ENTREPRENEURIAT : Alpha Cleaning célèbre ses 30 ans de service

Aujourd’hui perçu comme un acteur incontournable auprès des entreprises et des particuliers, Alpha Cleaning célèbre ses 30 ans d’existence à Maurice et à Rodrigues pendant ce mois. Qualité, fiabilité et adaptabilité ont toujours été la devise au cours des trente années de service d’Alpha auprès de ses 1500 clients, incluant Maurice et Rodrigues.

L’entreprise commercialise aujourd’hui des produits d’entretien conçus par la société. Ce sont, au total, 1400 employés qui s’attellent à la mission de nettoyage chaque jour et qui sont devenus, au fil du temps, des garants de l’hygiène. Afin de professionnaliser ce secteur, Alpha a mis sur pied le Cleaning Training Institute en collaboration avec Dexio, une filiale du groupe, pour la formation du personnel. Avec une hausse significative de son chiffre d’affaires entre 2014 et 2015, cette entreprise certifiée ISO 9001 a d’autres projets pour redynamiser l’industrie de la propreté à Maurice. « En 30 ans de service à Maurice et à Rodrigues, il est intéressant de constater qu’il n’est plus question de poussière pour les entreprises et les particuliers de nos jours. Aujourd’hui, l’espace que nous occupons, que ce soit au travail ou à la maison, est devenu un espace de vie agréable. Notre mission est ainsi de pouvoir assurer le maintien de cette hygiène tous les jours. C’est pourquoi nous avons investi dans la formation de notre personnel et dans l’investissement d’équipements de sécurité pour eux. La valorisation de ce secteur est importante pour nous et nos employés, car si autrefois, ces derniers n’avaient pas de qualifications, aujourd’hui ils sont formés pour agir comme des garants de l’hygiène en s’attelant chaque jour à la création d’un environnement sain », a déclaré Ranjiv Nuckchady, General Manager d’Alpha Group. Pour célébrer son trentième anniversaire, Alpha Cleaning compte se mettre au service des centres défavorisés à travers l’île. Au programme : nettoyage, maintenance, pest management, entre autres.