aide des autorités concernées », lance-t-elle. Hélène Talbot qui fait partie d'un groupe mauricien qui se spécialise dans l'artisanat, avance que ce groupe éprouve des difficultés à faire entendre la voix des entrepreneurs. Pour se démarquer des produits étrangers, Hélène Talbot avance qu'elle travaille avec des produits qu'elle peut recycler. « Ainsi, je ne dois pas trop investir dans les matières premières, car mon prix est plus compétitif que d'autres produits venant de Chine et qui envahissent le marché mauricien », relate-t-elle. Sa force réside dans ses pièces uniques, avec lesquelles elle façonne différents types de bijoux. Des pierres semi-précieuses, des perles de culture, de la nacre, entre autres, sont autant de matière première qu'elle transforme en chef-d’œuvre. L'unicité de son travail lui a d'ailleurs permis d'obtenir des prix à l'international. Hélène Talbot dit se démarquer à travers son concept : la protection de l'environnement. Aujourd'hui, elle vend ses produits dans des hôtels et ne veut pas mettre un terme à son parcours malgré les défis présents.

Ginette Anaudin, entrepreneuse spécialisée dans la literie

« Nous rencontrons des difficultés, mais nous faisons des efforts pour offrir des produits haut de gamme et innovants », avance Ginette Anaudin, responsable de la compagnie Cosi Couette. Selon elle, la compétition est présente sur le marché, mais il est important pour les entrepreneurs de toujours innover. Pour Ginette Anaudin, il faut se former à l'entrepreneuriat et acquérir les compétences nécessaires et surtout s'informer continuellement sur ce qui se passe au plan du développement économique pour renforcer ses capacités.

À la différence des autres, Ginette Anaudin estime que les entrepreneurs sont soutenus. « C'est pour cela que l'entrepreneur doit se tenir toujours informé. De l'aide, vous en trouverez dans le secteur public aussi bien que le privé », constate-t-elle. Selon elle, l'association Entreprendre au Féminin Océan Indien, qui a pour objectif la promotion de l'entrepreneuriat féminin au niveau national et régional, travaille en étroite collaboration avec les institutions publiques et privées pour consolider les capacités des femmes afin qu'elles profitent des opportunités qui leur sont offertes. Par ailleurs, Ginette Anaudin pense qu'il faut régulièrement revoir les structures et les améliorer pour offrir un meilleur écosystème au secteur entrepreneurial.