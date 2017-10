ENTREPRENEURIAT—FORMATION : La Turbine lance une 2e édition d'INSPIRE

Incubateur et accélérateur d'entreprise, l'organisation « La Turbine », basée à Moka, lance une nouvelle édition de son programme de formation à l'entrepreneuriat, dénommé « INSPIRE ». Sous ce programme, un accompagnement gratuit sur trois semaines est proposé aux aspirants entrepreneurs afin de les aider à développer leurs idées d'entreprises en véritable projet de start-up. Cet accompagnement sera assuré en collaboration avec STING, un incubateur suédois comptant plus de 15 ans d'expérience dans le domaine et partenaire stratégique de La Turbine. Deux coaches de STING participeront au programme en question.

« INSPIRE s’adresse à des personnes ayant une idée innovante d’entreprise et qui souhaitent s’appuyer sur un soutien efficace et personnalisé pour se lancer dans l’aventure entrepreneuriale », indiquent les promoteurs dans un communiqué de presse. Le programme de formation démarrera le 20 novembre. Neuf sessions de travail seront organisées, la dernière devant se tenir le 8 décembre. « Les sessions se dérouleront de façon interactive, avec un mélange de théorie, de témoignages et d’application des concepts aux cas particuliers de l’audience. Des thématiques différentes, toutes pertinentes au parcours d’une start-up, seront abordées par quatre orateurs, choisis par La Turbine parmi des entrepreneurs locaux, qui partageront leurs expériences. Un accent particulier sera mis sur la structuration financière de l’entreprise et la recherche de financement », précisent les organisateurs.

Entre chaque séance, ajoutent-ils, les porteurs de projets seront invités à travailler sur leurs idées de business afin de valider le potentiel du marché, de bâtir une stratégie de commercialisation et d’identifier les ressources nécessaires. Pour donner aux candidats une opportunité réelle de créer leur entreprise, le programme INSPIRE se terminera par une session où les promoteurs de projets pourront rencontrer des investisseurs potentiels. Pendant toute la durée de la formation, les entrepreneurs inscrits auront libre accès à l’espace de “co-working” de La Turbine, au Vivéa Business Park, Moka.

Les inscriptions pour le programme « INSPIRE » sont ouvertes jusqu'au 30 octobre. Vingt places sont à prendre. Toute idée innovante de start-up peut être présentée par une personne individuelle ou par un groupe de deux ou trois « cofondateurs » se rejoignant autour du même concept d’entreprise. « L’innovation étant source de création de valeur et de croissance rapide pour une start-up, La Turbine cherchera à soutenir en priorité les projets innovants au sens large – dans les services, les produits ou même les processus – et dans tous les secteurs de l’économie », fait-on ressortir.