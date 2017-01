ENTREPRENEURIAT : Accroître la visibilité des produits artisanaux

Mieux faire connaître les produits fabriqués par les artisans locaux aux étrangers est l’un des objectifs du ministère des Affaires économiques et des petites et moyennes entreprises. En ce sens, un protocole d’accord d’une période d’un an a été signé la semaine dernière entre la Mauritius Duty Free Paradise (MDFP) et la Small and Medium Enterprise Development Authority (SMEDA) dont le but est de placer les produits mauriciens à des points de vente du MDFP à l’aéroport Sir Seewosagur Ramgoolam, à Plaisance.

Plusieurs points ont été énumérés dans l’accord. Parmi lesquels, les produits vendus par la SMEDA au MDFP ne devront pas être disponibles dans d’autres points de vente à l’aéroport. De plus, la SMEDA devra s’assurer que l’empaquetage des produits placés sur les rayons du MDFP soit conformes aux normes. Au cas contraire, les produits seront retournés à la SMEDA.

Par ailleurs, un autre accord a été signé entre la SMEDA et le Mauritius Network Services. A travers cet accord, la SMEDA et cette entreprise vont travailler ensemble pour la tenue d’ateliers de travail interactifs, sur l’utilisation de l’informatique pour améliorer la productivité et la compétitivité. La cérémonie de la signature du protocole d’accord s’est déroulée en présence du ministre des Affaires économiques, Sunil Bholah.